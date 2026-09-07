FC Porto x Manchester City começa em 8 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.
Prévia da partida
A fase de liga da Champions League começa com o Porto, campeão de 2004, recebendo o Manchester City, campeão de 2023, no Porto. Os dois clubes tiveram 100% de aproveitamento no início de suas campanhas domésticas.
Equipes em forma se enfrentam na Europa
Iniciando sua 28ª campanha na UCL, um recorde português, o Porto mantém a esperança em alta. A equipe começou a temporada doméstica de forma perfeita e, mais recentemente, venceu o Moreirense na noite de sexta-feira. Francesco Farioli fará sua estreia como técnico na UCL. O Porto ainda não perdeu em casa neste ano civil, enquanto sofreu apenas uma derrota em seus últimos 14 jogos europeus em casa (V10, E3).Getty Images
O City também começou sua temporada da Premier League com 100% de aproveitamento, vencendo o Coventry por 1 a 0 no sábado graças a mais um gol de Erling Haaland, o 300º de sua carreira. Incrivelmente, o Manchester City perdeu nove de seus últimos 17 jogos na UCL (V6, E2). Esta será sua primeira campanha de Champions League sem Pep Guardiola no banco desde 2015-16, algo com que será preciso se acostumar.Getty Images
Estatísticas principais
- O Porto marcou 2+ gols em apenas um de seus últimos 16 confrontos com adversários ingleses.
- 13 dos últimos 15 jogos fora de casa do City na UCL tiveram mais de 2,5 gols.
- André Silva, do Porto, acumulou seis participações em gols em oito partidas na UCL (G4, A2) durante sua primeira passagem pelo clube.
- Erling Haaland está a dois gols do recorde histórico de Sergio Agüero, de 36 gols na UCL pelo City.
Prováveis escalações
Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.
City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Porto x Manchester City
O FC Porto é comandado por Francesco Farioli, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível no momento para o time da casa. Nenhuma provável escalação foi divulgada até esta fase.
Enzo Maresca comanda o Manchester City nesta viagem a Portugal, mas o time visitante também ainda não confirmou detalhes sobre lesões ou suspensões, e nenhuma provável escalação foi publicada. Novas atualizações sobre as equipes serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.
Forma
O FC Porto chega para este confronto após vencer todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, com quatro vitórias na Liga Portugal e uma na Supercopa. Sua última atuação foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Academico Viseu, e a equipe também venceu o Arouca por 2 a 0 e o Rio Ave por 2 a 0 em partidas anteriores da liga. O Porto marcou oito gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum, uma sequência que ressalta a solidez defensiva que Farioli construiu nesta equipe.
O Manchester City venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota vindo contra o Arsenal na Community Shield, quando perdeu por 3 a 0. Desde então, a equipe de Maresca voltou a vencer na Premier League, batendo o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes de uma vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Em seus últimos cinco jogos, o City marcou 10 gols e sofreu cinco.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre estes clubes aconteceu em dezembro de 2020, quando uma partida da fase de grupos da Champions League no Estadio do Dragao terminou em 0 a 0. Antes, naquela mesma campanha, o Manchester City venceu em casa por 3 a 1 em outubro de 2020. As duas equipes também se enfrentaram na Liga Europa de 2011-12, com o City vencendo os dois jogos: 2 a 1 no Porto e 4 a 0 em casa. Ao longo dos quatro confrontos registrados, o Manchester City venceu três e empatou um, marcando dez gols contra dois do Porto.
Classificação
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Na Champions League, tanto o FC Porto quanto o Manchester City ocupam atualmente a primeira posição na classificação.