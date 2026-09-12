Levante x Barcelona: detalhes da partida

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD e FC Barcelona entram em campo em 13 de setembro de 2026, às 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

Líder do campeonato viaja para Valência

O FC Barcelona viaja para enfrentar o Levante UD no Estadio Ciudad de Valencia pela 5ª rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Depois de um jogo da Champions League no meio de semana e com campanha perfeita no cenário doméstico, a equipe de Hansi Flick tenta ampliar a sequência de vitórias na liderança da tabela. Para o Levante UD, voltar para casa após um empate fora de casa muito disputado representa um enorme desafio na tentativa de frear o prolífico ataque do Barcelona.

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Empate sem gols dos Granotes em Málaga

O Levante UD chega para o duelo de domingo depois de conquistar um empate por 0 a 0 fora de casa contra o Málaga CF no Estadio La Rosaleda, pela 4ª rodada, em 6 de setembro. Apesar da pressão inicial, quando o Málaga desperdiçou um pênalti aos oito minutos, o sistema defensivo do Levante se manteve firme sob pressão. A equipe de Luis Castro teve um início irregular de campanha na liga, com cinco pontos em quatro partidas, com destaque para a impressionante vitória em casa por 5 a 2 sobre o Real Betis na 3ª rodada.

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Goleada de cinco gols do Barcelona no Mestalla

O FC Barcelona chega a Valência transbordando confiança após uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o Valencia CF no Mestalla, pela 4ª rodada, em 6 de setembro. Lamine Yamal deu o tom com um gol cedo e completou dois gols no fim do segundo tempo, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes. O triunfo mantém o Barcelona impecável no topo de LaLiga, com 12 pontos em quatro partidas e 14 gols marcados.

A equipe de Flick também iniciou na noite de quarta-feira sua campanha na fase de liga da Champions League, com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.

O que está em jogo no Estadio Ciudad de Valencia: ataque imparável x resistência em casa

O FC Barcelona leva vantagem no papel por causa de seu elenco profundo e de sua forma devastadora no ataque sob o comando de Flick. Lamine Yamal e Raphinha tentarão explorar os laterais do Levante, enquanto Pedri dita o jogo a partir da faixa central. No entanto, o Levante mostrou que pode produzir gols em casa e apostará em Roger Brugué e Iván Romero em contra-ataques rápidos. Com pontos importantes da liga em disputa, o encontro de domingo promete ritmo alto desde o apito inicial.

Possíveis escalações

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Notícias das equipes e elencos

O Levante não contará com Alejandro Primo para esta partida, enquanto Luis Castro não tem jogadores suspensos para administrar antes do jogo. Atualizações sobre a provável escalação serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Barcelona chega para o jogo com quatro jogadores fora por lesão: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu e Eric Garcia. Garcia gerou preocupação depois de ser substituído com o nariz sangrando durante a partida contra o Valencia, mas os relatórios mais recentes do campo de treino indicam que o período de ausência será mínimo. Flick não tem jogadores suspensos e, fora isso, terá um elenco quase completo à disposição.

Forma

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 contra o Malaga em LaLiga, após uma forte vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis antes disso. Os Granotas marcaram oito gols e sofreram cinco nessa sequência de cinco jogos, embora as duas derrotas, um 3 a 0 para o Espanyol e um 1 a 0 em amistoso para o Villarreal, apontem alguma inconsistência na reta final de sua preparação.

O Barcelona venceu todas as suas cinco partidas recentes em todas as competições. Seus últimos quatro jogos de LaLiga renderam 17 gols, incluindo um 5 a 0 sobre o Valencia, uma vitória por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano, um triunfo por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao e um 5 a 0 fora de casa contra o Elche. A equipe de Flick sofreu apenas três gols nesse período, com duas vitórias seguidas por 5 a 0 demonstrando um nível de produção ofensiva que a coloca entre os times em melhor forma na Europa.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa, em LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Barcelona em agosto de 2025 e perdeu por 2 a 3. Nos cinco confrontos mais recentes entre as equipes, o Barcelona venceu quatro vezes e houve um empate, marcando 15 gols e sofrendo oito. A única partida no conjunto de dados que não terminou com vitória do Barcelona foi um empate por 3 a 3 no Estadio Ciudad de Valencia, em maio de 2021.