Galatasaray x VfB Stuttgart: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Caldeirão do RAMS Park espera Stuttgart embalado

Getty Images

O Galatasaray recebe o VfB Stuttgart no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 3 de novembro de 2026, pela fase de liga da Champions League. Os clubes nunca se enfrentaram em competições da UEFA, o que torna este um duelo inédito entre equipes com ambições europeias distintas nesta temporada.

O Galatasaray chega após vencer o clássico contra o Fenerbahçe por 2 a 1 pela Super Lig no último domingo. A equipe de Okan Buruk ganhou quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, e a vitória por 4 a 2 sobre o Lille na Champions League, na semana passada, mostrou seu poder ofensivo nesse nível.

O campeão turco ocupa a 23ª posição na tabela da Champions League. Por isso, somar pontos nesta partida não é apenas desejável: é quase indispensável para que o Galatasaray evite ficar entre os últimos colocados e avance à próxima fase.

Getty Images

O Stuttgart, comandado por Sebastian Hoeness, chega em situação diferente. Sexto colocado na Champions League, o time alemão vive um bom momento na Europa e tem margem para encarar o confronto com confiança, em vez de desespero.

O Stuttgart empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid em seu compromisso mais recente pela Champions League e, antes disso, venceu o Slovan Bratislava por 3 a 0. Os resultados mostram que a equipe consegue enfrentar tanto adversários de elite quanto jogos em que a vitória é indispensável. Seu desempenho na Bundesliga tem sido irregular, mas, na Europa, o time tem atuado com equilíbrio e eficiência.

O Rams Park, com capacidade para mais de 53 mil pessoas e uma das atmosferas mais intensas do futebol europeu, será um cenário intimidador. O Stuttgart precisará estar em sua melhor forma para sair de Istambul com algum ponto.

Notícias das equipes e elencos

Desempenho recente

Histórico de confrontos diretos

Classificação