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Prévia de Manchester City x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x Coventry
Premier League
Manchester City
Coventry

Prévia completa de Manchester City x Coventry City na Premier League. Analisamos os resultados da 2ª rodada, a forma recente e as principais histórias antes deste confronto de sábado à tarde no Etihad Stadium.

Manchester City x Coventry City: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 3
Etihad Stadium

Manchester City e Coventry City entram em campo em 5 de setembro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Gigantes da Premier League contra estreantes em Manchester

O Manchester City volta para casa para receber o recém-promovido Coventry City no Etihad Stadium pela terceira rodada. Vindo de duas vitórias consecutivas no início de sua campanha doméstica sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, o City busca ampliar seu aproveitamento perfeito e manter a liderança da tabela da Premier League. Para o Coventry City de Frank Lampard, a viagem de sábado para enfrentar um dos candidatos ao título representa um teste monumental, enquanto tenta somar seus primeiros pontos e marcar seu primeiro gol na temporada da elite.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Show de Haaland e Cherki em Selhurst Park

O Manchester City chega ao sábado transbordando confiança após uma dominante vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace na segunda rodada, em 28 de agosto. Erling Haaland abriu o placar cedo antes de Rayan Cherki dar espetáculo, marcando duas vezes para assumir total controle da partida. Com Haaland acrescentando o quarto gol já no fim, o City chegou a seis pontos em seis possíveis depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth na estreia. De volta a Manchester, a movimentação central e o ataque dinâmico do City parecem tão letais como sempre sob o comando de Maresca.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Gol tardio decide a estreia do Coventry em casa

O Coventry City viaja para Manchester tentando se recuperar após uma cruel derrota por 1 a 0 em casa para o Hull City na segunda rodada, em 29 de agosto. Apesar de ter lutado muito diante de uma torcida eletrizante na CBS Arena, o Coventry foi castigado por um gol em contra-ataque de Liam Millar aos 82 minutos. Somado à derrota por 3 a 0 para o Arsenal na rodada de abertura, o time de Lampard está desesperado para encontrar eficiência ofensiva com Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni.

Davi contra Golias sob o sol de Manchester

Historicamente, o Manchester City domina este confronto no papel, embora partidas contra equipes recém-promovidas e cheias de energia sempre tragam potencial de armadilha. A estrutura compacta do Coventry será duramente testada pela incessante movimentação central do Manchester City e por suas sobrecargas pelos lados. Com margens mínimas determinando o embalo inicial nas corridas pelo título e pela permanência, respectivamente, o jogo de sábado promete muita emoção desde o primeiro apito.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x Coventry

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • E. Maresca

O Manchester City chega para a partida sem Jeremy Doku e Matheus Nunes, ambos listados como lesionados. Enzo Maresca não tem jogadores suspensos para administrar, e nenhuma provável escalação foi confirmada antes da partida. Novas atualizações são esperadas mais perto do apito inicial.

O Coventry City tem uma lista de lesões mais significativa. Frank Lampard não conta com Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden, os três afastados por lesão. Não há suspensões registradas no time visitante, e nenhum time provável foi divulgado até o momento. Atualizações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

MCI

MCI - Sequência

KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COV

COV - Sequência

ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
HUL
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester City venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League, em 28 de agosto, com Rayan Cherki em grande destaque durante todo o jogo. O City também venceu o AFC Bournemouth por 2 a 1 na liga em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Arsenal na Community Shield, um revés por 3 a 0 em 16 de agosto. Duas vitórias em amistosos de pré-temporada, por 3 a 1 sobre o Atletico Madrid e por 3 a 1 fora de casa contra o K-League All Stars, completam a sequência de cinco partidas. O City marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Coventry City venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais um resultado em uma partida de copa. Seu jogo mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Hull City, fora de casa, pela Premier League, em 29 de agosto. Antes disso, venceu o Plymouth Argyle por 4 a 2 fora de casa na Carabao Cup, em 25 de agosto. O Coventry perdeu por 3 a 0 para o Arsenal em sua estreia na Premier League, em 21 de agosto. A pré-temporada trouxe vitórias sobre Monaco, por 2 a 0, e Espanyol, por 3 a 1, sugerindo que o time de Lampard pode marcar com liberdade quando as condições permitem. O Coventry sofreu sete gols em seus três jogos competitivos nesta sequência.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Manchester CityEmpateCoventry
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Copa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente registrado entre estes dois clubes aconteceu na Championship, em 3 de março de 2002, quando o Manchester City venceu o Coventry City por 4 a 2 em casa. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, os times dividiram os resultados de forma bastante equilibrada, com o City somando duas vitórias, o Coventry conquistando duas vitórias e uma partida terminando empatada. Os cinco encontros abrangem competições como Premier League, Championship e FA Cup, com o confronto mais recente pela Premier League terminando em 1 a 1 em 1º de janeiro de 2001.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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