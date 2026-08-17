Prévia de Manchester City x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester City x AFC Bournemouth: detalhes da partida

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City e AFC Bournemouth entram em campo em 23 de agosto de 2026, às 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Abertura da Premier League em Manchester

O Manchester City inicia sua campanha na Premier League 2026/27 em casa ao receber o AFC Bournemouth no Etihad Stadium. Depois de uma tarde complicada na Community Shield, o City buscará impor sua autoridade imediatamente diante de sua torcida e dar um tom enérgico à nova temporada da liga. Para o Bournemouth, a viagem a Manchester na 1ª rodada representa um severo teste de abertura contra um adversário de alto calibre.

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O recomeço do Cityzens: deixando para trás a decepção na Community Shield

A equipe de Enzo Maresca entra na estreia da Premier League em busca de uma resposta rápida após a derrota por 3 a 0 para o Arsenal na FA Community Shield, no Principality Stadium, em Cardiff, em 16 de agosto. Apesar de ter controlado períodos da posse de bola, concessões defensivas precoces e chances desperdiçadas custaram caro, e os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard selaram o resultado para o Arsenal. Com nomes importantes como Erling Haaland, Phil Foden e os novos reforços buscando entrosamento rapidamente, o City quer afiar seu poder de decisão e sua disciplina defensiva de volta aos seus domínios.

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O desafio do Cherries para surpreender o City

O AFC Bournemouth vai ao Etihad Stadium com a intenção de frustrar a estrutura do City por meio de uma organização defensiva compacta e contra-ataques rápidos. O Cherries mostrou no fim da última temporada sua capacidade de levar equipes de ponta ao limite, ao arrancar um dramático empate por 1 a 1 com o City no Vitality Stadium em maio de 2026 graças a um gol de Eli Junior Kroupi, antes de Erling Haaland marcar o empate nos acréscimos. O Bournemouth vai se apoiar fortemente nessa resiliência enquanto tenta desmontar a estrutura de pressão do City na rodada de abertura.

Histórico do confronto: retrospecto dominante com duelos recentes equilibrados

Historicamente, o Manchester City tem exercido um domínio avassalador neste confronto, sustentando uma sequência invicta em seus encontros de Premier League contra o Bournemouth. No entanto, os encontros recentes ficaram mais equilibrados; além do empate por 1 a 1 na liga em maio de 2026, o City superou o Bournemouth por 2 a 1 por margem mínima em uma disputada quartas de final da FA Cup no início de 2025. O City tentará manter seu padrão dominante em casa, enquanto o Bournemouth luta para conquistar uma histórica primeira vitória na Premier League no Etihad.

Notícias das equipes e elencos

O Manchester City chega para a partida com um número significativo de desfalques. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku e Matheus Nunes aparecem todos como indisponíveis. Maresca não tem uma provável escalação confirmada neste momento, e atualizações são esperadas para mais perto do pontapé inicial.

O Bournemouth tem uma lista ainda mais longa de jogadores indisponíveis para Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams e Julian Araujo estão todos fora por lesão. Ryan Christie também está ausente, cumprindo suspensão. Assim como o City, nenhum time titular projetado foi confirmado antes da partida.

Forma

Os últimos cinco resultados do Manchester City apresentam um quadro misto. O time venceu dois de seus amistosos de pré-temporada, batendo o Atletico Madrid por 3 a 1 e derrotando o K-League All Stars por 3 a 1 durante a turnê. Tirando um empate contra a Inter e uma derrota em seu último jogo preparatório, o resultado mais significativo veio no domingo, quando o Arsenal venceu por 3 a 0 na Community Shield. Sua última partida competitiva pela liga terminou com derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, em maio.

O retrospecto de pré-temporada do Bournemouth mostra três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas. O resultado de maior destaque foi a goleada por 10 a 1 sobre o Genoa, embora a qualidade desse adversário deva ser ponderada de acordo. O time também venceu o Augsburg fora de casa por 5 a 2 e o St. Pauli por 4 a 1, antes de empatar por 2 a 2 com o Real Betis e perder por 2 a 1 para o Mainz 05 mais recentemente. A equipe de Rose marcou 20 gols nessas cinco partidas e sofreu oito.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou em 1 a 1 no Vitality Stadium, em maio de 2026, em uma partida de Premier League que impediu o City de conquistar uma vitória tranquila fora de casa. Antes disso, o City havia vencido três dos quatro confrontos anteriores, incluindo um triunfo em casa por 3 a 1 em novembro de 2025 e uma vitória por 3 a 1 no Etihad em maio de 2025. A única vitória do Bournemouth nos últimos cinco confrontos diretos veio em um triunfo caseiro por 2 a 1 pela liga, em novembro de 2024.