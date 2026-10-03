Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

França x Bélgica começa em 5 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Zizou busca a primeira vitória em casa como técnico

A França teve que se contentar com um empate por 1 a 1 contra a Itália na primeira partida em casa de Zinedine Zidane como técnico dos Bleus. O belo gol de Michael Olise foi anulado por Alessandro Bastoni, que aproveitou um erro do meio-campista do Milan, Adrien Rabiot. A França também terminou a partida com 10 jogadores após o segundo cartão amarelo tardio de Dayot Upamecano. A França venceu seus últimos seis encontros com a Bélgica, mas não contará com o lesionado talismã Kylian Mbappe.

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Bélgica atropela a Grécia

A Bélgica, por sua vez, foi muito superior a uma Turquia em boa fase, vencendo os turcos por 3 a 0 graças aos gols de Romelu Lukaku e aos dois gols de Kevin De Bruyne. Foi um resultado bem-vindo para os belgas após a derrota apertada por 1 a 0 para a França, depois de uma vitória por 2 a 0 sobre a Itália. Fique de olho no talentoso astro de 21 anos do PSG, Mika Godts, autor do gol contra os italianos na rodada 1.

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Notícias das equipes e elencos

Zinedine Zidane não confirmou sua provável escalação antes da partida, e nenhuma informação sobre lesão ou suspensão foi disponibilizada para a França até o momento. Há, porém, preocupação com Kylian Mbappé, que sofreu uma hiperextensão no joelho durante a janela internacional, com seu clube, o Real Madrid, monitorando de perto sua recuperação. Atualizações sobre sua disponibilidade são esperadas mais perto do início da partida.

Mark van Bommel também não divulgou uma provável escalação da Bélgica, e nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para a equipe visitante. Mais notícias das equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A França chega para este confronto após vencer suas duas partidas da Liga das Nações, derrotando a Türkiye por 1 a 0 fora de casa antes de emendar uma vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica em Bruxelas. Em seus últimos cinco jogos em todas as competições, a equipe somou três vitórias e duas derrotas, com esses reveses acontecendo contra Espanha e Inglaterra na Copa do Mundo, onde sofreu oito gols no total nas duas eliminações no mata-mata. Desde então, a equipe melhorou consideravelmente na defesa, mantendo dois jogos seguidos sem sofrer gols na Liga das Nações.

A Bélgica também venceu dois de seus últimos cinco jogos, com sua partida mais recente na Liga das Nações terminando em vitória por 2 a 0 sobre a Itália antes da derrota para a França. A equipe perdeu para a Espanha na Copa do Mundo e chega aqui com duas vitórias e duas derrotas em seus últimos quatro jogos competitivos, com seu retrospecto defensivo mostrando vulnerabilidade contra adversários de alto nível.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os dois lados aconteceu há apenas alguns dias, quando a França venceu por 1 a 0 em Bruxelas pela Liga das Nações da Uefa, com o gol tardio de Olise fazendo a diferença. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França levou a melhor, vencendo quatro desses duelos contra um da Bélgica, sendo que a única vitória belga aconteceu em uma partida da Liga das Nações. A França tem sido particularmente consistente neste confronto, vencendo o encontro anterior da Liga das Nações em casa por 2 a 0 e também superando a Bélgica por 1 a 0 na Euro 2024.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 França FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 E V V 2 Bélgica BÉL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V D V 3 Itália ITÁ 3 1 1 1 5 4 +1 4 E V D 4 Turquia TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

No Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa, a França ocupa atualmente a liderança da tabela, com a Bélgica em segundo lugar.