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Prévia de Galatasaray x Stuttgart pela Champions League da UEFA: equipes levam o poder de fogo exibido nas ligas nacionais ao caldeirão do RAMS Park

Galatasaray x Stuttgart
Liga dos Campeões
Galatasaray
Stuttgart

Embalado pela atuação implacável na vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Konyaspor, o Galatasaray, líder do campeonato turco, recebe um VfB Stuttgart destemido, que chega empolgado após uma vitória eletrizante por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen.

Galatasaray x VfB Stuttgart: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Rams Global Stadyumu

Caldeirão do RAMS Park espera Stuttgart embalado

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

O Galatasaray recebe o VfB Stuttgart no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 3 de novembro de 2026, pela fase de liga da Champions League. Os clubes nunca se enfrentaram em competições da UEFA, o que torna este um duelo inédito entre equipes com ambições europeias distintas nesta temporada.

O Galatasaray chega após vencer o clássico contra o Fenerbahçe por 2 a 1 pela Super Lig no último domingo. A equipe de Okan Buruk ganhou quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, e a vitória por 4 a 2 sobre o Lille na Champions League, na semana passada, mostrou seu poder ofensivo nesse nível.

O campeão turco ocupa a 23ª posição na tabela da Champions League. Por isso, somar pontos nesta partida não é apenas desejável: é quase indispensável para que o Galatasaray evite ficar entre os últimos colocados e avance à próxima fase.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

O Stuttgart, comandado por Sebastian Hoeness, chega em situação diferente. Sexto colocado na Champions League, o time alemão vive um bom momento na Europa e tem margem para encarar o confronto com confiança, em vez de desespero.

O Stuttgart empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid em seu compromisso mais recente pela Champions League e, antes disso, venceu o Slovan Bratislava por 3 a 0. Os resultados mostram que a equipe consegue enfrentar tanto adversários de elite quanto jogos em que a vitória é indispensável. Seu desempenho na Bundesliga tem sido irregular, mas, na Europa, o time tem atuado com equilíbrio e eficiência.

O Rams Park, com capacidade para mais de 53 mil pessoas e uma das atmosferas mais intensas do futebol europeu, será um cenário intimidador. O Stuttgart precisará estar em sua melhor forma para sair de Istambul com algum ponto.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Galatasaray x Stuttgart

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formação
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
4-2-3-1
Galatasaray

Time titular

Stuttgart

Técnico

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Desempenho recente

GAL

GAL - Sequência

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
STU

STU - Sequência

HSV
D1-0
ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos diretos

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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