Premier League - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool x Manchester City começa em 11 de out. de 2026 às 11h30 EST e 15h30 GMT.

Uma recepção gelada aguarda o Manchester City em Anfield

Este será o primeiro jogo do Manchester City desde que o clube foi considerado culpado por graves violações das regras financeiras da Premier League, então deve receber uma recepção interessante de um de seus rivais mais próximos dos últimos tempos.

City provavelmente estará na liderança no domingo

O Manchester City ainda estará na ponta da Premier League no momento do pontapé inicial no domingo, já que tem uma vantagem de três pontos e quatro gols sobre o segundo colocado Arsenal, que enfrenta o Leeds no sábado. O City teve um início de temporada impecável em campo, vencendo sete partidas seguidas em todas as competições, incluindo 100% de aproveitamento na liga. O time marcou 10 gols em suas duas últimas vitórias em casa sobre o Norwich, pela EFL Cup, e o Sunderland, em um triunfo por 5 a 3 na Premier League, além de ter engatado vitórias consecutivas sem sofrer gols fora de casa contra o Manchester United e o Porto.

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Liverpool ainda se ajusta a um novo treinador

Embora o Liverpool esteja invicto há nove jogos no geral em todas as competições, o time pareceu menos do que convincente na Premier League nesta temporada. Venceu seus dois últimos jogos fora de casa na Premier League sem sofrer gols, mas empatou nas duas últimas partidas da liga em Anfield, 2 a 2 contra o Nottingham Forest e 0 a 0 contra o Fulham.

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Estatísticas principais e notícias de lesões

Cody Gakpo, principal garçom da equipe, Hugo Ekitike e Conor Bradley são ausências importantes de longo prazo por lesão no Liverpool.

Phil Foden está suspenso para os visitantes após um cartão vermelho contra o Manchester United.

O City venceu os últimos três confrontos diretos por um placar agregado de 9 a 1, mas ganhou apenas duas de suas últimas 16 visitas a Anfield pela Premier League, embora tenha vencido o duelo correspondente da temporada passada com um gol tardio de Erling Haaland.

O atacante norueguês tem cinco gols em seus últimos três encontros com o Liverpool.

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Notícias das equipes e elencos

O Liverpool chega para a partida com um número significativo de jogadores indisponíveis. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros e Cody Gakpo estão todos listados como lesionados, deixando Iraola com opções limitadas em várias posições. Mais atualizações são esperadas à medida que o clube avalia os níveis físicos após a pausa internacional.

Maresca enfrenta seus próprios problemas de escalação no City. Antoine Semenyo e Nico O'Reilly estão lesionados, enquanto Phil Foden está suspenso. A condição física de Haaland, que saiu de campo durante a derrota da Noruega para Portugal, segue como a preocupação mais urgente antes do pontapé inicial.

Forma

O Liverpool chega para este confronto com quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Bournemouth na Premier League, e o time também venceu o Tottenham na Carabao Cup, o Atlético de Madrid na Champions League e o Ipswich Town na liga. O empate veio contra o Fulham, em um jogo no qual nenhum dos lados marcou. Ao longo dessas cinco partidas, o Liverpool marcou oito gols e sofreu três, sugerindo uma equipe que cria bastante, mas que nem sempre tem sido totalmente segura defensivamente.

O retrospecto recente do Manchester City é mais enfático. O time venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcando 13 gols no processo e sofrendo seis. Essa sequência inclui uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na liga, um triunfo por 5 a 0 sobre o Norwich na Carabao Cup e vitórias sobre Manchester United e Porto. O City mostrou capacidade de marcar com facilidade, embora seus números defensivos nesse período indiquem que não está sem vulnerabilidades.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na FA Cup, em abril de 2026. Antes disso, o City venceu por 2 a 1 em Anfield pela Premier League, em fevereiro de 2026, e conquistou uma vitória em casa por 3 a 0 em novembro de 2025. As vitórias do Liverpool nessa sequência vieram em fevereiro de 2025, quando o City foi derrotado por 2 a 0 em casa, e em dezembro de 2024, quando o Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield. Nos cinco confrontos mais recentes, o City venceu três e o Liverpool dois, com o City marcando 10 gols contra quatro do Liverpool.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a liderança antes deste confronto, enquanto o Liverpool aparece em sexto, dando ao time da casa um incentivo extra para reduzir a diferença com um resultado positivo em Anfield.