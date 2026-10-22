Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Anfield

O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela oitava rodada da Premier League.

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Liverpool de Iraola se prepara para defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase

O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League em alta após superar o Villarreal por 4 a 3 em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de um tropeço anterior no campeonato contra o Manchester City com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados em seus últimos dois jogos.

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Duelo-chave: Alexis Mac Allister x Pascal Groß

Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols em suas últimas duas partidas.

Organizador de jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool acelere suas transições ofensivas.

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Análise tática e escalações prováveis

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, apoiado por seu retrospecto superior no confronto direto e por sua força ofensiva pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo remanescente do compromisso europeu do Liverpool no meio da semana.

Notícias das equipes e elencos

O Liverpool chega a esta partida sem um número significativo de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará novas informações sobre o elenco antes do início do jogo.

O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e novas informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.

Momento das equipes

O Liverpool venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford pela Premier League. A equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.

O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nessa sequência. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League, depois de bater o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nesse período, o Brighton também derrotou o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase da competição.

Histórico do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado de maior destaque do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.