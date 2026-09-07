Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto x Manchester City começa em 8 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Porto, campeão de 2004, recebendo o Manchester City, campeão de 2023, no Porto. Os dois clubes tiveram 100% de aproveitamento no início de suas campanhas domésticas.

Equipes em forma se enfrentam na Europa

Iniciando sua 28ª campanha na UCL, um recorde português, o Porto mantém a esperança em alta. A equipe começou a temporada doméstica de forma perfeita e, mais recentemente, venceu o Moreirense na noite de sexta-feira. Francesco Farioli fará sua estreia como técnico na UCL. O Porto ainda não perdeu em casa neste ano civil, enquanto sofreu apenas uma derrota em seus últimos 14 jogos europeus em casa (V10, E3).

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O City também começou sua temporada da Premier League com 100% de aproveitamento, vencendo o Coventry por 1 a 0 no sábado graças a mais um gol de Erling Haaland, o 300º de sua carreira. Incrivelmente, o Manchester City perdeu nove de seus últimos 17 jogos na UCL (V6, E2). Esta será sua primeira campanha de Champions League sem Pep Guardiola no banco desde 2015-16, algo com que será preciso se acostumar.

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Estatísticas principais

O Porto marcou 2+ gols em apenas um de seus últimos 16 confrontos com adversários ingleses.

13 dos últimos 15 jogos fora de casa do City na UCL tiveram mais de 2,5 gols.

André Silva, do Porto, acumulou seis participações em gols em oito partidas na UCL (G4, A2) durante sua primeira passagem pelo clube.

Erling Haaland está a dois gols do recorde histórico de Sergio Agüero, de 36 gols na UCL pelo City.

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Prováveis escalações

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Notícias das equipes e elencos

O FC Porto é comandado por Francesco Farioli, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível no momento para o time da casa. Nenhuma provável escalação foi divulgada até esta fase.

Enzo Maresca comanda o Manchester City nesta viagem a Portugal, mas o time visitante também ainda não confirmou detalhes sobre lesões ou suspensões, e nenhuma provável escalação foi publicada. Novas atualizações sobre as equipes serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Forma

O FC Porto chega para este confronto após vencer todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, com quatro vitórias na Liga Portugal e uma na Supercopa. Sua última atuação foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Academico Viseu, e a equipe também venceu o Arouca por 2 a 0 e o Rio Ave por 2 a 0 em partidas anteriores da liga. O Porto marcou oito gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum, uma sequência que ressalta a solidez defensiva que Farioli construiu nesta equipe.

O Manchester City venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota vindo contra o Arsenal na Community Shield, quando perdeu por 3 a 0. Desde então, a equipe de Maresca voltou a vencer na Premier League, batendo o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes de uma vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Crystal Palace. Em seus últimos cinco jogos, o City marcou 10 gols e sofreu cinco.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre estes clubes aconteceu em dezembro de 2020, quando uma partida da fase de grupos da Champions League no Estadio do Dragao terminou em 0 a 0. Antes, naquela mesma campanha, o Manchester City venceu em casa por 3 a 1 em outubro de 2020. As duas equipes também se enfrentaram na Liga Europa de 2011-12, com o City vencendo os dois jogos: 2 a 1 no Porto e 4 a 0 em casa. Ao longo dos quatro confrontos registrados, o Manchester City venceu três e empatou um, marcando dez gols contra dois do Porto.

Classificação

Na Champions League, tanto o FC Porto quanto o Manchester City ocupam atualmente a primeira posição na classificação.