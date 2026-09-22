Prévia de Holanda x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Holanda x Alemanha começa em 24 de setembro de 2026, às 14:45 EST e 18:45 GMT.
A reformulada Alemanha inicia sua trajetória sob o comando do técnico Jürgen Klopp ao estrear na UEFA Nations League 2026-27 fora de casa contra a rival Holanda, em Amsterdã.
Um novo homem lidera a Holanda
O lendário nome do meio-campo espanhol Xavi sucede Ronald Koeman como técnico depois de a Holanda ser eliminada da Copa do Mundo pelo Marrocos. Ele tomou uma grande decisão ao deixar fora de sua convocação o maior artilheiro da história da seleção, Memphis Depay.Getty Images
Um rosto conhecido no comando da Alemanha
Ídolo do Liverpool, Klopp sucedeu Julian Nagelsmann como treinador após uma decepcionante eliminação precoce da Copa do Mundo da FIFA. Ele inicia seu trabalho com quatro partidas pela UEFA Nations League em setembro e outubro, convocando dois grupos separados para os quatro jogos contra Holanda, Grécia (x2) e Sérvia.Getty Images
Um novo homem debaixo das traves
O goleiro do Barcelona Marc Andre ter Stegen está de volta ao grupo após uma lesão séria. Depois de ter ficado por vários anos como reserva de Manuel Neuer, ele agora vai desfrutar da condição de número um. No entanto, por enquanto, precisará tirar o jogador do Besiktas Alexander Nubel do time.
Brobbey dá trabalho
O atacante holandês Brian Brobbey marcou um hat-trick pelo Sunderland na recente derrota por 5 a 3 para um avassalador Manchester City. O centroavante parrudo também deu muito trabalho em uma partida recente contra o campeão da Premier League Arsenal, então a Alemanha precisará traçar um plano para conter o jogador de 24 anos.Getty Images
Convocação pouco convencional da Alemanha
Klopp convocou dois grupos de 22 jogadores para os quatro compromissos internacionais da Alemanha. Para este confronto e a partida contra a Grécia no domingo, 27 de setembro, a convocação é a seguinte: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.Getty Images
Estatísticas importantes e notícias de lesão
- Justin Kluivert e Donyell Malen deixaram a convocação da Holanda por lesão, enquanto Brajan Gruda saiu da lista da Alemanha.
- Jamal Musiala tem três participações em gols nos seus últimos três jogos pelo Bayern de Munique.
Prováveis escalações
Holanda (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.
Alemanha (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Países Baixos x Alemanha
A provável escalação da Holanda de Xavi Hernandez é: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. No momento, não há lesões ou suspensões listadas para a equipe da casa, e novas atualizações serão adicionadas mais perto do início do jogo se a situação mudar.
A Alemanha de Jurgen Klopp deve ir a campo com Alexander Nuebel no gol, atrás de uma linha de quatro formada por Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri e Serge Gnabry devem atuar no meio-campo, com Jamal Musiala e Kai Havertz liderando o ataque. No momento, não há lesões ou suspensões sinalizadas para a equipe visitante.
Forma
A Holanda chega para este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 contra o Marrocos na Copa do Mundo, que terminou em eliminação por saldo de gols ou critérios de classificação, enquanto sua melhor atuação nesse período foi uma convincente vitória por 5 a 1 sobre a Suécia. Ao longo desses cinco jogos, a Oranje marcou 11 gols e sofreu seis, com a campanha na Copa do Mundo mostrando tanto seu poderio ofensivo quanto uma vulnerabilidade defensiva ocasional.
A forma recente da Alemanha conta uma história mais mista. O time de Klopp somou duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate por 1 a 1 contra o Paraguai na Copa do Mundo, que encerrou sua participação no torneio. A equipe venceu Curaçao por 7 a 1 no jogo de abertura da fase de grupos da Copa do Mundo e derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1, mas as derrotas para Equador e Paraguai no mata-mata colocaram fim à campanha. A Alemanha marcou 13 gols nesses cinco jogos, enquanto sofreu cinco.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Alemanha por 1 a 0 em uma partida da UEFA Nations League, em outubro de 2024. Antes disso, as duas equipes empataram por 2 a 2 quando a Holanda recebeu a Alemanha na mesma competição, em setembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Alemanha venceu duas vezes, a Holanda uma, com dois empates, e as seleções marcaram 11 gols somados nesse período.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 2
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No Grupo 2 da UEFA Nations League, a Alemanha ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto a Holanda está em terceiro, o que significa que os mandantes precisam de um resultado positivo para diminuir a diferença para o topo da tabela.