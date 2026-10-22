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Prévia de Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League: equipe de Andoni Iraola tenta frear o Brighton em alta

Liverpool x Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Nove gols nos dois últimos jogos fazem do Brighton um adversário formidável para o Liverpool, mas o time de Andoni Iraola chega a Anfield neste domingo com seu próprio embalo avassalador e Alexis Mac Allister em grande fase.

Liverpool x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 8
Anfield

O Liverpool F.C. recebe o Brighton & Hove Albion F.C. no domingo, 25 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), em Anfield, pela oitava rodada da Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Liverpool de Iraola se prepara para defender sua força em casa contra o Brighton em grande fase

O Liverpool de Andoni Iraola volta a campo pela Premier League em alta após superar o Villarreal por 4 a 3 em um confronto emocionante pela Champions League na noite de terça-feira. Depois de se recuperar de um tropeço anterior no campeonato contra o Manchester City com uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford e um triunfo na Europa, o Liverpool busca preservar seu retrospecto em casa. O Brighton de Fabian Hürzeler, porém, representa uma grande ameaça: a equipe chega a Merseyside após golear o Crystal Palace por 5 a 0 na Premier League, com nove gols marcados em seus últimos dois jogos.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Duelo-chave: Alexis Mac Allister x Pascal Groß

Meio-campista em grande fase: Ex-jogador do Brighton, Alexis Mac Allister vive excelente momento no Liverpool. Ele marcou duas vezes contra o Villarreal no meio da semana e chegou a quatro gols em suas últimas duas partidas.

Organizador de jogo: O veterano alemão Pascal Groß é peça central do meio-campo do Brighton. Groß precisa atrapalhar Mac Allister e Ryan Gravenberch pelo centro para impedir que o Liverpool acelere suas transições ofensivas.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Análise tática e escalações prováveis

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Panorama da partida: O Liverpool chega como amplo favorito em Anfield, apoiado por seu retrospecto superior no confronto direto e por sua força ofensiva pelo centro. O Brighton de Hürzeler, porém, tentará pressionar desde o início e explorar qualquer desgaste defensivo remanescente do compromisso europeu do Liverpool no meio da semana.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Brighton

Técnico

  • A. Iraola

O Liverpool chega a esta partida sem um número significativo de jogadores do elenco principal. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai estão indisponíveis por lesão. Iraola dará novas informações sobre o elenco antes do início do jogo.

O Brighton também tem desfalques importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh estão fora. Hurzeler não tem suspensões com que se preocupar, e novas informações sobre a equipe serão confirmadas mais perto da partida.

Momento das equipes

LIV

LIV - Sequência

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol marcado (sofrido)
13/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

MUN
V2-3
ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
Gol marcado (sofrido)
17/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Liverpool venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford pela Premier League. A equipe também venceu o LASK por 6 a 3 na Champions League. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Manchester City, no Etihad. Nos cinco jogos, o Liverpool marcou sete gols e sofreu nove.

O Brighton venceu seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas três nessa sequência. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League, depois de bater o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League. Nesse período, o Brighton também derrotou o Arsenal por 3 a 0 e o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa, tornando-se a equipe em melhor fase da competição.

Histórico do confronto direto

Confrontos

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Copa da Inglaterra
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, quando o Brighton venceu o Liverpool por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool leva vantagem com três vitórias contra uma do Brighton, além de outra vitória do Brighton nessa sequência. O resultado de maior destaque do Liverpool nesse período foi a vitória por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Inglaterra, em fevereiro de 2026.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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