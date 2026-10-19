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Liga dos Campeões
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Prévia de Liverpool x Villarreal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Liverpool x Villarreal
Liverpool
Villarreal
Liga dos Campeões
D. Szoboszlai

Prévia completa do jogo entre Liverpool e Villarreal pela Champions League. Analisamos as táticas, as novidades das equipes, o momento de cada uma e muito mais.

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Anfield

Liverpool e Villarreal se enfrentam em 20 de outubro de 2026, às 15h EST e às 19h GMT.

Liverpool busca manter campanha perfeita na Champions League em Anfield

O time de Andoni Iraola mostrou poder de reação contra o Brentford no fim de semana, pela Premier League, ao sair atrás e vencer por 2 a 1. O resultado era muito necessário após a goleada sofrida por 3 a 0 diante do Manchester City. Na Champions League, porém, o Liverpool vem conseguindo impor seu jogo: venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 em Anfield e goleou o LASK por 6 a 3 fora de casa. Apesar do início irregular na competição nacional, a equipe de Iraola venceu seis dos últimos oito jogos em todas as competições.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Villarreal alterna resultados até aqui

A sequência de sete derrotas do Villarreal na Champions League finalmente chegou ao fim na última partida, quando a equipe venceu o Napoli por 3 a 1 apesar de ter sofrido o primeiro gol. O Submarino Amarelo começou esta temporada muito mal, sem vencer nenhum dos últimos seis jogos em todas as competições, sequência que incluiu quatro derrotas consecutivas. Desde então, conseguiu se estabilizar um pouco, com três vitórias em cinco partidas, incluindo o triunfo sobre o Napoli.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Jogo em Anfield pode ter gols

O Villarreal sofreu gols em cada uma de suas últimas 13 partidas na Champions League, e as chances de sair de Anfield sem ser vazado parecem pequenas, já que não sofreu gols em apenas três dos últimos 33 jogos nesta competição.

Estatísticas e desfalques

  • O Liverpool marcou pelo menos dois gols em 13 de seus últimos 15 jogos da fase de grupos da Champions League em Anfield.
  • O Liverpool não contará com Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong, que se machucaram contra o Brentford no fim de semana, enquanto o Villarreal viajará a Anfield sem Nicolas Pepe e Tajon Buchanan.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Villarreal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoT. NyoniT. NyoniB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. Gravenberchteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Villarreal

Técnico

  • A. Iraola
  • I. Perez

A expectativa é que Andoni Iraola escale uma equipe forte, com a seguinte formação provável: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões no time da casa, mas novas informações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O técnico do Villarreal, Inigo Perez, deve escalar Luiz Junior no gol, com uma linha de quatro defensores formada por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino. Alberto Moleiro e Gerard Moreno estão entre as opções ofensivas com presença prevista. Até o momento, não foram confirmadas lesões ou suspensões na equipe visitante.

Momento das equipes

LIV

LIV - Sequência

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIL

VIL - Sequência

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Liverpool chega para esta partida em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, virou sobre o Brentford e venceu por 2 a 1 pela Premier League, depois de bater o LASK por 6 a 3 na Champions League. O único revés nessa sequência foi a derrota por 3 a 0 em casa para o Manchester City. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou 11 gols e sofreu sete, números que refletem um estilo ofensivo, mas por vezes vulnerável na defesa.

O Villarreal soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe empatou por 0 a 0 com o Elche em LaLiga no fim de semana, depois da expressiva vitória por 3 a 1 sobre o Napoli na Champions League. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi a única da sequência. O Villarreal marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, o que sugere que chega a Anfield com o ataque em bom momento.

Histórico de confrontos

Confrontos

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga dos Campeões
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu nas semifinais da Champions League de 2022, quando o Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield, antes de o Villarreal sofrer uma derrota por 2 a 3 em casa. O Liverpool avançou com um placar agregado de 5 a 2. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Liverpool tem o melhor retrospecto e também derrotou o Villarreal nos dois jogos das semifinais da Liga Europa de 2016, com a única vitória do Villarreal ocorrendo na partida de ida daquele confronto.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, o Liverpool ocupa o quinto lugar, posição que o mantém na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final. O Villarreal está em 14º, o que significa que enfrenta uma disputa mais apertada para garantir seu lugar na fase eliminatória e aumenta a importância desta partida para os visitantes.

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