Prévia de Fulham x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Fulham x Manchester United: detalhes da partida

Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham e Manchester United darão o pontapé inicial em 20 de setembro de 2026, às 15:30 GMT (11:30 AM EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

Fulham recebe o Manchester United às margens do Tâmisa

O Fulham volta a Craven Cottage para receber o Manchester United pela quinta rodada da temporada 2026/27 da Premier League. Após um resultado disciplinado fora de casa no fim de semana, o time de Álvaro Arbeloa tenta aproveitar o fator casa para conquistar sua primeira vitória na liga nesta campanha. Para o Manchester United de Michael Carrick, a viagem a Londres após um frustrante revés em casa no clássico representa um teste importante, enquanto busca ganhar embalo longe de seus domínios.

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O empate do Fulham na 4ª rodada em Anfield

O Fulham chega ao duelo de domingo encorajado por um aguerrido empate por 0 a 0 fora de casa contra o Liverpool em Anfield, pela quarta rodada (12 de setembro). O time de Marco Silva apresentou uma atuação defensiva disciplinada, com o goleiro Bernd Leno comandando uma linha de defesa que conteve o ataque do Liverpool ao longo dos 90 minutos. O jogo sem sofrer gols traz confiança vital para a equipe londrina depois de deixar escapar pontos em uma eletrizante derrota em casa por 3 a 2 para o Crystal Palace na terceira rodada.

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A derrota do Manchester United no dérbi em Old Trafford

O Manchester United viaja a Londres tentando reagir após uma decepcionante derrota em casa por 1 a 0 para o Manchester City na quarta rodada (13 de setembro). Apesar de o City ter tido Phil Foden expulso aos 23 minutos, o time de Carrick sofreu um gol de Erling Haaland aos 59 e não conseguiu furar o bloqueio baixo do City. O resultado veio após uma forte vitória por 4 a 0 no meio de semana sobre o Sabah FK na Champions League e um empate por 2 a 2 com o Everton, deixando o United ansioso para recuperar sua eficiência.

A estrutura sólida do Fulham conseguirá segurar o ataque do United?

Os encontros em Craven Cottage frequentemente colocam o bloco médio enérgico do Fulham frente ao jogo de transição rápida de candidatos ao top 4. A dupla de meio-campo central do Fulham, Sander Berge e Alex Iwobi, tentará atrapalhar a saída de bola do United e acionar Oscar Bobb e Rodrigo Muniz no contra-ataque. Enquanto isso, o Manchester United apostará na criatividade de Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Marcus Rashford para desmontar a estrutura defensiva do Fulham. Com pontos importantes em jogo, o confronto de domingo promete alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

O Fulham não contará com Tom Cairney por lesão, enquanto nenhuma suspensão está listada no momento para o elenco de Alvaro Arbeloa. A provável escalação ainda não foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Manchester United tem uma lista de desfalques mais significativa, com Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte e Tom Heaton todos fora por lesão. Michael Carrick não tem jogadores suspensos com os quais lidar, mas o número de opções indisponíveis do time principal limitará suas possibilidades de escolha. Atualizações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Fulham somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando seis gols e sofrendo nove. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 contra o Liverpool na Premier League, após uma derrota em casa por 3 a 2 para o Crystal Palace na semana anterior. O Fulham venceu o AFC Wimbledon por 3 a 0 na Carabao Cup durante essa sequência, mas tem encontrado dificuldades para manter regularidade na liga, perdendo para Sunderland e Chelsea em agosto.

Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League em 10 de setembro e derrotou o Ipswich Town por 5 a 2 na liga no fim de agosto. A derrota por 1 a 0 no dérbi para o Manchester City é seu resultado mais recente, e o time também sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City no início da temporada. O United marcou 13 gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2 em Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United leva vantagem, com três vitórias e dois empates, enquanto o Fulham ainda não conseguiu vencer nessa sequência. As equipes empataram por 1 a 1 em Craven Cottage em agosto de 2025, a última vez em que se enfrentaram neste estádio.