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Prévia de Manchester City x Paris Saint Germain pela Champions League da UEFA: Erling Haaland mira recorde europeu

Manchester City x PSG
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PSG

Prévia completa do confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain pela Champions League. Analisamos os resultados mais recentes das equipes nas competições nacionais, a fase de cada uma e os principais assuntos antes do grande jogo da 2ª rodada, na noite desta quarta-feira, no Etihad Stadium, em Manchester.

Manchester City x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. entram em campo em 14 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Duelo de gigantes europeus em Manchester

O Manchester City volta ao Etihad Stadium para receber o campeão francês Paris Saint-Germain na segunda rodada da fase de temporada regular da Champions League 2026/27. Depois de atuações convincentes nas competições nacionais no fim de semana, o City de Enzo Maresca busca aproveitar o fator casa e se firmar desde cedo no topo da classificação da Champions League. Para o PSG de Luis Enrique, a viagem ao noroeste da Inglaterra representa um duro teste de disciplina tática contra um dos favoritos do torneio.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Três gols do Manchester City derrubam o Liverpool em Anfield

O Manchester City chega à noite de quarta-feira embalado após uma grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, fora de casa, em Anfield, no dia 11 de outubro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, antes de Jérémy Doku (68') e Rayan Cherki (78') marcarem na etapa final e confirmarem uma vitória convincente na Premier League. Impulsionado pela boa conexão ofensiva entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Enzo Fernández, o City leva seu forte momento no ataque para a competição europeia.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Reação do PSG no segundo tempo garante os pontos contra o Le Mans

O PSG viaja a Manchester após vencer o Le Mans FC por 3 a 1 em casa, pela Ligue 1, no dia 10 de outubro. Depois que Lucas Beraldo abriu o placar de pênalti, o reserva Khvicha Kvaratskhelia e o meio-campista Maghnes Akliouche marcaram no segundo tempo para garantir os três pontos. Com João Neves e Vitinha ditando o ritmo no meio-campo e Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia oferecendo perigo pelos lados, o PSG tem força letal nas transições para desafiar a defesa do City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

De olho no recorde: Haaland mira feito histórico na Europa

Depois de quebrar praticamente todos os recordes de velocidade para atingir marcas de gols no futebol europeu, Erling Haaland chega ao confronto da Champions League em busca de mais um feito histórico. Após se tornar o jogador que atingiu mais rapidamente as marcas de 30, 40 e 50 gols na Champions League, o norueguês soma 59 gols em 59 jogos na principal competição de clubes da Europa. 

Um gol contra o PSG no Etihad o faria igualar os 60 gols de Ruud van Nistelrooy na carreira, enquanto dois gols o colocariam à frente do ex-atacante do Manchester United, entre os sete maiores artilheiros da história da Champions League. Com a média inédita de um gol por jogo na competição europeia, a busca incessante de Haaland pelos patamares mais altos alcançados por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi acrescenta uma história individual fascinante a esse duelo de gigantes.

Maiores artilheiros da Champions League (incluindo as fases classificatórias)

  1. Cristiano Ronaldo: 141 gols em 183 jogos
  2. Lionel Messi: 129 gols em 163 jogos
  3. Robert Lewandowski: 109 gols em 144 jogos
  4. Karim Benzema: 90 gols em 152 jogos
  5. Raul: 71 gols em 142 jogos
  6. Kylian Mbappe: 71 gols em 99 jogos
  7. Ruud van Nistelrooy: 60 gols em 81 jogos
  8. Erling Haaland: 59 gols em 59 jogos

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x PSG

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
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PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
PSG crest
PSG
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

PSG

Técnico

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca aguarda informações sobre a condição física de Erling Haaland depois que o atacante foi substituído durante a partida da Noruega contra Portugal pela Liga das Nações. Uma atualização sobre sua disponibilidade é esperada mais perto do início do jogo. Até o momento, não há confirmação de outras lesões ou suspensões no City, e a provável escalação será acrescentada quando estiver disponível.

Do lado do PSG, Luis Enrique não confirmou a escalação nem indicou ausências específicas. As informações completas sobre a equipe visitante serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis antes da partida.

Momento das equipes

MCI

MCI - Sequência

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
Gol marcado (sofrido)
16/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PSG

PSG - Sequência

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Manchester City venceu seus últimos cinco jogos, com triunfos na Premier League, na Copa da Liga Inglesa e na Champions League. Sua partida mais recente terminou em vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland, pela Premier League, e o time também marcou cinco gols contra o Norwich City na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o City marcou 13 gols e sofreu quatro. Entre os resultados está uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Porto, fora de casa, pela Champions League.

Nos últimos cinco jogos, o PSG somou três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, pela Champions League, embora antes disso tenha perdido por 2 a 1 para o Monaco em casa, pela Ligue 1. A equipe de Luis Enrique marcou 12 gols e sofreu seis nessas cinco partidas, sequência que também inclui um empate por 2 a 2 com o Lille.

Histórico de confrontos diretos

Confrontos

Manchester CityEmpatePSG
3
0
2
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2 em Paris, pela Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o City venceu três vezes e o PSG, duas. Todas as cinco partidas foram disputadas pela Champions League e tiveram, ao todo, 19 gols.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
3
PSGPSGPSG
110061+53
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
210152+33
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
VillarrealVillarrealVIL
21014403
V
D
17
Club BruggeClub BruggeCLB
21013303
V
D
18
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
21
GalatasarayGalatasarayGAL
210123-13
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
PSVPSVPSV
20201102
E
E
24
RomaRomaROM
10101101
E
25
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
26
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
27
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
28
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
29
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200213-20
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200213-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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