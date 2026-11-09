Holanda x Grécia: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Duelo pela liderança do Grupo 2 reacende rivalidade intensa

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A Holanda recebe a Grécia na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, em um confronto pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA que tem grande peso na disputa pela liderança.

A equipe de Xavi Hernandez lidera o grupo com oito pontos, empatada com a Grécia. Uma vitória a colocaria em posição favorável para garantir uma vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

O retorno de Frenkie de Jong é o principal destaque da Holanda. O meio-campista do Barcelona recebe sua primeira convocação desde a Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão prolongada, e sua presença dá a Xavi uma opção criativa no meio-campo.

Xavi precisa lidar com várias ausências: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake estão fora. Os jovens talentos Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel mantêm seus lugares e deverão contribuir.

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A Grécia chega em boa fase e conhece bem os adversários deste grupo. A equipe de Ivan Jovanovic empatou sem gols com a Alemanha em seu compromisso mais recente e venceu a Holanda em setembro. Portanto, não irá a Amsterdã apenas para se defender.

Os dois primeiros colocados do grupo avançam às quartas de final, o que dá às duas equipes uma motivação clara. A Holanda tem a vantagem de jogar em casa, mas a Grécia já mostrou que consegue somar pontos contra as equipes mais fortes do grupo.

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