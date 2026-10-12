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Prévia de LASK x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões

Prévia completa do jogo entre LASK e Liverpool, com o retorno da Champions League após uma longa pausa para jogos de seleções. Analisamos táticas, notícias das equipes, desempenho recente e muito mais.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Raiffeisen Arena

LASK e Liverpool se enfrentam em 14 de outubro de 2026, às 12h45 EST e às 16h45 GMT.

Equipes em má fase se enfrentam na Áustria

LASK Linz e Liverpool precisam desesperadamente de uma vitória para mudar o rumo de suas temporadas. O que acontecerá quando as equipes se enfrentarem no primeiro jogo desta quarta-feira?

Mandantes perderam três dos últimos quatro jogos

O LASK perdeu três dos últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo a derrota para o AEK Athens na primeira rodada. O Liverpool estreou na Champions League com uma vitória sobre o Atletico Madrid em Anfield, mas tem oscilado nas competições nacionais. Sua única derrota na Premier League até agora veio no fim de semana, contra o Manchester City, mas três empates agravaram a situação: após seis rodadas, a equipe já está nove pontos atrás do líder City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas e lesões

  • Moses Usor e George Bello se lesionaram pelo LASK na derrota para o Rapid Wien no fim de semana, enquanto o Liverpool enfrentou o Manchester City sem Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak.
  • O LASK marcou 15 gols nos últimos quatro jogos em casa.
  • O Liverpool marcou exatamente dois gols em cinco dos últimos seis jogos fora de casa.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de LASK x Liverpool

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formação
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Time titular

Liverpool

Técnico

  • D. Kuehbauer
  • A. Iraola

O LASK de Dietmar Kuehbauer deve escalar Lukas Jungwirth no gol, com uma linha defensiva formada por Andres Andrade, Xavier Mbuyamba e Joao Tornich. A provável escalação inclui Robert Ljubicic e Sascha Horvath pelo meio, enquanto Moses Usor e Christoph Lang oferecem perigo no ataque. Não há lesões nem suspensões confirmadas entre os mandantes antes desta partida. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início do jogo se a situação mudar.

Andoni Iraola deve escalar Alisson Becker no gol do Liverpool, com Virgil van Dijk e Ronald Araujo formando a dupla de zaga. A provável escalação conta com Florian Wirtz e Alexis Mac Allister no meio-campo, enquanto Bradley Barcola e Lewis Koumas dão apoio ao ataque. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões entre os visitantes.

Fase recente

LAS

LAS - Sequência

AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
E3-3
FVI
V2-1
RAP
D0-2
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O LASK tem tido dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Rapid Wien na Bundesliga. Nesse período, também perdeu para o Sturm Graz e o AEK Athens. O time austríaco empatou por 3 a 3 com o Hartberg e venceu o First Vienna FC em um amistoso, mas seu desempenho em jogos oficiais tem sido instável. A equipe tem sofrido muitos gols e precisará melhorar significativamente para competir com um Liverpool que atua em nível europeu.

O Liverpool venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League, mas, antes disso, havia vencido o AFC Bournemouth por 1 a 0 e o Atletico Madrid por 2 a 1 na Champions League. Uma vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga Inglesa e um empate sem gols com o Fulham fora de casa completam a sequência. O Liverpool mostrou que consegue ter bom desempenho em diferentes competições, e sua campanha europeia nesta temporada lhe dá confiança para a viagem a Linz.

Histórico de confrontos

Confrontos

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FJ
Liga Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
1Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes em competições europeias, ambas na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2023-24. O Liverpool venceu por 4 a 0 em Anfield em novembro de 2023, depois de já ter derrotado o LASK por 3 a 1 em Linz em setembro daquele ano. O Liverpool venceu os dois confrontos, marcou sete gols e sofreu apenas um, construindo um histórico amplamente favorável diante do adversário.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Champions League, o LASK ocupa atualmente a 27ª posição, enquanto o Liverpool está em 13º, refletindo a diferença de tradição europeia entre as duas equipes nesta fase da competição.

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