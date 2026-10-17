Leeds United x Manchester United: Detalhes da partida

Premier League - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United e Manchester United entram em campo em 18 de outubro de 2026, às 13h GMT (9h EST / 14h BST / 15h SAST).

Rivais separados pelos Peninos se enfrentam em Yorkshire

O Leeds United recebe seu grande rival Manchester United em Elland Road pela 7ª rodada da Premier League 2026/27. Com um ambiente de intensa rivalidade esperado em West Yorkshire, os dois times buscam se recuperar dos tropeços recentes e conquistar pontos importantes em uma das rivalidades históricas mais acirradas do futebol inglês. O Leeds quer aproveitar o apoio da torcida para conseguir sua vitória mais importante da temporada, enquanto o Manchester United tenta voltar a apresentar regularidade após uma sequência exigente de jogos em competições nacionais e europeias.

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Derrota apertada do Leeds para o Arsenal no Emirates

O Leeds United chega ao clássico de domingo em busca de uma reação após a disputada derrota por 2 a 1 fora de casa para o Arsenal na 6ª rodada (10 de outubro). O defensor James Justin empatou para o Leeds aos 55 minutos com um gol bem executado, antes de o Arsenal voltar à frente no placar. Apoiado por um meio-campo combativo, com Ethan Ampadu e Anton Stach pelo centro, além da ameaça de James Justin pelos lados, o elenco de Daniel Farke leva solidez defensiva e intensidade física para o confronto de domingo.

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Tropeço europeu do Manchester United em Madri

O Manchester United atravessa os Peninos em busca de uma reação após uma semana difícil. Depois de empatar por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur em Old Trafford na 6ª rodada (10 de outubro), o United perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Liderado na criação por jogadores como Bruno Fernandes, o United tenta recuperar a fluidez ofensiva contra um Leeds que pressiona alto.

Confronto em Elland Road

Do ponto de vista tático, o confronto de domingo promete uma disputa intensa, com duelos físicos e transições rápidas. O Leeds contará com a liderança de Tarik Muharemović e Nico Elvedi no centro da defesa para neutralizar o ataque do United, enquanto busca acionar Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson em contra-ataques rápidos. Já o Manchester United tentará controlar o ritmo por meio de Youri Tielemans e Andrey Santos, além de deixar Bryan Mbeumo e Marcus Rashford em situações de confronto individual pelos lados. Com o orgulho local e pontos importantes na Premier League em jogo, a partida de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

O Leeds não contará com Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James por lesão, embora Daniel Farke ainda não tenha confirmado a escalação titular para a partida. Novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United também viaja com problemas de lesão. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora, o que reduz ainda mais as opções de Michael Carrick. Luke Shaw também é dúvida depois de ter sido visto mancando após o empate com o Tottenham no último fim de semana, e sua participação segue incerta.

Momento das equipes

O Leeds United chega a esta partida após uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United na Premier League, mas depois perdeu por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa e, mais recentemente, por 2 a 1 para o Arsenal no campeonato. Nesses cinco jogos, o Leeds marcou sete gols e sofreu dez.

Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram uma irregularidade semelhante: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu único triunfo foi o 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League, mas, nas competições nacionais, a equipe tem enfrentado dificuldades: perdeu para o Manchester City e não conseguiu vencer Tottenham nem Fulham. O United marcou sete gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou com vitória do Leeds por 2 a 1 em Old Trafford, em abril de 2026, resultado que dará confiança aos jogadores de Farke para esta partida. Antes disso, um jogo do campeonato em Elland Road, em janeiro de 2026, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros, considerando todas as competições, nenhuma das equipes dominou: os resultados foram equilibrados, e ambas marcaram gols com frequência.