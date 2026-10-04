Prévia de Inglaterra x República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Inglaterra x Tchéquia: detalhes da partida
Inglaterra e Tchéquia se enfrentarão em 6 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).
Inglaterra busca manter sequência dominante no Grupo C
A Inglaterra volta para casa, ao Estádio de Wembley, para receber a República Tcheca pela quarta rodada de sua campanha na Liga A da Liga das Nações da Uefa 2026/27, no Grupo C. Após uma atuação recorde fora de casa no fim de semana, o elenco de Thomas Tuchel tenta aproveitar o embalo diante de sua torcida e consolidar o controle na liderança do grupo. Para a Tchéquia de Santi Denia, a viagem a Londres após uma atuação difícil contra a Espanha representa um enorme desafio, enquanto tenta evitar uma segunda derrota para a Inglaterra em menos de duas semanas.Getty Images
A aula de sete gols da Inglaterra em Rijeka
A Inglaterra chega à noite de terça-feira cheia de confiança após aplicar uma enfática vitória por 7 a 0 fora de casa sobre a Croácia na terceira rodada, em 3 de outubro. O capitão Harry Kane e Bukayo Saka marcaram duas vezes cada, além dos gols de Jude Bellingham, Anthony Gordon e do reserva Morgan Rogers, em uma exibição ofensiva impiedosa. A atuação representa vitórias consecutivas para Tuchel depois do triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre a Tchéquia, em Praga, na segunda rodada, deixando a Inglaterra em posição dominante.Getty Images
Os problemas disciplinares tardios da Tchéquia em Oviedo
A Tchéquia viaja a Wembley buscando se reorganizar após sofrer uma derrota por 3 a 1 fora de casa para a Espanha no Estádio Carlos Tartiere na terceira rodada, em 3 de outubro. Jiří Sláma diminuiu para os visitantes aos 68 minutos, mas um segundo cartão amarelo tardio para Ladislav Krejčí, aos 84, atrapalhou a reação antes de Mikel Merino selar a vitória da Espanha. Sem Krejčí disponível por suspensão, o time de Denia precisa mostrar enorme disciplina defensiva para conter a linha de frente da Inglaterra.
Duelo em Wembley: compactação defensiva contra ataque poderoso
Quando os dois times se enfrentaram em Praga, em setembro, gols no segundo tempo de Anthony Gordon e Harry Kane deram à Inglaterra uma vitória por 2 a 0. O setor central da Inglaterra, formado por Jude Bellingham, Elliot Anderson e Trent Alexander-Arnold, tentará ditar o ritmo e acionar Bukayo Saka e Anthony Gordon pelos lados. Enquanto isso, a Tchéquia contará com uma linha baixa ancorada por Štěpán Chaloupek e Robin Hranáč, com o objetivo de servir Adam Hložek em contra-ataques rápidos. Com pontos cruciais do Grupo C em jogo, o confronto de terça-feira promete ação internacional intensa desde o apito inicial.
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Inglaterra x Tchéquia
Técnico
- T. Tuchel
Thomas Tuchel tem preocupações físicas antes desta partida. Tanto Ezri Konsa quanto Nico O'Reilly ficaram fora do treino coletivo antes de a equipe viajar para Praga, e Tuchel disse que ainda não tem certeza se algum dos dois atuará. O XI projetado tem James Trafford no gol, com Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa e Lewis Hall na defesa, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham e Elliot Anderson no meio-campo, e Bukayo Saka e Anthony Gordon dando suporte a Harry Kane. Atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.
Pela Tchéquia, espera-se que Santi Denia escale Lukas Hornicek no gol, atrás de uma linha de quatro com Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama e Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral e Matej Radosta são projetados no meio-campo, com Pavel Sulc e Lukas Ambros apoiando o atacante Adam Hlozek. Nenhuma lesão ou suspensão está atualmente listada para o time da casa.
Forma
A Inglaterra venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo sete. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para a Espanha na Liga das Nações, embora antes disso tenha vencido a França por 6 a 4 nas quartas de final da Copa do Mundo. Vitórias sobre Noruega e México também fizeram parte dessa sequência, com a única outra derrota acontecendo contra a Argentina na fase semifinal.
A Tchéquia registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo oito. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Croácia na Liga das Nações, e a equipe foi eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos após perder por 3 a 0 para o México. Um empate por 1 a 1 com a África do Sul e uma derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul também fizeram parte dessa sequência, com sua única vitória vindo contra a Guatemala.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0. A Inglaterra tem o retrospecto mais forte nos últimos quatro confrontos diretos, com três vitórias contra uma da Tchéquia. A única vitória da Tchéquia no recorte foi um triunfo por 2 a 1 em Praga, durante as Eliminatórias da Euro, em outubro de 2019, resultado que veio após a vitória da Inglaterra por 5 a 0 no confronto de volta em Wembley, no início daquele ano.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 3
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|+6
|9
V
V
V
|2
|3
|2
|0
|1
|11
|3
|+8
|6
V
V
D
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|12
|-9
|3
D
D
V
|4
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D