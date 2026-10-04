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Liga das Nações A
team-logoInglaterra
Wembley
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Prévia de Inglaterra x República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Inglaterra x Tchéquia
Liga das Nações A
Inglaterra
Tchéquia

Prévia completa de Inglaterra x República Tcheca (Tchéquia) pela Liga das Nações da Uefa. Detalhamos os resultados da 3ª rodada, a fase recente e os principais destaques antes deste confronto do Grupo C, na noite de terça-feira, no Estádio de Wembley.

Inglaterra x Tchéquia: detalhes da partida

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Liga das Nações A - Rodada 4
Wembley

Inglaterra e Tchéquia se enfrentarão em 6 de outubro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Inglaterra busca manter sequência dominante no Grupo C

A Inglaterra volta para casa, ao Estádio de Wembley, para receber a República Tcheca pela quarta rodada de sua campanha na Liga A da Liga das Nações da Uefa 2026/27, no Grupo C. Após uma atuação recorde fora de casa no fim de semana, o elenco de Thomas Tuchel tenta aproveitar o embalo diante de sua torcida e consolidar o controle na liderança do grupo. Para a Tchéquia de Santi Denia, a viagem a Londres após uma atuação difícil contra a Espanha representa um enorme desafio, enquanto tenta evitar uma segunda derrota para a Inglaterra em menos de duas semanas.

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

A aula de sete gols da Inglaterra em Rijeka

A Inglaterra chega à noite de terça-feira cheia de confiança após aplicar uma enfática vitória por 7 a 0 fora de casa sobre a Croácia na terceira rodada, em 3 de outubro. O capitão Harry Kane e Bukayo Saka marcaram duas vezes cada, além dos gols de Jude Bellingham, Anthony Gordon e do reserva Morgan Rogers, em uma exibição ofensiva impiedosa. A atuação representa vitórias consecutivas para Tuchel depois do triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre a Tchéquia, em Praga, na segunda rodada, deixando a Inglaterra em posição dominante.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

Os problemas disciplinares tardios da Tchéquia em Oviedo

A Tchéquia viaja a Wembley buscando se reorganizar após sofrer uma derrota por 3 a 1 fora de casa para a Espanha no Estádio Carlos Tartiere na terceira rodada, em 3 de outubro. Jiří Sláma diminuiu para os visitantes aos 68 minutos, mas um segundo cartão amarelo tardio para Ladislav Krejčí, aos 84, atrapalhou a reação antes de Mikel Merino selar a vitória da Espanha. Sem Krejčí disponível por suspensão, o time de Denia precisa mostrar enorme disciplina defensiva para conter a linha de frente da Inglaterra.

Duelo em Wembley: compactação defensiva contra ataque poderoso

Quando os dois times se enfrentaram em Praga, em setembro, gols no segundo tempo de Anthony Gordon e Harry Kane deram à Inglaterra uma vitória por 2 a 0. O setor central da Inglaterra, formado por Jude Bellingham, Elliot Anderson e Trent Alexander-Arnold, tentará ditar o ritmo e acionar Bukayo Saka e Anthony Gordon pelos lados. Enquanto isso, a Tchéquia contará com uma linha baixa ancorada por Štěpán Chaloupek e Robin Hranáč, com o objetivo de servir Adam Hložek em contra-ataques rápidos. Com pontos cruciais do Grupo C em jogo, o confronto de terça-feira promete ação internacional intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inglaterra x Tchéquia

Técnico

  • T. Tuchel

Thomas Tuchel tem preocupações físicas antes desta partida. Tanto Ezri Konsa quanto Nico O'Reilly ficaram fora do treino coletivo antes de a equipe viajar para Praga, e Tuchel disse que ainda não tem certeza se algum dos dois atuará. O XI projetado tem James Trafford no gol, com Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa e Lewis Hall na defesa, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham e Elliot Anderson no meio-campo, e Bukayo Saka e Anthony Gordon dando suporte a Harry Kane. Atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Pela Tchéquia, espera-se que Santi Denia escale Lukas Hornicek no gol, atrás de uma linha de quatro com Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama e Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral e Matej Radosta são projetados no meio-campo, com Pavel Sulc e Lukas Ambros apoiando o atacante Adam Hlozek. Nenhuma lesão ou suspensão está atualmente listada para o time da casa.

Forma

ING

ING - Sequência

ARG
D1-2
FRA
V4-6
ESP
D2-3
CZE
V0-2
CRO
V0-7
Gol marcado (sofrido)
18/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CZE

CZE - Sequência

RSA
E1-1
MÉX
D0-3
CRO
D1-2
ING
D0-2
ESP
D3-1
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inglaterra venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo sete. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para a Espanha na Liga das Nações, embora antes disso tenha vencido a França por 6 a 4 nas quartas de final da Copa do Mundo. Vitórias sobre Noruega e México também fizeram parte dessa sequência, com a única outra derrota acontecendo contra a Argentina na fase semifinal.

A Tchéquia registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo oito. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Croácia na Liga das Nações, e a equipe foi eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos após perder por 3 a 0 para o México. Um empate por 1 a 1 com a África do Sul e uma derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul também fizeram parte dessa sequência, com sua única vitória vindo contra a Guatemala.

Retrospecto do confronto

Confrontos

InglaterraEmpateTchéquia
3
1
1
Liga das Nações A
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
FJ
Eurocopa
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
FJ
European Championship Qualification
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
FJ
European Championship Qualification
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
5
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
FJ
Amistosos
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
2
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0. A Inglaterra tem o retrospecto mais forte nos últimos quatro confrontos diretos, com três vitórias contra uma da Tchéquia. A única vitória da Tchéquia no recorte foi um triunfo por 2 a 1 em Praga, durante as Eliminatórias da Euro, em outubro de 2019, resultado que veio após a vitória da Inglaterra por 5 a 0 no confronto de volta em Wembley, no início daquele ano.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
EspanhaEspanhaESP
3300104+69
V
V
V
2
InglaterraInglaterraING
3201113+86
V
V
D
3
CroáciaCroáciaCRO
3102312-93
D
D
V
4
TchéquiaTchéquiaCZE
300327-50
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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