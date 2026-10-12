Prévia de LASK x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

LASK e Liverpool se enfrentam em 14 de outubro de 2026, às 12h45 EST e às 16h45 GMT.

Equipes em má fase se enfrentam na Áustria

LASK Linz e Liverpool precisam desesperadamente de uma vitória para mudar o rumo de suas temporadas. O que acontecerá quando as equipes se enfrentarem no primeiro jogo desta quarta-feira?

Mandantes perderam três dos últimos quatro jogos

O LASK perdeu três dos últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo a derrota para o AEK Athens na primeira rodada. O Liverpool estreou na Champions League com uma vitória sobre o Atletico Madrid em Anfield, mas tem oscilado nas competições nacionais. Sua única derrota na Premier League até agora veio no fim de semana, contra o Manchester City, mas três empates agravaram a situação: após seis rodadas, a equipe já está nove pontos atrás do líder City.

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Estatísticas e lesões

Moses Usor e George Bello se lesionaram pelo LASK na derrota para o Rapid Wien no fim de semana, enquanto o Liverpool enfrentou o Manchester City sem Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak.

O LASK marcou 15 gols nos últimos quatro jogos em casa.

O Liverpool marcou exatamente dois gols em cinco dos últimos seis jogos fora de casa.

Notícias das equipes e elencos

O LASK de Dietmar Kuehbauer deve escalar Lukas Jungwirth no gol, com uma linha defensiva formada por Andres Andrade, Xavier Mbuyamba e Joao Tornich. A provável escalação inclui Robert Ljubicic e Sascha Horvath pelo meio, enquanto Moses Usor e Christoph Lang oferecem perigo no ataque. Não há lesões nem suspensões confirmadas entre os mandantes antes desta partida. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início do jogo se a situação mudar.

Andoni Iraola deve escalar Alisson Becker no gol do Liverpool, com Virgil van Dijk e Ronald Araujo formando a dupla de zaga. A provável escalação conta com Florian Wirtz e Alexis Mac Allister no meio-campo, enquanto Bradley Barcola e Lewis Koumas dão apoio ao ataque. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões entre os visitantes.

Fase recente

O LASK tem tido dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Rapid Wien na Bundesliga. Nesse período, também perdeu para o Sturm Graz e o AEK Athens. O time austríaco empatou por 3 a 3 com o Hartberg e venceu o First Vienna FC em um amistoso, mas seu desempenho em jogos oficiais tem sido instável. A equipe tem sofrido muitos gols e precisará melhorar significativamente para competir com um Liverpool que atua em nível europeu.

O Liverpool venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League, mas, antes disso, havia vencido o AFC Bournemouth por 1 a 0 e o Atletico Madrid por 2 a 1 na Champions League. Uma vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga Inglesa e um empate sem gols com o Fulham fora de casa completam a sequência. O Liverpool mostrou que consegue ter bom desempenho em diferentes competições, e sua campanha europeia nesta temporada lhe dá confiança para a viagem a Linz.

Histórico de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes em competições europeias, ambas na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2023-24. O Liverpool venceu por 4 a 0 em Anfield em novembro de 2023, depois de já ter derrotado o LASK por 3 a 1 em Linz em setembro daquele ano. O Liverpool venceu os dois confrontos, marcou sete gols e sofreu apenas um, construindo um histórico amplamente favorável diante do adversário.

Classificação

Na tabela da Champions League, o LASK ocupa atualmente a 27ª posição, enquanto o Liverpool está em 13º, refletindo a diferença de tradição europeia entre as duas equipes nesta fase da competição.