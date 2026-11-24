Lille x Bayern de Munique: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

O Lille recebe o Bayern de Munique pela Champions League na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq. Os dois times chegam à partida com muito em jogo.

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O Lille de Davide Ancelotti perdeu por 1 a 0 em casa para o Lyon pela Ligue 1 no sábado. O resultado encerrou uma breve sequência invicta, e o time passou em branco em sua última partida.

A campanha europeia tem sido difícil. Um empate sem gols com o Bodo/Glimt no início deste mês pouco ajudou o Lille a sair da parte de baixo da tabela da fase de liga.

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O Bayern chega ao norte da França em meio a uma crise de lesões. Harry Kane passou por uma cirurgia após romper um ligamento do tornozelo e ser substituído no empate por 1 a 1 com o Colônia. A expectativa é que fique fora por cerca de três meses.

Michael Olise também saiu daquela partida no intervalo com um problema no pé e deve desfalcar o time nesta viagem. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz e Ismael Saibari estão entre os jogadores que já estavam fora, e Vincent Kompany afirmou que não quer que o elenco entre em pânico.

O Bayern ainda tem qualidade para criar problemas, como mostrou ao vencer o Atlético de Madrid por 2 a 0 anteriormente na fase de liga. O Lille precisará estar atento desde o apito inicial.

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