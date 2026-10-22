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Premier League
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Prévia de Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League: time de Andoni Iraola tenta conter o Brighton em alta

Liverpool x Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Com nove gols nos últimos dois jogos, o Brighton representa um grande desafio para o Liverpool. Mas a equipe de Andoni Iraola também chega a Anfield neste domingo embalada por um desempenho explosivo e com Alexis Mac Allister em grande fase.

Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 8
Anfield

O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela 8ª rodada da Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Liverpool de Iraola quer defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase

O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League embalado pela vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal, em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de uma derrota anterior para o Manchester City no campeonato nacional com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados nos últimos dois jogos.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Duelo em destaque: Alexis Mac Allister x Pascal Groß

Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols nas últimas duas partidas.

Organizador do jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool avance rapidamente ao ataque.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Análise tática e prováveis escalações

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, amparado pelo retrospecto superior nos confrontos diretos e pela força de seu ataque pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo que ainda reste ao Liverpool após o compromisso europeu do meio da semana.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Liverpool x Brighton

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Brighton

Reservas

Técnico

  • A. Iraola
  • F. Hurzeler

O Liverpool chega à partida sem um número considerável de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará mais informações sobre o elenco antes do início do jogo.

O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e outras informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.

Liverpool

Lesões e suspensões

Brighton

Momento das equipes

LIV

LIV - Sequência

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol marcado (sofrido)
13/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
E0-0
Gol marcado (sofrido)
14/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Liverpool venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na Premier League, e a equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.

O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nesse período. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace na Premier League, após superar o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nessa sequência, o Brighton também venceu o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase na competição.

Histórico do confronto direto

Confrontos

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Copa da Inglaterra
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado mais expressivo do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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