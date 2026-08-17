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Premier League
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Prévia de Everton x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Everton x Crystal Palace
Premier League
Everton
Crystal Palace

Prévia completa de Everton x Crystal Palace na Premier League. Analisamos a forma na pré-temporada, o retrospecto do confronto e os principais destaques antes deste duelo da rodada de abertura no Hill Dickinson Stadium.

Everton x Crystal Palace: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 1
Hill Dickinson Stadium

Everton e Crystal Palace entrarão em campo em 22 de agosto de 2026 às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images

Visão geral da partida e o peso da rodada de abertura

O Everton inicia sua campanha na Premier League 2026/27 recebendo o Crystal Palace no Hill Dickinson Stadium, pela 1ª rodada. Com os dois clubes querendo causar impacto logo na estreia, este confronto testa o nível de preparação tática de cada equipe após um verão intenso de preparação de pré-temporada. Garantir um embalo inicial em Merseyside será vital para definir o tom da longa temporada doméstica que está por vir.

O Everton ganha embalo com os testes da pré-temporada

O Everton chega para a campanha após uma agenda cheia no verão, desenhada para dar ritmo de jogo a todo o elenco. Depois de iniciar sua excursão de preparação em julho com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Dundee FC e empates contra o Bolton Wanderers, o Everton engrenou em agosto. Uma importante vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hamburger SV foi seguida por um impressionante triunfo por 3 a 1 sobre o Newcastle United em 12 de agosto. O Everton encerrou sua preparação de pré-temporada em 15 de agosto com um empate em 1 a 1, muito disputado, contra o time da Ligue 1 LOSC Lille, jogo em que o atacante Iliman Ndiaye converteu um pênalti.

Crystal Palace v AlUla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

O novo capítulo do Crystal Palace sob Pierre Sage

O Crystal Palace vai a Merseyside para a estreia oficial do técnico francês Pierre Sage, que se juntou ao clube em junho, vindo de uma campanha com título pelo RC Lens. Conhecido por sua flexibilidade tática e posse de bola controlada, Sage passou o verão implementando seu sistema durante uma agenda ativa de pré-temporada. O Crystal Palace iniciou sua série de amistosos contra o Swindon Town e o rival local Bromley, antes de participar da Como Cup contra o RC Lens e encerrar sua preparação na Alemanha diante do SC Freiburg, em 15 de agosto.

Retrospecto do confronto e estatísticas-chave

Os encontros recentes entre Everton e Crystal Palace têm se mostrado duelos bastante equilibrados. No confronto mais recente pela Premier League, em 10 de maio de 2026, as duas equipes empataram por 2 a 2 em um jogo dramático no Selhurst Park, com gols de James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta. Ao longo dos últimos 20 encontros, os confrontos entre essas duas equipes têm apresentado de forma consistente batalhas táticas apertadas, com margens de um gol ou empates decidindo a maioria desses duelos de destaque.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Everton x Crystal Palace

Everton crest
Everton
EVE
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Técnico

  • D. Moyes

David Moyes não conta com James Garner e Tim Iroegbunam, lesionados, enquanto o Everton se prepara para a partida de abertura. No momento, não há suspensões registradas para a equipe da casa, e uma provável escalação ainda não foi confirmada. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas mais perto do início da partida.

Pierre Sage relata que o Crystal Palace não tem problemas físicos, sem lesões ou suspensões listadas no elenco visitante. O clube tem opções em todo o elenco após suas contratações de verão, embora uma escalação confirmada ainda não tenha sido divulgada neste momento.

Forma

EVE

EVE - Sequência

STK
D1-0
HSV
V1-2
STU
D3-1
NEW
V3-1
LIL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

FAM
V0-0
RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Everton chega para a partida após ter disputado cinco amistosos de pré-temporada, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Lille, enquanto a vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle United mais cedo na pré-temporada esteve entre os resultados mais animadores. O time perdeu por 3 a 1 para o VfB Stuttgart e por 1 a 0 para o Stoke City, marcando cinco gols e sofrendo seis nos cinco jogos.

A forma do Crystal Palace na pré-temporada foi mista. A equipe de Sage venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com os dados mostrando um resultado contra o Famalicao registrado como vitória apesar de ter terminado em 0 a 0. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Freiburg, embora a vitória por 2 a 1 sobre o Fulham mais cedo na pré-temporada tenha oferecido sinais mais positivos. O Palace marcou seis gols e sofreu sete nos cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

EvertonEmpateCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
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Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
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Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando Crystal Palace e Everton empataram por 2 a 2 no Selhurst Park, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o Everton venceu três vezes, com uma vitória do Palace e um empate. O Everton marcou nove gols nesses cinco jogos, enquanto o Palace fez sete.

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