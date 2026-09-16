Prévia de Fulham x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Fulham x Manchester United: detalhes da partida
Fulham e Manchester United darão o pontapé inicial em 20 de setembro de 2026, às 15:30 GMT (11:30 AM EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).
Fulham recebe o Manchester United às margens do Tâmisa
O Fulham volta a Craven Cottage para receber o Manchester United pela quinta rodada da temporada 2026/27 da Premier League. Após um resultado disciplinado fora de casa no fim de semana, o time de Álvaro Arbeloa tenta aproveitar o fator casa para conquistar sua primeira vitória na liga nesta campanha. Para o Manchester United de Michael Carrick, a viagem a Londres após um frustrante revés em casa no clássico representa um teste importante, enquanto busca ganhar embalo longe de seus domínios.Getty Images
O empate do Fulham na 4ª rodada em Anfield
O Fulham chega ao duelo de domingo encorajado por um aguerrido empate por 0 a 0 fora de casa contra o Liverpool em Anfield, pela quarta rodada (12 de setembro). O time de Marco Silva apresentou uma atuação defensiva disciplinada, com o goleiro Bernd Leno comandando uma linha de defesa que conteve o ataque do Liverpool ao longo dos 90 minutos. O jogo sem sofrer gols traz confiança vital para a equipe londrina depois de deixar escapar pontos em uma eletrizante derrota em casa por 3 a 2 para o Crystal Palace na terceira rodada.Getty Images
A derrota do Manchester United no dérbi em Old Trafford
O Manchester United viaja a Londres tentando reagir após uma decepcionante derrota em casa por 1 a 0 para o Manchester City na quarta rodada (13 de setembro). Apesar de o City ter tido Phil Foden expulso aos 23 minutos, o time de Carrick sofreu um gol de Erling Haaland aos 59 e não conseguiu furar o bloqueio baixo do City. O resultado veio após uma forte vitória por 4 a 0 no meio de semana sobre o Sabah FK na Champions League e um empate por 2 a 2 com o Everton, deixando o United ansioso para recuperar sua eficiência.
A estrutura sólida do Fulham conseguirá segurar o ataque do United?
Os encontros em Craven Cottage frequentemente colocam o bloco médio enérgico do Fulham frente ao jogo de transição rápida de candidatos ao top 4. A dupla de meio-campo central do Fulham, Sander Berge e Alex Iwobi, tentará atrapalhar a saída de bola do United e acionar Oscar Bobb e Rodrigo Muniz no contra-ataque. Enquanto isso, o Manchester United apostará na criatividade de Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Marcus Rashford para desmontar a estrutura defensiva do Fulham. Com pontos importantes em jogo, o confronto de domingo promete alta intensidade desde o apito inicial.
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Fulham x Manchester United
Técnico
- A. Arbeloa
O Fulham não contará com Tom Cairney por lesão, enquanto nenhuma suspensão está listada no momento para o elenco de Alvaro Arbeloa. A provável escalação ainda não foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O Manchester United tem uma lista de desfalques mais significativa, com Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte e Tom Heaton todos fora por lesão. Michael Carrick não tem jogadores suspensos com os quais lidar, mas o número de opções indisponíveis do time principal limitará suas possibilidades de escolha. Atualizações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
O Fulham somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando seis gols e sofrendo nove. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 contra o Liverpool na Premier League, após uma derrota em casa por 3 a 2 para o Crystal Palace na semana anterior. O Fulham venceu o AFC Wimbledon por 3 a 0 na Carabao Cup durante essa sequência, mas tem encontrado dificuldades para manter regularidade na liga, perdendo para Sunderland e Chelsea em agosto.
Os últimos cinco jogos do Manchester United mostram duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League em 10 de setembro e derrotou o Ipswich Town por 5 a 2 na liga no fim de agosto. A derrota por 1 a 0 no dérbi para o Manchester City é seu resultado mais recente, e o time também sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Hull City no início da temporada. O United marcou 13 gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2 em Old Trafford pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United leva vantagem, com três vitórias e dois empates, enquanto o Fulham ainda não conseguiu vencer nessa sequência. As equipes empataram por 1 a 1 em Craven Cottage em agosto de 2025, a última vez em que se enfrentaram neste estádio.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
E
E
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
D
E
V
E
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D