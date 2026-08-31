Prévia de Manchester City x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x Coventry City: detalhes da partida

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City e Coventry City entram em campo em 5 de setembro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Gigantes da Premier League contra estreantes em Manchester

O Manchester City volta para casa para receber o recém-promovido Coventry City no Etihad Stadium pela terceira rodada. Vindo de duas vitórias consecutivas no início de sua campanha doméstica sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, o City busca ampliar seu aproveitamento perfeito e manter a liderança da tabela da Premier League. Para o Coventry City de Frank Lampard, a viagem de sábado para enfrentar um dos candidatos ao título representa um teste monumental, enquanto tenta somar seus primeiros pontos e marcar seu primeiro gol na temporada da elite.

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Show de Haaland e Cherki em Selhurst Park

O Manchester City chega ao sábado transbordando confiança após uma dominante vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace na segunda rodada, em 28 de agosto. Erling Haaland abriu o placar cedo antes de Rayan Cherki dar espetáculo, marcando duas vezes para assumir total controle da partida. Com Haaland acrescentando o quarto gol já no fim, o City chegou a seis pontos em seis possíveis depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth na estreia. De volta a Manchester, a movimentação central e o ataque dinâmico do City parecem tão letais como sempre sob o comando de Maresca.

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Gol tardio decide a estreia do Coventry em casa

O Coventry City viaja para Manchester tentando se recuperar após uma cruel derrota por 1 a 0 em casa para o Hull City na segunda rodada, em 29 de agosto. Apesar de ter lutado muito diante de uma torcida eletrizante na CBS Arena, o Coventry foi castigado por um gol em contra-ataque de Liam Millar aos 82 minutos. Somado à derrota por 3 a 0 para o Arsenal na rodada de abertura, o time de Lampard está desesperado para encontrar eficiência ofensiva com Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni.

Davi contra Golias sob o sol de Manchester

Historicamente, o Manchester City domina este confronto no papel, embora partidas contra equipes recém-promovidas e cheias de energia sempre tragam potencial de armadilha. A estrutura compacta do Coventry será duramente testada pela incessante movimentação central do Manchester City e por suas sobrecargas pelos lados. Com margens mínimas determinando o embalo inicial nas corridas pelo título e pela permanência, respectivamente, o jogo de sábado promete muita emoção desde o primeiro apito.

Notícias das equipes e elencos

O Manchester City chega para a partida sem Jeremy Doku e Matheus Nunes, ambos listados como lesionados. Enzo Maresca não tem jogadores suspensos para administrar, e nenhuma provável escalação foi confirmada antes da partida. Novas atualizações são esperadas mais perto do apito inicial.

O Coventry City tem uma lista de lesões mais significativa. Frank Lampard não conta com Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden, os três afastados por lesão. Não há suspensões registradas no time visitante, e nenhum time provável foi divulgado até o momento. Atualizações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Manchester City venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League, em 28 de agosto, com Rayan Cherki em grande destaque durante todo o jogo. O City também venceu o AFC Bournemouth por 2 a 1 na liga em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Arsenal na Community Shield, um revés por 3 a 0 em 16 de agosto. Duas vitórias em amistosos de pré-temporada, por 3 a 1 sobre o Atletico Madrid e por 3 a 1 fora de casa contra o K-League All Stars, completam a sequência de cinco partidas. O City marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Coventry City venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais um resultado em uma partida de copa. Seu jogo mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Hull City, fora de casa, pela Premier League, em 29 de agosto. Antes disso, venceu o Plymouth Argyle por 4 a 2 fora de casa na Carabao Cup, em 25 de agosto. O Coventry perdeu por 3 a 0 para o Arsenal em sua estreia na Premier League, em 21 de agosto. A pré-temporada trouxe vitórias sobre Monaco, por 2 a 0, e Espanyol, por 3 a 1, sugerindo que o time de Lampard pode marcar com liberdade quando as condições permitem. O Coventry sofreu sete gols em seus três jogos competitivos nesta sequência.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente registrado entre estes dois clubes aconteceu na Championship, em 3 de março de 2002, quando o Manchester City venceu o Coventry City por 4 a 2 em casa. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, os times dividiram os resultados de forma bastante equilibrada, com o City somando duas vitórias, o Coventry conquistando duas vitórias e uma partida terminando empatada. Os cinco encontros abrangem competições como Premier League, Championship e FA Cup, com o confronto mais recente pela Premier League terminando em 1 a 1 em 1º de janeiro de 2001.