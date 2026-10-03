Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações A
team-logoItália
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTurquia
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Com a ajuda da

Prévia de Itália x Turquia pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Itália x Turquia
Liga das Nações A
Itália
Turquia

Prévia completa de Itália x Turquia pela Liga das Nações da UEFA. Analisamos os resultados da 3ª rodada, o momento das equipes e os principais destaques antes deste duelo de segunda-feira à noite pelo Grupo A1, no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

Itália x Turquia: detalhes da partida

crest
Liga das Nações A - Rodada 4
Stadio Renato Dell'Ara

Itália e Turquia darão o pontapé inicial em 5 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images

Itália mira varrida sobre a Turquia

A Itália volta a atuar em casa no estádio Renato Dall'Ara para receber a Turquia pela 4ª rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, no Grupo A1. Vindo de um impressionante empate fora de casa contra a França, o time do técnico Roberto Mancini busca somar três pontos diante de sua torcida para consolidar sua posição perto do topo da classificação do grupo. Para a Turquia de Vincenzo Montella, a viagem a Bolonha após uma atuação difícil na Bélgica representa uma oportunidade crucial de buscar revanche pelo confronto de setembro.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAGetty Images

Forma recente da Itália: Bastoni salva ponto em Saint-Denis

A Itália chega à noite de segunda-feira com forte embalo depois de lutar por um empate em 1 a 1 contra a França no Stade de France, pela 3ª rodada (2 de outubro). Depois de sair atrás com um gol de Michael Olise, o defensor Alessandro Bastoni marcou de cabeça o empate aos 68 minutos para garantir um valioso ponto fora de casa. Somado à vitória por 4 a 1 sobre a Turquia em Bursa, na 2ª rodada, a Itália de Mancini segue firme na briga por uma vaga entre os dois primeiros e nas quartas de final do Grupo A1.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Revés da Turquia: derrota em Liège

A Turquia viaja à Itália querendo se recuperar após sofrer uma derrota por 3 a 0 fora de casa para a Bélgica no estádio Maurice Dufrasne, pela 3ª rodada (2 de outubro). Apesar de ter produzido 20 finalizações, a equipe de Montella foi superada por dois gols de Kevin De Bruyne e um gol tardio de Romelu Lukaku. Depois de sofrer quatro gols contra a Itália em setembro, o setor defensivo da Turquia, com Merih Demiral e Abdülkerim Bardakcı, estará sob enorme pressão para se ajustar.

Duelo em Bolonha: equilíbrio no meio-campo vs talento criativo

Os encontros anteriores entre essas duas seleções produziram batalhas táticas com muitos gols, com destaque para a vitória da Itália por 4 a 1 em Bursa, quando Davide Frattesi e Pio Esposito marcaram. O motor do meio-campo central da Itália, liderado por Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi, tentará ditar o ritmo e acionar Moise Kean no ataque. Enquanto isso, a Turquia apostará no brilho criativo do talento do Real Madrid Arda Güler e nas jogadas pelas pontas com Barış Alper Yılmaz para pegar a linha defensiva italiana no contra-ataque. Com pontos cruciais do Grupo A1 em jogo, o duelo de segunda-feira promete ação internacional de alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Prováveis escalações de Itália x Turquia

Técnico

  • R. Mancini

Roberto Mancini define seu elenco da Itália para este confronto, com atualizações sobre lesões e suspensões a serem adicionadas mais perto do pontapé inicial, à medida que mais informações estiverem disponíveis.

Vincenzo Montella comanda a Turquia nesta partida fora de casa em Bolonha. A delegação turca sofreu contratempos por lesão durante o jogo de abertura do grupo contra a França, e novas atualizações sobre a equipe serão confirmadas antes do pontapé inicial.

Forma

ITÁ

ITÁ - Sequência

LUX
V0-1
GRÉ
V0-1
BÉL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TUR

TUR - Sequência

PAR
D0-1
EU
V3-2
FRA
D0-1
ITÁ
D1-4
BÉL
D3-0
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em vitória por 4 a 1 sobre a Turquia na UEFA Nations League, depois de uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica, em Roma, na primeira rodada da mesma competição. Antes da Nations League, a Itália venceu amistosos consecutivos contra Grécia e Luxemburgo, ambos por 1 a 0. A Itália marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.

A Turquia venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos, com mais um resultado registrado. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 4 para a Itália na Nations League, e também houve derrota por 1 a 0 para a França em seu jogo de abertura no grupo. A vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo foi seu principal resultado recente. A Turquia marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ItáliaEmpateTurquia
3
2
0
Liga das Nações A
Turquia badge
Turquia
TUR
1
Itália badge
Itália
ITÁ
4
FJ
Amistosos
Itália badge
Itália
ITÁ
0
Turquia badge
Turquia
TUR
0
FJ
Amistosos
Turquia badge
Turquia
TUR
2
Itália badge
Itália
ITÁ
3
FJ
Eurocopa
Turquia badge
Turquia
TUR
0
Itália badge
Itália
ITÁ
3
FJ
Amistosos
Itália badge
Itália
ITÁ
1
Turquia badge
Turquia
TUR
1
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 28 de setembro de 2026, pela UEFA Nations League A, com vitória da Itália por 4 a 1 em Bursa. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália leva clara vantagem com três vitórias e um empate, enquanto a Turquia conquistou um triunfo, um resultado de 2 a 3 em um amistoso disputado em março de 2022, em Sivas. O resultado mais contundente da sequência veio na Euro 2020, quando a Itália venceu por 3 a 0 em Roma.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FrançaFrançaFRA
321031+27
E
V
V
2
BélgicaBélgicaBÉL
320151+46
V
D
V
3
ItáliaItáliaITÁ
311154+14
E
V
D
4
TurquiaTurquiaTUR
300318-70
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google