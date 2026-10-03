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Prévia de França x Bélgica pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A
França
Bélgica
K. Mbappe

Prévia completa de França x Bélgica pela Liga A da Liga das Nações da Uefa. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e mais.

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Liga das Nações A - Rodada 4
Stade de France

França x Bélgica começa em 5 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Zizou busca a primeira vitória em casa como técnico

A França teve que se contentar com um empate por 1 a 1 contra a Itália na primeira partida em casa de Zinedine Zidane como técnico dos Bleus. O belo gol de Michael Olise foi anulado por Alessandro Bastoni, que aproveitou um erro do meio-campista do Milan, Adrien Rabiot. A França também terminou a partida com 10 jogadores após o segundo cartão amarelo tardio de Dayot Upamecano. A França venceu seus últimos seis encontros com a Bélgica, mas não contará com o lesionado talismã Kylian Mbappe.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images

Bélgica atropela a Grécia

A Bélgica, por sua vez, foi muito superior a uma Turquia em boa fase, vencendo os turcos por 3 a 0 graças aos gols de Romelu Lukaku e aos dois gols de Kevin De Bruyne. Foi um resultado bem-vindo para os belgas após a derrota apertada por 1 a 0 para a França, depois de uma vitória por 2 a 0 sobre a Itália. Fique de olho no talentoso astro de 21 anos do PSG, Mika Godts, autor do gol contra os italianos na rodada 1.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de França x Bélgica

Técnico

  • Z. Zidane

Zinedine Zidane não confirmou sua provável escalação antes da partida, e nenhuma informação sobre lesão ou suspensão foi disponibilizada para a França até o momento. Há, porém, preocupação com Kylian Mbappé, que sofreu uma hiperextensão no joelho durante a janela internacional, com seu clube, o Real Madrid, monitorando de perto sua recuperação. Atualizações sobre sua disponibilidade são esperadas mais perto do início da partida.

Mark van Bommel também não divulgou uma provável escalação da Bélgica, e nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para a equipe visitante. Mais notícias das equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

FRA

FRA - Sequência

ESP
D0-2
ING
D4-6
TUR
V0-1
BÉL
V0-1
ITÁ
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BÉL

BÉL - Sequência

EU
V1-4
ESP
D2-1
ITÁ
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A França chega para este confronto após vencer suas duas partidas da Liga das Nações, derrotando a Türkiye por 1 a 0 fora de casa antes de emendar uma vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica em Bruxelas. Em seus últimos cinco jogos em todas as competições, a equipe somou três vitórias e duas derrotas, com esses reveses acontecendo contra Espanha e Inglaterra na Copa do Mundo, onde sofreu oito gols no total nas duas eliminações no mata-mata. Desde então, a equipe melhorou consideravelmente na defesa, mantendo dois jogos seguidos sem sofrer gols na Liga das Nações.

A Bélgica também venceu dois de seus últimos cinco jogos, com sua partida mais recente na Liga das Nações terminando em vitória por 2 a 0 sobre a Itália antes da derrota para a França. A equipe perdeu para a Espanha na Copa do Mundo e chega aqui com duas vitórias e duas derrotas em seus últimos quatro jogos competitivos, com seu retrospecto defensivo mostrando vulnerabilidade contra adversários de alto nível.

Retrospecto do confronto

Confrontos

FrançaEmpateBélgica
5
0
0
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
França badge
França
FRA
1
FJ
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
França badge
França
FRA
2
FJ
Liga das Nações A
França badge
França
FRA
2
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
FJ
Eurocopa
França badge
França
FRA
1
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
FJ
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
França badge
França
FRA
3
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois lados aconteceu há apenas alguns dias, quando a França venceu por 1 a 0 em Bruxelas pela Liga das Nações da Uefa, com o gol tardio de Olise fazendo a diferença. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França levou a melhor, vencendo quatro desses duelos contra um da Bélgica, sendo que a única vitória belga aconteceu em uma partida da Liga das Nações. A França tem sido particularmente consistente neste confronto, vencendo o encontro anterior da Liga das Nações em casa por 2 a 0 e também superando a Bélgica por 1 a 0 na Euro 2024.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FrançaFrançaFRA
321031+27
E
V
V
2
BélgicaBélgicaBÉL
320151+46
V
D
V
3
ItáliaItáliaITÁ
311154+14
E
V
D
4
TurquiaTurquiaTUR
300318-70
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa, a França ocupa atualmente a liderança da tabela, com a Bélgica em segundo lugar.

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