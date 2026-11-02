Galatasaray x VfB Stuttgart: detalhes da partida
Caldeirão do RAMS Park espera Stuttgart embalado
O Galatasaray recebe o VfB Stuttgart no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 3 de novembro de 2026, pela fase de liga da Champions League. Os clubes nunca se enfrentaram em competições da UEFA, o que torna este um duelo inédito entre equipes com ambições europeias distintas nesta temporada.
O Galatasaray chega após vencer o clássico contra o Fenerbahçe por 2 a 1 pela Super Lig no último domingo. A equipe de Okan Buruk ganhou quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, e a vitória por 4 a 2 sobre o Lille na Champions League, na semana passada, mostrou seu poder ofensivo nesse nível.
O campeão turco ocupa a 23ª posição na tabela da Champions League. Por isso, somar pontos nesta partida não é apenas desejável: é quase indispensável para que o Galatasaray evite ficar entre os últimos colocados e avance à próxima fase.
O Stuttgart, comandado por Sebastian Hoeness, chega em situação diferente. Sexto colocado na Champions League, o time alemão vive um bom momento na Europa e tem margem para encarar o confronto com confiança, em vez de desespero.
O Stuttgart empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid em seu compromisso mais recente pela Champions League e, antes disso, venceu o Slovan Bratislava por 3 a 0. Os resultados mostram que a equipe consegue enfrentar tanto adversários de elite quanto jogos em que a vitória é indispensável. Seu desempenho na Bundesliga tem sido irregular, mas, na Europa, o time tem atuado com equilíbrio e eficiência.
O Rams Park, com capacidade para mais de 53 mil pessoas e uma das atmosferas mais intensas do futebol europeu, será um cenário intimidador. O Stuttgart precisará estar em sua melhor forma para sair de Istambul com algum ponto.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Galatasaray x Stuttgart
Time titular
Técnico
- O. Buruk
- S. Hoeness
Desempenho recente
Histórico de confrontos diretos
Classificação
|#
|J
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|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
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|3
|0
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|9
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|+4
|7
E
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|+4
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V
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V
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V
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V
D
D
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D
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D
E
D
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|0
|0
|3
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|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D