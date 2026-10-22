Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida
O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela oitava rodada da Premier League.
Liverpool de Iraola se prepara para defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase
O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League em alta após superar o Villarreal por 4 a 3 em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de um tropeço anterior no campeonato contra o Manchester City com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados em seus últimos dois jogos.
Duelo-chave: Alexis Mac Allister x Pascal Groß
Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols em suas últimas duas partidas.
Organizador de jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool acelere suas transições ofensivas.
Análise tática e escalações prováveis
Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.
Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.
Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, apoiado por seu retrospecto superior no confronto direto e por sua força ofensiva pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo remanescente do compromisso europeu do Liverpool no meio da semana.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Liverpool x Brighton
Técnico
- A. Iraola
O Liverpool chega a esta partida sem um número significativo de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará novas informações sobre o elenco antes do início do jogo.
O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e novas informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.
Momento das equipes
O Liverpool venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford pela Premier League. A equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.
O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nessa sequência. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League, depois de bater o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nesse período, o Brighton também derrotou o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase da competição.
Histórico do confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado de maior destaque do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
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|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E