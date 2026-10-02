Prévia de Grécia x Alemanha pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Grécia x Alemanha terá início em 4 de outubro de 2026, às 12h45 EST e 18h45 GMT.

A Grécia quer manter sua campanha perfeita

Surpresa da competição, a Grécia venceu dois de seus três jogos da Liga das Nações até aqui, conquistando triunfos sobre Sérvia e Alemanha antes do empate por 2 a 2 com a Holanda na quinta-feira. O ponta do Arsenal Christos Tzolis brilhou com a camisa 10 para a equipe de Ivan Jovanovic, marcando contra a Sérvia e oferecendo uma ameaça constante pelo lado esquerdo. O experiente atacante Giorgos Masouras, radicado em Saidi, marcou e deu uma assistência contra os holandeses.

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Klopp teve um início lento

A Alemanha já está correndo atrás na Liga A da Uefa Nations League, com apenas uma vitória em três partidas, embora tenha conseguido esse resultado na última rodada contra a Sérvia, com gols de Tom Bischof, do Bayern, e da estrela do Liverpool Florian Wirtz, em uma seleção alemã bastante modificada.

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Notícias das equipes e elencos

A Grécia é comandada por Ivan Jovanovic, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível no momento para o time da casa. Atualizações devem ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Jurgen Klopp está no comando da Alemanha, mas a lista de lesionados e suspensos da equipe visitante ainda não foi confirmada neste momento. Mais notícias da equipe serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis antes da partida.

Forma

A Grécia chega para esta partida em sua melhor sequência de resultados em meses, com duas vitórias e nenhum empate nos últimos cinco jogos, além de duas derrotas registradas. Suas duas vitórias vieram na Liga das Nações, ao bater a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado em 24 de setembro, antes de emendar um triunfo por 1 a 0 sobre a Alemanha três dias depois, resultados que a colocaram na liderança do Grupo A. Antes do início da Liga das Nações, a Grécia havia passado três amistosos sem vencer, incluindo uma derrota por 1 a 0 para a Itália e um empate por 2 a 2 com a Suécia, sem marcar em dois desses três jogos.

O retrospecto recente da Alemanha é de leitura difícil: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo veio contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo, e desde então empatou com a Holanda na estreia da Liga das Nações antes de perder para o Equador na Copa do Mundo e para a Grécia em Augsburg. A derrota para a Grécia foi a primeira vez em 14 partidas internacionais em que a Alemanha não conseguiu marcar, uma estatística prejudicial para uma equipe que havia balançado as redes com frequência no início do verão.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Grécia por 1 a 0 em Augsburg, em 27 de setembro de 2026, pela Uefa Nations League, resultado que inverteu o padrão estabelecido deste confronto. Antes disso, a Alemanha havia vencido a Grécia por 2 a 1 em um amistoso em junho de 2024 e por 4 a 2 na Euro 2012. Nos cinco confrontos registrados, a Alemanha leva clara vantagem com três vitórias contra uma da Grécia, com outro resultado indo para o lado grego em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2001 disputado em Atenas e que terminou em 2-4 para a Alemanha.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 3 2 1 0 5 3 +2 7 E V V 2 Países Baixos HOL 3 1 2 0 5 4 +1 5 E V E 3 Alemanha ALE 3 1 1 1 3 2 +1 4 V D E 4 Sérvia SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

No Grupo A da Uefa Nations League, a Grécia ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto a Alemanha é a terceira, reflexo dos inícios contrastantes que as duas seleções tiveram na competição.