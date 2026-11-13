Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações A
team-logoFrança
Matmut Atlantique
team-logoTurquia
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Com a ajuda da

Prévia de França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA: franceses buscam superar derrota para a Itália diante da seleção turca

França x Turquia
Liga das Nações A
França
Turquia

Abalada pela derrota de virada por 3 a 1 para a Itália na quinta-feira, em Milão, que impediu sua classificação antecipada às quartas de final, a França de Zinedine Zidane volta a jogar em casa, em Bordeaux, na noite de domingo. Para garantir a vaga entre as oito melhores, precisará ser eficiente nas finalizações diante da Turquia, já rebaixada e em campo pelo orgulho.

França x Turquia: detalhes da partida

crest
Liga das Nações A - Rodada 6
Matmut Atlantique

Alerta no San Siro prepara desfecho tenso em Bordeaux

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Leia mais: Estrela da França: se você deixar uma migalha para os italianos, eles a pegam

O que, há poucos dias, parecia ser apenas uma vitória tranquila para a França se transformou em uma missão de alta pressão na última rodada. Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota à frente da França na noite de quinta-feira, no San Siro. Após o gol de Michael Olise aos 10 minutos, a Itália reagiu e venceu por 3 a 1, conquistando sua primeira vitória em casa sobre a França em 64 anos. Com o resultado, a França ficou empatada em 10 pontos com a Itália, líder do grupo, e apenas um ponto à frente da Bélgica, terceira colocada. Agora, precisa corresponder em Bordeaux, possivelmente ainda sem o capitão Kylian Mbappé, lesionado, para garantir uma vaga nas quartas de final de março. 

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Do outro lado estará uma Turquia em fase de transição sob o comando do novo técnico Sergen Yalçın. Embora a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em casa, na quinta-feira, em İzmir, tenha imposto à Turquia sua quinta derrota consecutiva no grupo e o rebaixamento automático para a Liga B, o belo gol de Arda Güler no início da partida mostrou um lampejo de qualidade que a equipe tentará usar para atrapalhar os planos da França.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de França x Turquia

Técnico

  • Z. Zidane

Forma recente

FRA

FRA - Sequência

TUR
V0-1
BÉL
V0-1
ITÁ
E1-1
BÉL
V4-1
ITÁ
D3-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TUR

TUR - Sequência

FRA
D0-1
ITÁ
D1-4
BÉL
D3-0
ITÁ
D3-1
BÉL
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos

Confrontos

FrançaEmpateTurquia
3
1
1
Liga das Nações A
Turquia badge
Turquia
TUR
0
França badge
França
FRA
1
FJ
European Championship Qualification
França badge
França
FRA
1
Turquia badge
Turquia
TUR
1
FJ
European Championship Qualification
Turquia badge
Turquia
TUR
2
França badge
França
FRA
0
FJ
Amistosos
França badge
França
FRA
1
Turquia badge
Turquia
TUR
0
FJ
Amistosos
Turquia badge
Turquia
TUR
0
França badge
França
FRA
4
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ItáliaItáliaITÁ
5311116+510
V
V
E
V
D
2
FrançaFrançaFRA
531185+310
D
V
E
V
V
3
BélgicaBélgicaBÉL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquiaTurquiaTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google