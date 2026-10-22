Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida
O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela 8ª rodada da Premier League.
Liverpool de Iraola quer defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase
O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League embalado pela vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal, em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de uma derrota anterior para o Manchester City no campeonato nacional com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados nos últimos dois jogos.
Duelo em destaque: Alexis Mac Allister x Pascal Groß
Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols nas últimas duas partidas.
Organizador do jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool avance rapidamente ao ataque.
Análise tática e prováveis escalações
Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.
Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.
Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, amparado pelo retrospecto superior nos confrontos diretos e pela força de seu ataque pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo que ainda reste ao Liverpool após o compromisso europeu do meio da semana.
Notícias das equipes e elencos
Escalações de Liverpool x Brighton
Time titular
Reservas
Técnico
- A. Iraola
- F. Hurzeler
O Liverpool chega à partida sem um número considerável de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará mais informações sobre o elenco antes do início do jogo.
O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e outras informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.
Momento das equipes
O Liverpool venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na Premier League, e a equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.
O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nesse período. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace na Premier League, após superar o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nessa sequência, o Brighton também venceu o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase na competição.
Histórico do confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado mais expressivo do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
D
V
V
V
V
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
V
V
V
D
V
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
D
V
V
V
V
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
V
V
D
V
E
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
D
V
V
D
E
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
E
D
E
V
E
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
|11
E
E
D
E
V
|8
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
V
D
D
V
D
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
V
V
E
V
D
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
E
D
E
D
E
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
D
D
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
E
D
V
D
V
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
V
V
D
D
E
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
V
V
E
D
E
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
V
D
E
E
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
D
E
E
E
D
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
D
D
V
E
D
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
E
D
D
D
V
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
D
D
V
V
D
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
E
D
D
D
D