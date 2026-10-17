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Prévia de Leeds United x Manchester United pela Premier League: o Manchester United consegue encerrar a má fase no ambiente hostil de Elland Road?

Leeds x Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Prévia completa do jogo entre Leeds United e Manchester United pela Premier League. Analisamos os resultados mais recentes em competições nacionais e europeias, a fase das equipes e os principais pontos de atenção para o confronto da 7ª rodada, neste domingo à tarde, em Elland Road.

Leeds United x Manchester United: Detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 7
Elland Road

Leeds United e Manchester United entram em campo em 18 de outubro de 2026, às 13h GMT (9h EST / 14h BST / 15h SAST).

Rivais separados pelos Peninos se enfrentam em Yorkshire

O Leeds United recebe seu grande rival Manchester United em Elland Road pela 7ª rodada da Premier League 2026/27. Com um ambiente de intensa rivalidade esperado em West Yorkshire, os dois times buscam se recuperar dos tropeços recentes e conquistar pontos importantes em uma das rivalidades históricas mais acirradas do futebol inglês. O Leeds quer aproveitar o apoio da torcida para conseguir sua vitória mais importante da temporada, enquanto o Manchester United tenta voltar a apresentar regularidade após uma sequência exigente de jogos em competições nacionais e europeias.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Derrota apertada do Leeds para o Arsenal no Emirates

O Leeds United chega ao clássico de domingo em busca de uma reação após a disputada derrota por 2 a 1 fora de casa para o Arsenal na 6ª rodada (10 de outubro). O defensor James Justin empatou para o Leeds aos 55 minutos com um gol bem executado, antes de o Arsenal voltar à frente no placar. Apoiado por um meio-campo combativo, com Ethan Ampadu e Anton Stach pelo centro, além da ameaça de James Justin pelos lados, o elenco de Daniel Farke leva solidez defensiva e intensidade física para o confronto de domingo.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Tropeço europeu do Manchester United em Madri

O Manchester United atravessa os Peninos em busca de uma reação após uma semana difícil. Depois de empatar por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur em Old Trafford na 6ª rodada (10 de outubro), o United perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira, 13 de outubro. Liderado na criação por jogadores como Bruno Fernandes, o United tenta recuperar a fluidez ofensiva contra um Leeds que pressiona alto.

Confronto em Elland Road

Do ponto de vista tático, o confronto de domingo promete uma disputa intensa, com duelos físicos e transições rápidas. O Leeds contará com a liderança de Tarik Muharemović e Nico Elvedi no centro da defesa para neutralizar o ataque do United, enquanto busca acionar Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson em contra-ataques rápidos. Já o Manchester United tentará controlar o ritmo por meio de Youri Tielemans e Andrey Santos, além de deixar Bryan Mbeumo e Marcus Rashford em situações de confronto individual pelos lados. Com o orgulho local e pontos importantes na Premier League em jogo, a partida de domingo promete muita intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Leeds x Manchester United

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-5-2
Leeds

Time titular

Manchester United

Técnico

  • D. Farke
  • M. Carrick

O Leeds não contará com Mateo Joseph, Joe Rodon e Daniel James por lesão, embora Daniel Farke ainda não tenha confirmado a escalação titular para a partida. Novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United também viaja com problemas de lesão. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão fora, o que reduz ainda mais as opções de Michael Carrick. Luke Shaw também é dúvida depois de ter sido visto mancando após o empate com o Tottenham no último fim de semana, e sua participação segue incerta.

Momento das equipes

LEE

LEE - Sequência

BHA
E1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
E0-0
ARS
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MUN

MUN - Sequência

MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Leeds United chega a esta partida após uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United na Premier League, mas depois perdeu por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa e, mais recentemente, por 2 a 1 para o Arsenal no campeonato. Nesses cinco jogos, o Leeds marcou sete gols e sofreu dez.

Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram uma irregularidade semelhante: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu único triunfo foi o 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League, mas, nas competições nacionais, a equipe tem enfrentado dificuldades: perdeu para o Manchester City e não conseguiu vencer Tottenham nem Fulham. O United marcou sete gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos

Confrontos

LeedsEmpateManchester United
1
2
2
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou com vitória do Leeds por 2 a 1 em Old Trafford, em abril de 2026, resultado que dará confiança aos jogadores de Farke para esta partida. Antes disso, um jogo do campeonato em Elland Road, em janeiro de 2026, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros, considerando todas as competições, nenhuma das equipes dominou: os resultados foram equilibrados, e ambas marcaram gols com frequência.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7610176+1119
E
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
BrentfordBrentfordBRE
7250126+611
E
E
V
E
E
6
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
7
LiverpoolLiverpoolLIV
724177010
E
D
V
E
V
8
IpswichIpswichIPS
73131013-310
E
V
D
V
D
9
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
10
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
17
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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