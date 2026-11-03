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Prévia de Fenerbahce x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Liga dos Campeões
D. Kuyt
R. Araujo
R. Lukaku

Prévia completa de Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League. Falamos sobre táticas, novidades das equipes, desempenho recente e muito mais, enquanto os donos da casa tentam encerrar uma sequência de três jogos sem vencer.

Prévia de Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League

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Liga dos Campeões - Rodada 4
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O Liverpool viaja a Istambul para enfrentar o Fenerbahçe no Chobani Stadyumu, pela fase de liga da Champions League. A partida começa às 13h45 EST e às 17h45 GMT de quarta-feira, 4 de novembro.

Liverpool busca reação após decepção na Premier League

O Liverpool de Andoni Iraola vinha de uma sequência de cinco jogos sem perder em todas as competições, mas ela foi interrompida pelo Arsenal no domingo, em Anfield, pela Premier League. Ainda assim, o Liverpool começou esta campanha na Champions League com três vitórias em três partidas e viajará à Turquia confiante, após perder apenas dois jogos em toda a temporada.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fenerbahçe tenta se manter vivo

O Fenerbahçe perdeu duas partidas consecutivas na Super Lig e somou apenas dois pontos em seus três jogos na Champions League. É, sem dúvida, um momento difícil para o técnico interino Dirk Kuyt. O Fenerbahçe abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Slavia em seu último jogo em casa pela Champions League. Na segunda rodada, sofreu uma goleada por 6 a 0 fora de casa diante do Aston Villa. Kuyt, que passou seis anos no Liverpool como jogador, dificilmente poderia enfrentar um desafio maior em sua estreia como técnico na Champions League.

Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • Ronald Araujo, emprestado pelo Liverpool, marcou em cada uma de suas duas últimas partidas na Champions League.
  • Seis dos últimos sete jogos do Fenerbahçe em casa tiveram mais de 2,5 gols.
  • Marco Asensio e Nathan Aké desfalcam o Fenerbahçe por lesão.
  • Dominik Szoboszlai voltou de lesão ao entrar como substituto contra o Arsenal no fim de semana, na derrota do Liverpool por 1 a 0 pela Premier League.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Fenerbahçe x Liverpool

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Liverpool

Técnico

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

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