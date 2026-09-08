Levante x Barcelona: detalhes da partida

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD e FC Barcelona entram em campo em 13 de setembro de 2026, às 14h15 GMT (10h15 EST / 15h15 BST / 16h15 SAST).

Líderes do campeonato viajam para Valência

O FC Barcelona viaja para enfrentar o Levante UD no Estadio Ciudad de Valencia pela quinta rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Vindo de um compromisso no meio de semana pela Champions League e com 100% de aproveitamento no campeonato nacional, o time de Hansi Flick tenta ampliar sua sequência de vitórias na liderança da tabela. Para o Levante UD, voltar para casa após um empate fora de casa muito disputado representa um enorme desafio na tentativa de frear o prolífico ataque do Barcelona.

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Empate sem gols dos Granotes em Málaga

O Levante UD chega ao duelo de domingo após garantir um empate por 0 a 0 fora de casa contra o Málaga CF no Estadio La Rosaleda pela quarta rodada, em 6 de setembro. Apesar de sofrer pressão logo no início, quando o Málaga desperdiçou um pênalti aos oito minutos, o sistema defensivo do Levante se manteve firme sob pressão. A equipe de Luis Castro teve um começo misto de campanha na liga, com cinco pontos em quatro partidas, impulsionado por uma impressionante vitória em casa por 5 a 2 sobre o Real Betis na terceira rodada.

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Goleada de cinco gols do Barcelona em Mestalla

O FC Barcelona chega a Valência transbordando confiança após uma dominante vitória por 5 a 0 sobre o Valencia CF em Mestalla pela quarta rodada, em 6 de setembro. Lamine Yamal deu o tom com um gol cedo e completou um doblete no fim do segundo tempo, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes. O resultado mantém o Barcelona impecável na ponta de LaLiga, com 12 pontos em quatro partidas e 14 gols marcados.

O que está em jogo no Estadio Ciudad de Valencia: ataque imparável contra resistência em casa

O FC Barcelona leva vantagem no papel devido à profundidade do elenco e à forma devastadora de seu ataque sob o comando de Flick. Lamine Yamal e Raphinha tentarão explorar os laterais do Levante, enquanto Pedri dita o ritmo no setor central. No entanto, o Levante mostrou que pode produzir gols em casa e apostará em Roger Brugué e Iván Romero nos contra-ataques rápidos. Com pontos importantes da liga em disputa, o encontro de domingo promete ritmo alto desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Levante não contará com Alejandro Primo para esta partida, enquanto Luis Castro não tem jogadores suspensos para administrar antes do jogo. Atualizações sobre a provável escalação serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Barcelona chega para o jogo com quatro jogadores fora por lesão: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu e Eric Garcia. Garcia gerou preocupação depois de ser substituído com o nariz sangrando durante a partida contra o Valencia, mas os relatos mais recentes do centro de treinamento indicam que o período afastado será mínimo. Flick não tem jogadores suspensos e, fora isso, terá um elenco quase completo à disposição para escolher.

Forma

O Levante registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 contra o Malaga em LaLiga, depois de uma forte vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis antes disso. Os Granotas marcaram oito gols e sofreram cinco nessa sequência de cinco jogos, embora suas duas derrotas, um revés por 3 a 0 para o Espanyol e uma derrota amistosa por 1 a 0 para o Villarreal, apontem para certa inconsistência na reta final de sua preparação.

O Barcelona venceu todas as suas cinco partidas recentes em todas as competições. Seus últimos quatro jogos de LaLiga produziram 17 gols, incluindo uma vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, um triunfo por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano, uma vitória por 2 a 0 em casa do Athletic Bilbao e um 5 a 0 fora de casa contra o Elche. O time de Flick sofreu apenas três gols nessa sequência, com duas vitórias consecutivas por 5 a 0 demonstrando um nível de produção ofensiva que o coloca entre as equipes em melhor forma da Europa.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu em casa por 3 a 0 em LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Barcelona em agosto de 2025 e perdeu por 2 a 3. Nos cinco confrontos mais recentes entre os dois times, o Barcelona venceu quatro vezes e houve um empate, com 15 gols marcados e oito sofridos. A única partida no conjunto de dados que não terminou com vitória do Barcelona foi um empate por 3 a 3 no Estadio Ciudad de Valencia, em maio de 2021.