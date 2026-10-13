Manchester City x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. entram em campo em 14 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Duelo de gigantes europeus em Manchester

O Manchester City volta ao Etihad Stadium para receber o campeão francês Paris Saint-Germain na segunda rodada da fase de temporada regular da Champions League 2026/27. Depois de atuações convincentes nas competições nacionais no fim de semana, o City de Enzo Maresca busca aproveitar o fator casa e se firmar desde cedo no topo da classificação da Champions League. Para o PSG de Luis Enrique, a viagem ao noroeste da Inglaterra representa um duro teste de disciplina tática contra um dos favoritos do torneio.

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Três gols do Manchester City derrubam o Liverpool em Anfield

O Manchester City chega à noite de quarta-feira embalado após uma grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, fora de casa, em Anfield, no dia 11 de outubro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, antes de Jérémy Doku (68') e Rayan Cherki (78') marcarem na etapa final e confirmarem uma vitória convincente na Premier League. Impulsionado pela boa conexão ofensiva entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Enzo Fernández, o City leva seu forte momento no ataque para a competição europeia.

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Reação do PSG no segundo tempo garante os pontos contra o Le Mans

O PSG viaja a Manchester após vencer o Le Mans FC por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1, no dia 10 de outubro. Depois que Lucas Beraldo abriu o placar de pênalti, o reserva Khvicha Kvaratskhelia e o meio-campista Maghnes Akliouche marcaram no segundo tempo para garantir os três pontos. Com João Neves e Vitinha ditando o ritmo no meio-campo e Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia oferecendo perigo pelos lados, o PSG tem força letal nas transições para desafiar a defesa do City.

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De olho no recorde: Haaland mira feito histórico na Europa

Depois de quebrar praticamente todos os recordes de velocidade para atingir marcas de gols no futebol europeu, Erling Haaland chega ao confronto da Champions League em busca de mais um feito histórico. Após se tornar o jogador que atingiu mais rapidamente as marcas de 30, 40 e 50 gols na Champions League, o norueguês soma 59 gols em 59 jogos na principal competição de clubes da Europa.

Um gol contra o PSG no Etihad o faria igualar os 60 gols de Ruud van Nistelrooy na carreira, enquanto dois gols o colocariam à frente do ex-atacante do Manchester United, entre os sete maiores artilheiros da história da Champions League. Com a média inédita de um gol por jogo na competição europeia, a busca incessante de Haaland pelos patamares mais altos alcançados por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi acrescenta uma história individual fascinante a esse duelo de gigantes.

Maiores artilheiros da Champions League (incluindo as fases classificatórias)

Cristiano Ronaldo : 141 gols em 183 jogos Lionel Messi: 129 gols em 163 jogos Robert Lewandowski: 109 gols em 144 jogos Karim Benzema : 90 gols em 152 jogos Raul : 71 gols em 142 jogos Kylian Mbappe : 71 gols em 99 jogos Ruud van Nistelrooy : 60 gols em 81 jogos Erling Haaland : 59 gols em 59 jogos

Notícias dos times e elencos

Enzo Maresca aguarda informações sobre a condição física de Erling Haaland depois que o atacante foi substituído durante a partida da Noruega contra Portugal pela Liga das Nações. Uma atualização sobre sua disponibilidade é esperada mais perto do início do jogo. Até o momento, não há confirmação de outras lesões ou suspensões no City, e a provável escalação será acrescentada quando estiver disponível.

Do lado do PSG, Luis Enrique não confirmou a escalação nem indicou ausências específicas. As informações completas sobre a equipe visitante serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis antes da partida.

Momento das equipes

O Manchester City venceu seus últimos cinco jogos, com triunfos na Premier League, na Copa da Liga Inglesa e na Champions League. Sua partida mais recente terminou em vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland, pela Premier League, e o time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o City marcou 13 gols e sofreu quatro. Entre os resultados está uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Porto, fora de casa, pela Champions League.

Nos últimos cinco jogos, o PSG somou três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, pela Champions League, embora antes disso tenha perdido por 2 a 1 para o Monaco em casa, pela Ligue 1. A equipe de Luis Enrique marcou 12 gols e sofreu seis nessas cinco partidas, sequência que também inclui um empate por 2 a 2 com o Lille.

Histórico de confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2 em Paris, pela Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o City venceu três vezes e o PSG, duas. Todas as cinco partidas foram disputadas pela Champions League e tiveram, ao todo, 19 gols.