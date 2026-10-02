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Prévia de Grécia x Alemanha pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A
Alemanha
Grécia
C. Tzolis
J. Klopp

Prévia completa de Grécia x Alemanha na Liga A da Uefa Nations League. Falamos sobre táticas, notícias das equipes, momento e mais.

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Liga das Nações A - Rodada 4
Toumba Stadium

Grécia x Alemanha terá início em 4 de outubro de 2026, às 12h45 EST e 18h45 GMT.

A Grécia quer manter sua campanha perfeita

Surpresa da competição, a Grécia venceu dois de seus três jogos da Liga das Nações até aqui, conquistando triunfos sobre Sérvia e Alemanha antes do empate por 2 a 2 com a Holanda na quinta-feira. O ponta do Arsenal Christos Tzolis brilhou com a camisa 10 para a equipe de Ivan Jovanovic, marcando contra a Sérvia e oferecendo uma ameaça constante pelo lado esquerdo. O experiente atacante Giorgos Masouras, radicado em Saidi, marcou e deu uma assistência contra os holandeses.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Klopp teve um início lento

A Alemanha já está correndo atrás na Liga A da Uefa Nations League, com apenas uma vitória em três partidas, embora tenha conseguido esse resultado na última rodada contra a Sérvia, com gols de Tom Bischof, do Bayern, e da estrela do Liverpool Florian Wirtz, em uma seleção alemã bastante modificada.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Grécia x Alemanha

Técnico

  • I. Jovanovic

A Grécia é comandada por Ivan Jovanovic, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível no momento para o time da casa. Atualizações devem ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Jurgen Klopp está no comando da Alemanha, mas a lista de lesionados e suspensos da equipe visitante ainda não foi confirmada neste momento. Mais notícias da equipe serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis antes da partida.

Forma

GRÉ

GRÉ - Sequência

SWE
E2-2
ITÁ
D0-1
SER
V1-2
ALE
V0-1
HOL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALE

ALE - Sequência

EQU
D2-1
PAR
D1-1
HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Grécia chega para esta partida em sua melhor sequência de resultados em meses, com duas vitórias e nenhum empate nos últimos cinco jogos, além de duas derrotas registradas. Suas duas vitórias vieram na Liga das Nações, ao bater a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado em 24 de setembro, antes de emendar um triunfo por 1 a 0 sobre a Alemanha três dias depois, resultados que a colocaram na liderança do Grupo A. Antes do início da Liga das Nações, a Grécia havia passado três amistosos sem vencer, incluindo uma derrota por 1 a 0 para a Itália e um empate por 2 a 2 com a Suécia, sem marcar em dois desses três jogos.

O retrospecto recente da Alemanha é de leitura difícil: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo veio contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo, e desde então empatou com a Holanda na estreia da Liga das Nações antes de perder para o Equador na Copa do Mundo e para a Grécia em Augsburg. A derrota para a Grécia foi a primeira vez em 14 partidas internacionais em que a Alemanha não conseguiu marcar, uma estatística prejudicial para uma equipe que havia balançado as redes com frequência no início do verão.

Retrospecto do confronto

Confrontos

GréciaEmpateAlemanha
1
0
4
Liga das Nações A
Alemanha badge
Alemanha
ALE
0
Grécia badge
Grécia
GRÉ
1
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Grécia badge
Grécia
GRÉ
1
FJ
Eurocopa
Alemanha badge
Alemanha
ALE
4
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
Alemanha badge
Alemanha
ALE
4
FJ
Eliminatórias Europeias
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
6Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Grécia por 1 a 0 em Augsburg, em 27 de setembro de 2026, pela Uefa Nations League, resultado que inverteu o padrão estabelecido deste confronto. Antes disso, a Alemanha havia vencido a Grécia por 2 a 1 em um amistoso em junho de 2024 e por 4 a 2 na Euro 2012. Nos cinco confrontos registrados, a Alemanha leva clara vantagem com três vitórias contra uma da Grécia, com outro resultado indo para o lado grego em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2001 disputado em Atenas e que terminou em 2-4 para a Alemanha.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
GréciaGréciaGRÉ
321053+27
E
V
V
2
Países BaixosPaíses BaixosHOL
312054+15
E
V
E
3
AlemanhaAlemanhaALE
311132+14
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
300326-40
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo A da Uefa Nations League, a Grécia ocupa atualmente a primeira colocação, enquanto a Alemanha é a terceira, reflexo dos inícios contrastantes que as duas seleções tiveram na competição.

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