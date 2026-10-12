Manchester City x Paris Saint-Germain: detalhes da partida
Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. entram em campo em 14 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Duelo de gigantes europeus em Manchester
O Manchester City volta ao Etihad Stadium para receber o Paris Saint-Germain, campeão francês, na segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Depois de atuações convincentes nas competições nacionais no fim de semana, o time de Enzo Maresca busca aproveitar o mando de campo e se firmar desde cedo nas primeiras posições da tabela da Champions League. Para o PSG de Luis Enrique, a viagem ao noroeste da Inglaterra representa um duro teste de disciplina tática contra um dos favoritos do torneio.
Três gols do Manchester City derrubam o Liverpool em Anfield
O Manchester City chega à noite de quarta-feira embalado após uma grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield, no dia 11 de outubro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, antes que Jérémy Doku, aos 68, e Rayan Cherki, aos 78, marcassem no segundo tempo e selassem a vitória contundente pela Premier League. Com a boa conexão na criação entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Enzo Fernández, o City leva seu forte momento ofensivo para a competição europeia.
Reação do PSG no segundo tempo garante os pontos contra o Le Mans
O PSG viaja a Manchester após vencer o Le Mans FC por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1, no dia 10 de outubro. Depois que Lucas Beraldo abriu o placar de pênalti, o reserva Khvicha Kvaratskhelia e o meio-campista Maghnes Akliouche marcaram no segundo tempo para garantir os três pontos. Com João Neves e Vitinha ditando o ritmo no meio-campo, além das ameaças de Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia pelos lados, o PSG tem grande capacidade de fazer transições ofensivas para desafiar a defesa do City.
Confronto no Etihad
Taticamente, o confronto de quarta-feira promete uma disputa de alto nível entre o esquema de Enzo Maresca e a pressão intensa do time de Luis Enrique. O Manchester City tentará controlar o ritmo pelo centro com Enzo Fernández e Elliot Anderson, enquanto dará liberdade a Rayan Cherki e Jérémy Doku para abastecer Erling Haaland. Já o PSG contará com a solidez de Illia Zabarnyi e Lucas Hernández pelo centro para suportar a pressão e iniciar contra-ataques rápidos com Achraf Hakimi e Khvicha Kvaratskhelia. Com pontos importantes na fase de liga da Champions League em jogo, o grande duelo de quarta-feira promete futebol europeu de alto nível desde o apito inicial.
Notícias das equipes & elencos
Prováveis escalações de Manchester City x PSG
Enzo Maresca aguarda notícias sobre as condições físicas de Erling Haaland depois que o atacante foi substituído durante a partida da Noruega contra Portugal, pela Liga das Nações. Atualizações sobre sua disponibilidade são esperadas mais perto do início do jogo. Até o momento, não há confirmação de outras lesões ou suspensões no City, e a provável escalação será acrescentada quando estiver disponível.
No PSG, Luis Enrique ainda não confirmou a escalação nem indicou desfalques específicos. As informações completas sobre a equipe visitante serão atualizadas conforme estiverem disponíveis antes da partida.
Momento das equipes
O Manchester City venceu suas cinco partidas mais recentes, com triunfos na Premier League, na Copa da Liga Inglesa e na Champions League. Seu último jogo terminou com vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland, pela Premier League, e o time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o City marcou 13 gols e sofreu quatro. Entre os resultados está a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto, pela Champions League.
Nas últimas cinco partidas, o PSG somou três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, pela Champions League, embora antes disso tenha sofrido uma derrota por 2 a 1 em casa para o Monaco, pela Ligue 1. O time de Luis Enrique marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos, sequência que também inclui um empate por 2 a 2 com o Lille.
Histórico de confrontos
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2 em Paris, pela Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o City venceu três vezes, contra duas do PSG. Todas as cinco partidas foram disputadas pela Champions League e tiveram 19 gols no total.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D