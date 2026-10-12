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Prévia de Manchester City x Paris Saint Germain pela Champions League da UEFA: Tudo o que você precisa saber

Manchester City x PSG
Liga dos Campeões
Manchester City
PSG

Prévia completa do confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados mais recentes das equipes em competições nacionais, o momento de cada uma e os principais assuntos para este grande duelo da segunda rodada, na noite de quarta-feira, no Etihad Stadium, em Manchester.

Manchester City x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. entram em campo em 14 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Duelo de gigantes europeus em Manchester

O Manchester City volta ao Etihad Stadium para receber o Paris Saint-Germain, campeão francês, na segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Depois de atuações convincentes nas competições nacionais no fim de semana, o time de Enzo Maresca busca aproveitar o mando de campo e se firmar desde cedo nas primeiras posições da tabela da Champions League. Para o PSG de Luis Enrique, a viagem ao noroeste da Inglaterra representa um duro teste de disciplina tática contra um dos favoritos do torneio.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Três gols do Manchester City derrubam o Liverpool em Anfield

O Manchester City chega à noite de quarta-feira embalado após uma grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield, no dia 11 de outubro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, antes que Jérémy Doku, aos 68, e Rayan Cherki, aos 78, marcassem no segundo tempo e selassem a vitória contundente pela Premier League. Com a boa conexão na criação entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Enzo Fernández, o City leva seu forte momento ofensivo para a competição europeia.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Reação do PSG no segundo tempo garante os pontos contra o Le Mans

O PSG viaja a Manchester após vencer o Le Mans FC por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1, no dia 10 de outubro. Depois que Lucas Beraldo abriu o placar de pênalti, o reserva Khvicha Kvaratskhelia e o meio-campista Maghnes Akliouche marcaram no segundo tempo para garantir os três pontos. Com João Neves e Vitinha ditando o ritmo no meio-campo, além das ameaças de Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia pelos lados, o PSG tem grande capacidade de fazer transições ofensivas para desafiar a defesa do City.

Confronto no Etihad

Taticamente, o confronto de quarta-feira promete uma disputa de alto nível entre o esquema de Enzo Maresca e a pressão intensa do time de Luis Enrique. O Manchester City tentará controlar o ritmo pelo centro com Enzo Fernández e Elliot Anderson, enquanto dará liberdade a Rayan Cherki e Jérémy Doku para abastecer Erling Haaland. Já o PSG contará com a solidez de Illia Zabarnyi e Lucas Hernández pelo centro para suportar a pressão e iniciar contra-ataques rápidos com Achraf Hakimi e Khvicha Kvaratskhelia. Com pontos importantes na fase de liga da Champions League em jogo, o grande duelo de quarta-feira promete futebol europeu de alto nível desde o apito inicial.

Notícias das equipes & elencos

Prováveis escalações de Manchester City x PSG

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. BeraldoL. BeraldoW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaD. FernandezD. FernandezF. RuizF. RuizF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. AklioucheM. Akliouche
PSG crest
PSG
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

PSG

Técnico

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca aguarda notícias sobre as condições físicas de Erling Haaland depois que o atacante foi substituído durante a partida da Noruega contra Portugal, pela Liga das Nações. Atualizações sobre sua disponibilidade são esperadas mais perto do início do jogo. Até o momento, não há confirmação de outras lesões ou suspensões no City, e a provável escalação será acrescentada quando estiver disponível.

No PSG, Luis Enrique ainda não confirmou a escalação nem indicou desfalques específicos. As informações completas sobre a equipe visitante serão atualizadas conforme estiverem disponíveis antes da partida.

Momento das equipes

MCI

MCI - Sequência

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
Gol marcado (sofrido)
16/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PSG

PSG - Sequência

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Manchester City venceu suas cinco partidas mais recentes, com triunfos na Premier League, na Copa da Liga Inglesa e na Champions League. Seu último jogo terminou com vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland, pela Premier League, e o time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o City marcou 13 gols e sofreu quatro. Entre os resultados está a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto, pela Champions League.

Nas últimas cinco partidas, o PSG somou três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, pela Champions League, embora antes disso tenha sofrido uma derrota por 2 a 1 em casa para o Monaco, pela Ligue 1. O time de Luis Enrique marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos, sequência que também inclui um empate por 2 a 2 com o Lille.

Histórico de confrontos

Confrontos

Manchester CityEmpatePSG
3
0
2
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2 em Paris, pela Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o City venceu três vezes, contra duas do PSG. Todas as cinco partidas foram disputadas pela Champions League e tiveram 19 gols no total.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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