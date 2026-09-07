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Prévia de FC Porto x Manchester City pela Champions League

Liga dos Campeões
Porto
Manchester City
E. Haaland
E. Fernandez
E. Maresca

Prévia completa de Porto x Manchester City na Champions League. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências, fase e mais.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
Estadio do Dragao

FC Porto x Manchester City começa em 8 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Porto, campeão de 2004, recebendo o Manchester City, campeão de 2023, no Porto. Os dois clubes tiveram 100% de aproveitamento no início de suas campanhas domésticas.

Equipes em forma se enfrentam na Europa

Iniciando sua 28ª campanha na UCL, um recorde português, o Porto mantém a esperança em alta. A equipe começou a temporada doméstica de forma perfeita e, mais recentemente, venceu o Moreirense na noite de sexta-feira. Francesco Farioli fará sua estreia como técnico na UCL. O Porto ainda não perdeu em casa neste ano civil, enquanto sofreu apenas uma derrota em seus últimos 14 jogos europeus em casa (V10, E3).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

O City também começou sua temporada da Premier League com 100% de aproveitamento, vencendo o Coventry por 1 a 0 no sábado graças a mais um gol de Erling Haaland, o 300º de sua carreira. Incrivelmente, o Manchester City perdeu nove de seus últimos 17 jogos na UCL (V6, E2). Esta será sua primeira campanha de Champions League sem Pep Guardiola no banco desde 2015-16, algo com que será preciso se acostumar.

marescaGetty Images

Estatísticas principais

  • O Porto marcou 2+ gols em apenas um de seus últimos 16 confrontos com adversários ingleses. 
  • 13 dos últimos 15 jogos fora de casa do City na UCL tiveram mais de 2,5 gols.
  • André Silva, do Porto, acumulou seis participações em gols em oito partidas na UCL (G4, A2) durante sua primeira passagem pelo clube.
  • Erling Haaland está a dois gols do recorde histórico de Sergio Agüero, de 36 gols na UCL pelo City.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Porto x Manchester City

4-3-3
Porto crest
Porto
POR
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Porto

Time titular

Manchester City

Técnico

  • F. Farioli
  • E. Maresca

O FC Porto é comandado por Francesco Farioli, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível no momento para o time da casa. Nenhuma provável escalação foi divulgada até esta fase.

Enzo Maresca comanda o Manchester City nesta viagem a Portugal, mas o time visitante também ainda não confirmou detalhes sobre lesões ou suspensões, e nenhuma provável escalação foi publicada. Novas atualizações sobre as equipes serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Forma

POR

POR - Sequência

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MCI

MCI - Sequência

ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O FC Porto chega para este confronto após vencer todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, com quatro vitórias na Liga Portugal e uma na Supercopa. Sua última atuação foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Academico Viseu, e a equipe também venceu o Arouca por 2 a 0 e o Rio Ave por 2 a 0 em partidas anteriores da liga. O Porto marcou oito gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum, uma sequência que ressalta a solidez defensiva que Farioli construiu nesta equipe.

O Manchester City venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota vindo contra o Arsenal na Community Shield, quando perdeu por 3 a 0. Desde então, a equipe de Maresca voltou a vencer na Premier League, batendo o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes de uma vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Em seus últimos cinco jogos, o City marcou 10 gols e sofreu cinco.

Retrospecto do confronto

Confrontos

PortoEmpateManchester City
0
1
3
Liga dos Campeões
Porto badge
Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Porto badge
Porto
POR
1
FJ
Liga Europa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Porto badge
Porto
POR
0
FJ
Liga Europa
Porto badge
Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
2Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre estes clubes aconteceu em dezembro de 2020, quando uma partida da fase de grupos da Champions League no Estadio do Dragao terminou em 0 a 0. Antes, naquela mesma campanha, o Manchester City venceu em casa por 3 a 1 em outubro de 2020. As duas equipes também se enfrentaram na Liga Europa de 2011-12, com o City vencendo os dois jogos: 2 a 1 no Porto e 4 a 0 em casa. Ao longo dos quatro confrontos registrados, o Manchester City venceu três e empatou um, marcando dez gols contra dois do Porto.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na Champions League, tanto o FC Porto quanto o Manchester City ocupam atualmente a primeira posição na classificação.

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