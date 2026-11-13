França x Turquia: detalhes da partida
Alerta no San Siro prepara desfecho tenso em Bordeaux
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O que, há poucos dias, parecia ser apenas uma vitória tranquila para a França se transformou em uma missão de alta pressão na última rodada. Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota à frente da França na noite de quinta-feira, no San Siro. Após o gol de Michael Olise aos 10 minutos, a Itália reagiu e venceu por 3 a 1, conquistando sua primeira vitória em casa sobre a França em 64 anos. Com o resultado, a França ficou empatada em 10 pontos com a Itália, líder do grupo, e apenas um ponto à frente da Bélgica, terceira colocada. Agora, precisa corresponder em Bordeaux, possivelmente ainda sem o capitão Kylian Mbappé, lesionado, para garantir uma vaga nas quartas de final de março.
Do outro lado estará uma Turquia em fase de transição sob o comando do novo técnico Sergen Yalçın. Embora a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em casa, na quinta-feira, em İzmir, tenha imposto à Turquia sua quinta derrota consecutiva no grupo e o rebaixamento automático para a Liga B, o belo gol de Arda Güler no início da partida mostrou um lampejo de qualidade que a equipe tentará usar para atrapalhar os planos da França.
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Técnico
- Z. Zidane
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Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 1
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