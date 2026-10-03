Prévia de Itália x Turquia pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Itália x Turquia: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Itália e Turquia darão o pontapé inicial em 5 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Itália mira varrida sobre a Turquia

A Itália volta a atuar em casa no estádio Renato Dall'Ara para receber a Turquia pela 4ª rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, no Grupo A1. Vindo de um impressionante empate fora de casa contra a França, o time do técnico Roberto Mancini busca somar três pontos diante de sua torcida para consolidar sua posição perto do topo da classificação do grupo. Para a Turquia de Vincenzo Montella, a viagem a Bolonha após uma atuação difícil na Bélgica representa uma oportunidade crucial de buscar revanche pelo confronto de setembro.

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Forma recente da Itália: Bastoni salva ponto em Saint-Denis

A Itália chega à noite de segunda-feira com forte embalo depois de lutar por um empate em 1 a 1 contra a França no Stade de France, pela 3ª rodada (2 de outubro). Depois de sair atrás com um gol de Michael Olise, o defensor Alessandro Bastoni marcou de cabeça o empate aos 68 minutos para garantir um valioso ponto fora de casa. Somado à vitória por 4 a 1 sobre a Turquia em Bursa, na 2ª rodada, a Itália de Mancini segue firme na briga por uma vaga entre os dois primeiros e nas quartas de final do Grupo A1.

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Revés da Turquia: derrota em Liège

A Turquia viaja à Itália querendo se recuperar após sofrer uma derrota por 3 a 0 fora de casa para a Bélgica no estádio Maurice Dufrasne, pela 3ª rodada (2 de outubro). Apesar de ter produzido 20 finalizações, a equipe de Montella foi superada por dois gols de Kevin De Bruyne e um gol tardio de Romelu Lukaku. Depois de sofrer quatro gols contra a Itália em setembro, o setor defensivo da Turquia, com Merih Demiral e Abdülkerim Bardakcı, estará sob enorme pressão para se ajustar.

Duelo em Bolonha: equilíbrio no meio-campo vs talento criativo

Os encontros anteriores entre essas duas seleções produziram batalhas táticas com muitos gols, com destaque para a vitória da Itália por 4 a 1 em Bursa, quando Davide Frattesi e Pio Esposito marcaram. O motor do meio-campo central da Itália, liderado por Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi, tentará ditar o ritmo e acionar Moise Kean no ataque. Enquanto isso, a Turquia apostará no brilho criativo do talento do Real Madrid Arda Güler e nas jogadas pelas pontas com Barış Alper Yılmaz para pegar a linha defensiva italiana no contra-ataque. Com pontos cruciais do Grupo A1 em jogo, o duelo de segunda-feira promete ação internacional de alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Roberto Mancini define seu elenco da Itália para este confronto, com atualizações sobre lesões e suspensões a serem adicionadas mais perto do pontapé inicial, à medida que mais informações estiverem disponíveis.

Vincenzo Montella comanda a Turquia nesta partida fora de casa em Bolonha. A delegação turca sofreu contratempos por lesão durante o jogo de abertura do grupo contra a França, e novas atualizações sobre a equipe serão confirmadas antes do pontapé inicial.

Forma

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em vitória por 4 a 1 sobre a Turquia na UEFA Nations League, depois de uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica, em Roma, na primeira rodada da mesma competição. Antes da Nations League, a Itália venceu amistosos consecutivos contra Grécia e Luxemburgo, ambos por 1 a 0. A Itália marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.

A Turquia venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos, com mais um resultado registrado. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 4 para a Itália na Nations League, e também houve derrota por 1 a 0 para a França em seu jogo de abertura no grupo. A vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo foi seu principal resultado recente. A Turquia marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 28 de setembro de 2026, pela UEFA Nations League A, com vitória da Itália por 4 a 1 em Bursa. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália leva clara vantagem com três vitórias e um empate, enquanto a Turquia conquistou um triunfo, um resultado de 2 a 3 em um amistoso disputado em março de 2022, em Sivas. O resultado mais contundente da sequência veio na Euro 2020, quando a Itália venceu por 3 a 0 em Roma.

Classificação