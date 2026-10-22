Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Anfield

O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela 8ª rodada da Premier League.

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Liverpool de Iraola quer defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase

O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League embalado pela vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal, em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de uma derrota anterior para o Manchester City no campeonato nacional com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados nos últimos dois jogos.

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Duelo em destaque: Alexis Mac Allister x Pascal Groß

Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols nas últimas duas partidas.

Organizador do jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool avance rapidamente ao ataque.

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Análise tática e prováveis escalações

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, amparado pelo retrospecto superior nos confrontos diretos e pela força de seu ataque pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo que ainda reste ao Liverpool após o compromisso europeu do meio da semana.

Notícias das equipes e elencos

O Liverpool chega à partida sem um número considerável de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará mais informações sobre o elenco antes do início do jogo.

O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e outras informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.

Momento das equipes

O Liverpool venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na Premier League, e a equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.

O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nesse período. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace na Premier League, após superar o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nessa sequência, o Brighton também venceu o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase na competição.

Histórico do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado mais expressivo do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.

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