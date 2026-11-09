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Prévia de Holanda x Grécia pela Liga das Nações da UEFA: holandeses recebem gregos invictos

Países Baixos x Grécia
Liga das Nações A
Países Baixos
Grécia

Empatados em pontos em uma disputa acirrada no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, os Países Baixos recebem uma Grécia obstinada na Johan Cruijff Arena nesta sexta-feira, determinados a acertar as contas após o caótico empate por 2 a 2 em outubro, em Tessalônica.

Holanda x Grécia: detalhes da partida

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Liga das Nações A - Rodada 5
Johan Cruijff ArenA

Duelo pela liderança do Grupo 2 reacende rivalidade intensa

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

A Holanda recebe a Grécia na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, em um confronto pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA que tem grande peso na disputa pela liderança.

A equipe de Xavi Hernandez lidera o grupo com oito pontos, empatada com a Grécia. Uma vitória a colocaria em posição favorável para garantir uma vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

O retorno de Frenkie de Jong é o principal destaque da Holanda. O meio-campista do Barcelona recebe sua primeira convocação desde a Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão prolongada, e sua presença dá a Xavi uma opção criativa no meio-campo.

Xavi precisa lidar com várias ausências: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake estão fora. Os jovens talentos Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel mantêm seus lugares e deverão contribuir.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

A Grécia chega em boa fase e conhece bem os adversários deste grupo. A equipe de Ivan Jovanovic empatou sem gols com a Alemanha em seu compromisso mais recente e venceu a Holanda em setembro. Portanto, não irá a Amsterdã apenas para se defender.

Os dois primeiros colocados do grupo avançam às quartas de final, o que dá às duas equipes uma motivação clara. A Holanda tem a vantagem de jogar em casa, mas a Grécia já mostrou que consegue somar pontos contra as equipes mais fortes do grupo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Países Baixos x Grécia

Técnico

  • Xavi Hernández

Fase recente

HOL

HOL - Sequência

MAR
D1-1
ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
GRÉ

GRÉ - Sequência

ITÁ
D0-1
SER
V1-2
ALE
V0-1
HOL
E2-2
ALE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Países BaixosEmpateGrécia
3
1
1
Liga das Nações A
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
2
FJ
European Championship Qualification
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
European Championship Qualification
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
3
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
4
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
422075+28
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
422053+28
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
412132+15
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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