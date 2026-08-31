Prévia de Manchester City x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x Coventry City: detalhes da partida
Manchester City e Coventry City entram em campo em 5 de setembro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).Getty Images
Gigantes da Premier League contra estreantes em Manchester
O Manchester City volta para casa para receber o recém-promovido Coventry City no Etihad Stadium pela terceira rodada. Vindo de duas vitórias consecutivas no início de sua campanha doméstica sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, o City busca ampliar seu aproveitamento perfeito e manter a liderança da tabela da Premier League. Para o Coventry City de Frank Lampard, a viagem de sábado para enfrentar um dos candidatos ao título representa um teste monumental, enquanto tenta somar seus primeiros pontos e marcar seu primeiro gol na temporada da elite.Getty Images
Show de Haaland e Cherki em Selhurst Park
O Manchester City chega ao sábado transbordando confiança após uma dominante vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace na segunda rodada, em 28 de agosto. Erling Haaland abriu o placar cedo antes de Rayan Cherki dar espetáculo, marcando duas vezes para assumir total controle da partida. Com Haaland acrescentando o quarto gol já no fim, o City chegou a seis pontos em seis possíveis depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth na estreia. De volta a Manchester, a movimentação central e o ataque dinâmico do City parecem tão letais como sempre sob o comando de Maresca.Getty Images
Gol tardio decide a estreia do Coventry em casa
O Coventry City viaja para Manchester tentando se recuperar após uma cruel derrota por 1 a 0 em casa para o Hull City na segunda rodada, em 29 de agosto. Apesar de ter lutado muito diante de uma torcida eletrizante na CBS Arena, o Coventry foi castigado por um gol em contra-ataque de Liam Millar aos 82 minutos. Somado à derrota por 3 a 0 para o Arsenal na rodada de abertura, o time de Lampard está desesperado para encontrar eficiência ofensiva com Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni.
Davi contra Golias sob o sol de Manchester
Historicamente, o Manchester City domina este confronto no papel, embora partidas contra equipes recém-promovidas e cheias de energia sempre tragam potencial de armadilha. A estrutura compacta do Coventry será duramente testada pela incessante movimentação central do Manchester City e por suas sobrecargas pelos lados. Com margens mínimas determinando o embalo inicial nas corridas pelo título e pela permanência, respectivamente, o jogo de sábado promete muita emoção desde o primeiro apito.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Manchester City x Coventry
Técnico
- E. Maresca
O Manchester City chega para a partida sem Jeremy Doku e Matheus Nunes, ambos listados como lesionados. Enzo Maresca não tem jogadores suspensos para administrar, e nenhuma provável escalação foi confirmada antes da partida. Novas atualizações são esperadas mais perto do apito inicial.
O Coventry City tem uma lista de lesões mais significativa. Frank Lampard não conta com Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden, os três afastados por lesão. Não há suspensões registradas no time visitante, e nenhum time provável foi divulgado até o momento. Atualizações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
O Manchester City venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League, em 28 de agosto, com Rayan Cherki em grande destaque durante todo o jogo. O City também venceu o AFC Bournemouth por 2 a 1 na liga em 23 de agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Arsenal na Community Shield, um revés por 3 a 0 em 16 de agosto. Duas vitórias em amistosos de pré-temporada, por 3 a 1 sobre o Atletico Madrid e por 3 a 1 fora de casa contra o K-League All Stars, completam a sequência de cinco partidas. O City marcou 12 gols nesses cinco jogos.
O Coventry City venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais um resultado em uma partida de copa. Seu jogo mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Hull City, fora de casa, pela Premier League, em 29 de agosto. Antes disso, venceu o Plymouth Argyle por 4 a 2 fora de casa na Carabao Cup, em 25 de agosto. O Coventry perdeu por 3 a 0 para o Arsenal em sua estreia na Premier League, em 21 de agosto. A pré-temporada trouxe vitórias sobre Monaco, por 2 a 0, e Espanyol, por 3 a 1, sugerindo que o time de Lampard pode marcar com liberdade quando as condições permitem. O Coventry sofreu sete gols em seus três jogos competitivos nesta sequência.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente registrado entre estes dois clubes aconteceu na Championship, em 3 de março de 2002, quando o Manchester City venceu o Coventry City por 4 a 2 em casa. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, os times dividiram os resultados de forma bastante equilibrada, com o City somando duas vitórias, o Coventry conquistando duas vitórias e uma partida terminando empatada. Os cinco encontros abrangem competições como Premier League, Championship e FA Cup, com o confronto mais recente pela Premier League terminando em 1 a 1 em 1º de janeiro de 2001.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
V
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|6
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
E
V
|8
|2
|1
|0
|1
|7
|4
|+3
|3
D
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|10
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|11
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|12
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
D
V
|13
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|16
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|18
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
D
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D