Prévia de França x Itália pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

França x Itália: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

França e Itália se enfrentarão em 2 de outubro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Confronto do Grupo A1 e m Saint-Denis

A França volta para casa, no Stade de France, para receber a histórica rival Itália na terceira rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, no Grupo A1. Embalada por vitórias consecutivas durante a janela internacional, a França quer ampliar sua vantagem na liderança do grupo diante de sua torcida. Para a Itália, viajar a Paris após uma atuação de recuperação emphática representa um grande teste de suas credenciais na busca por seguir na disputa pelas duas primeiras posições.

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Janela perfeita da França: vitórias seguidas

A França chega à noite de sexta-feira com seis pontos em seis possíveis, após duas atuações disciplinadas fora de casa nas rodadas 1 e 2. Depois de abrir sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia em Kocaeli, a França conquistou outro triunfo suado por 1 a 0 contra a Bélgica, em Bruxelas. Michael Olise, que saiu do banco, deu o toque decisivo com um gol aos 88 minutos contra os belgas, destacando a impressionante profundidade tática do elenco sob pressão.

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Os quatro gols eletrizantes da Itália em Bursa

A Itália viaja a Paris tentando dar sequência a uma atuação vibrante após se recuperar de um tropeço na rodada de abertura. Depois da derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica, em Roma, a Itália respondeu de forma dominante com uma vitória fora de casa por 4 a 1 contra a Turquia. Gols no primeiro tempo de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Michael Kayode colocaram a Itália em controle total antes de Pio Esposito marcar o quarto na etapa final, provando que a linha de frente italiana tem muito poder de fogo.

Meio-campo dinâmico encara o talento italiano

Os confrontos entre essas duas potências europeias costumam ter alta intensidade física e ricos ajustes táticos. O meio-campo da França, liderado por Eduardo Camavinga e Andy Diouf, tentará ditar o ritmo e abrir caminhos criativos para Bradley Barcola e Ousmane Dembélé. Enquanto isso, a Itália vai confiar na visão de Sandro Tonali e Davide Frattesi para se conectar com Pio Esposito e Giacomo Raspadori. Com uma posição crucial no Grupo A1 em jogo, o duelo de sexta-feira promete drama internacional de alto nível desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

O elenco da França de Zinedine Zidane já sofreu um revés por lesão durante esta janela internacional. Ibrahima Konate foi obrigado a deixar a convocação após sofrer uma lesão no ligamento colateral da perna direita durante um treino, retornando imediatamente ao Real Madrid, com o tempo de recuperação ainda sem confirmação. O jovem Leny Yoro, do Manchester United, recebeu uma surpreendente primeira convocação para a seleção principal como resultado disso. No momento, não há outras informações sobre lesões ou suspensões disponíveis para a equipe da casa, e atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Roberto Mancini não confirmou uma provável escalação para a Itália, e nenhum detalhe específico sobre lesões ou suspensões foi fornecido para o elenco visitante neste momento. Mais notícias da equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A França venceu três de seus últimos cinco jogos, e sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia pela Nations League, que deu a Zidane um início vitorioso. Antes disso, a França sofreu eliminações consecutivas na Copa do Mundo, perdendo por 6 a 4 para a Inglaterra na semifinal e por 2 a 0 para a Espanha nas quartas de final. Sua campanha na Copa do Mundo havia mostrado potencial ofensivo, com vitórias sobre Marrocos e Paraguai, e a França marcou 10 gols nesses cinco jogos, sofrendo oito.

A forma recente da Itália conta uma história mais difícil. A equipe de Mancini perdeu sua estreia na Nations League por 2 a 0 para a Bélgica e venceu apenas três de suas últimas cinco partidas no geral, com essas vitórias acontecendo contra Grécia, Luxemburgo e Irlanda do Norte. Um empate por 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias da Copa do Mundo no início deste ano também faz parte dessa sequência. A Itália marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos, número que reforça o ponto de Tonali sobre a falta de uma presença individual dominante no elenco.

Retrospecto do confronto

A França dominou este confronto na história recente, vencendo quatro dos últimos cinco encontros entre as seleções. O duelo mais recente, pela UEFA Nations League em novembro de 2024, terminou em 1 a 3 para a França, com a Itália como mandante, e o jogo de volta no início da mesma campanha produziu um placar idêntico de 1 a 3 em Paris. A Itália não derrotou a França em nenhum dos cinco jogos registrados entre as equipes, uma sequência que remonta a 2012 e dá ao time de Mancini um retrospecto recente difícil de superar.

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