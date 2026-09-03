Prévia de Everton x Manchester United pela Premier League: Moyesie é o centro das atenções

Everton x Manchester United começa em 6 de setembro de 2026, às 09:00 EST e 14:00 GMT.
David Moyes reencontra alguns velhos amigos
Agora em sua segunda passagem como técnico do Everton, David Moyes terá lembranças mistas de seu período como treinador do Manchester United entre 2013 e 2014. O Everton começou bem esta campanha, com uma vitória em casa contra o Crystal Palace e um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Bournemouth, após o empate tardio de James Tarkowski, bem executado depois de um escanteio. O Everton busca vencer partidas consecutivas da liga no Hill Dickinson Stadium apenas pela segunda vez. A venda, no último dia da janela, do ponta senegalês Iliman Ndiaye será um golpe para Moyes administrar.Getty Images
Espere o inesperado de um United perigoso
O United saiu atrás do placar em seus dois jogos de Premier League nesta temporada até aqui. Abriu a campanha com uma surpreendente derrota por 3 a 0 para o Hull e depois sobreviveu a um susto inicial contra o Ipswich para dominar o segundo tempo e vencer por 5 a 2. O talismã Bruno Fernandes marcou três gols e deu uma assistência, mantendo o nível após terminar como Jogador do Ano da PFA em 2025-26. Ninguém pode dizer que o United não mereceu a vitória. O time finalizou 33 vezes, seu maior número em um jogo de liga desde outubro de 2016. Dessas, 11 foram no alvo, e gerou um xG de 4,77.Getty Images
Principais estatísticas e notícias de lesão
- O único desfalque por lesão do Everton é a contratação de verão Christian Norgaard.
- O atacante do Everton Thierno Barry já soma quatro gols em todas as competições nesta temporada, incluindo um hat-trick contra o ex-clube de Moyes, Preston, na Copa da Liga Inglesa.
- O United não conta com o quinteto lesionado formado por Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte.
- Este será o 20º jogo de Premier League da segunda passagem de Carrick no comando, e nenhum clube somou mais pontos do que os 42 do United nesse período.
- Bruno Fernandes participou de 11 gols na Premier League, com seis gols e cinco assistências, em 13 jogos contra o Everton.
Prováveis escalações
Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Everton x Manchester United
Técnico
- D. Moyes
David Moyes tem um desfalque confirmado no Everton, com Christian Noergaard listado como lesionado. Não há suspensões para o Everton, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O elenco do Manchester United está mais significativamente desfalcado. Michael Carrick não conta com Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte por lesão. Não há suspensões para a equipe visitante, embora o volume de ausências teste a profundidade do elenco de Carrick, particularmente na defesa.
Forma
O Everton chega para este confronto com uma campanha de três vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente terminou em 1 a 1 contra o Bournemouth na Premier League, enquanto sua estreia anterior na liga produziu uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga Inglesa aparece entre esses resultados. O Everton marcou nove gols ao longo dos cinco jogos e sofreu três, com o jogo sem sofrer gols contra o Crystal Palace entre as contribuições defensivas mais notáveis.
A forma recente do Manchester United é mais irregular. O time de Carrick venceu o Ipswich Town por 5 a 2 em sua partida mais recente, depois de uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na Premier League. O United também perdeu por 4 a 2 para o AC Milan na pré-temporada. Ao longo de cinco partidas, marcou dez gols, mas sofreu nove, o que destaca a fragilidade defensiva que vem gerando questionamentos.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no Hill Dickinson Stadium, pela Premier League. Antes disso, o United também venceu por 1 a 0 quando as equipes se enfrentaram em Old Trafford, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, cada clube conquistou duas vitórias, com um empate, e as partidas produziram um total combinado de 11 gols.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|7
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|8
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
E
V
|9
|2
|1
|0
|1
|7
|4
|+3
|3
D
V
|10
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|11
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|12
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
D
V
|13
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|16
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
D
D
|18
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
D
D
|19
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
Na tabela da Premier League, o Everton ocupa atualmente a sexta colocação, enquanto o Manchester United é o décimo.