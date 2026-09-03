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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
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Prévia de Everton x Manchester United pela Premier League: Moyesie é o centro das atenções

Premier League
FC United of Manchester
Everton
D. Moyes
B. Fernandes

Prévia completa de Everton x Manchester United na Premier League, no Hill Dickinson Stadium. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

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Premier League - Rodada 3
Hill Dickinson Stadium

Everton x Manchester United começa em 6 de setembro de 2026, às 09:00 EST e 14:00 GMT.

David Moyes reencontra alguns velhos amigos

Agora em sua segunda passagem como técnico do Everton, David Moyes terá lembranças mistas de seu período como treinador do Manchester United entre 2013 e 2014. O Everton começou bem esta campanha, com uma vitória em casa contra o Crystal Palace e um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Bournemouth, após o empate tardio de James Tarkowski, bem executado depois de um escanteio. O Everton busca vencer partidas consecutivas da liga no Hill Dickinson Stadium apenas pela segunda vez. A venda, no último dia da janela, do ponta senegalês Iliman Ndiaye será um golpe para Moyes administrar.

AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Espere o inesperado de um United perigoso

O United saiu atrás do placar em seus dois jogos de Premier League nesta temporada até aqui. Abriu a campanha com uma surpreendente derrota por 3 a 0 para o Hull e depois sobreviveu a um susto inicial contra o Ipswich para dominar o segundo tempo e vencer por 5 a 2. O talismã Bruno Fernandes marcou três gols e deu uma assistência, mantendo o nível após terminar como Jogador do Ano da PFA em 2025-26. Ninguém pode dizer que o United não mereceu a vitória. O time finalizou 33 vezes, seu maior número em um jogo de liga desde outubro de 2016. Dessas, 11 foram no alvo, e gerou um xG de 4,77.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Principais estatísticas e notícias de lesão

  • O único desfalque por lesão do Everton é a contratação de verão Christian Norgaard.
  • O atacante do Everton Thierno Barry já soma quatro gols em todas as competições nesta temporada, incluindo um hat-trick contra o ex-clube de Moyes, Preston, na Copa da Liga Inglesa.
  • O United não conta com o quinteto lesionado formado por Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte.
  • Este será o 20º jogo de Premier League da segunda passagem de Carrick no comando, e nenhum clube somou mais pontos do que os 42 do United nesse período.
  • Bruno Fernandes participou de 11 gols na Premier League, com seis gols e cinco assistências, em 13 jogos contra o Everton.
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Prováveis escalações

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Everton x Manchester United

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Everton
EVE
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Técnico

  • D. Moyes

David Moyes tem um desfalque confirmado no Everton, com Christian Noergaard listado como lesionado. Não há suspensões para o Everton, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O elenco do Manchester United está mais significativamente desfalcado. Michael Carrick não conta com Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte por lesão. Não há suspensões para a equipe visitante, embora o volume de ausências teste a profundidade do elenco de Carrick, particularmente na defesa.

Forma

EVE

EVE - Sequência

NEW
V3-1
LIL
E1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Everton chega para este confronto com uma campanha de três vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente terminou em 1 a 1 contra o Bournemouth na Premier League, enquanto sua estreia anterior na liga produziu uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga Inglesa aparece entre esses resultados. O Everton marcou nove gols ao longo dos cinco jogos e sofreu três, com o jogo sem sofrer gols contra o Crystal Palace entre as contribuições defensivas mais notáveis.

A forma recente do Manchester United é mais irregular. O time de Carrick venceu o Ipswich Town por 5 a 2 em sua partida mais recente, depois de uma derrota por 2 a 0 para o Hull City na Premier League. O United também perdeu por 4 a 2 para o AC Milan na pré-temporada. Ao longo de cinco partidas, marcou dez gols, mas sofreu nove, o que destaca a fragilidade defensiva que vem gerando questionamentos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no Hill Dickinson Stadium, pela Premier League. Antes disso, o United também venceu por 1 a 0 quando as equipes se enfrentaram em Old Trafford, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, cada clube conquistou duas vitórias, com um empate, e as partidas produziram um total combinado de 11 gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Everton ocupa atualmente a sexta colocação, enquanto o Manchester United é o décimo.

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