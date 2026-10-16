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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoChelsea
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Prévia de Everton x Chelsea pela Premier League: O ataque de Xabi Alonso, em boa fase, pode superar o resistente Everton?

Everton x Chelsea
Premier League
Everton
Chelsea

Prévia completa do confronto entre Everton e Chelsea pela Premier League. Analisamos os resultados mais recentes em competições nacionais, o momento das equipes e os principais assuntos antes do duelo da 7ª rodada, na tarde deste sábado, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Everton x Chelsea: detalhes da partida

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Premier League - Rodada 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. e Chelsea F.C. entram em campo em 17 de outubro de 2026, às 11h30 GMT (7h30 EST / 12h30 BST / 13h30 SAST).

Everton recebe Chelsea em alta

O Everton volta ao Hill Dickinson Stadium para receber o Chelsea pela 7ª rodada da Premier League 2026/27. Após a pausa de outono para as seleções, o Everton tenta aproveitar o desempenho aguerrido fora de casa e conquistar um resultado importante em Liverpool. Para o Chelsea, a viagem a Merseyside após uma atuação dominante, com cinco gols marcados antes da pausa, é uma oportunidade de subir ainda mais na tabela da Premier League.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

O empate de quatro gols do Everton no MKM Stadium

O Everton chega ao jogo de sábado após empatar por 2 a 2 fora de casa com o Hull City na 6ª rodada, em 11 de outubro. O meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall empatou aos 55 minutos, antes de o atacante Thierno Barry colocar o Everton à frente aos 68, mas o Hull igualou o placar no fim. Com o apoio de Jack Grealish, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall na criação pelo meio, o Everton busca impor seu ritmo no meio-campo diante de sua torcida.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

A goleada de cinco gols do Chelsea sobre o Bournemouth

O Chelsea viaja a Liverpool embalado pela vitória contundente por 5 a 1 sobre o AFC Bournemouth em Stamford Bridge, no dia 10 de outubro. Gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers no início da partida deram o controle do jogo ao Chelsea. No segundo tempo, João Pedro marcou duas vezes, e Henderson fez seu segundo gol perto do fim. Com a criatividade de Cole Palmer e Morgan Rogers e a presença de João Pedro no ataque, o Chelsea chega ao confronto de sábado com um ritmo ofensivo intenso.

Os últimos cinco jogos do Chelsea na casa do Everton

1º de maio de 2022: Premier League, derrota por 1 a 0
6 de agosto de 2022: Premier League, vitória por 1 a 0 | Jorginho, de pênalti
10 de dezembro de 2023: Premier League, derrota por 2 a 0
22 de dezembro de 2024: Premier League, empate por 0 a 0
21 de março de 2026: Premier League, derrota por 3 a 0

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Everton x Chelsea

4-2-3-1
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Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonM. CaicedoM. CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Time titular

Chelsea

Técnico

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes ainda não confirmou a provável escalação para a partida, e o Everton não tem, até o momento, problemas de lesão ou suspensão listados. Novas informações são esperadas mais perto do início do jogo.

No Chelsea, Xabi Alonso não conta com Jamie Gittens, afastado por lesão. Não há suspensões relatadas no elenco visitante, e as demais opções de Alonso serão confirmadas mais perto da partida.

Momento das equipes

EVE

EVE - Sequência

MUN
E2-2
TOT
E0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
14/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Everton chega à partida em bom momento, invicto nos últimos cinco jogos em todas as competições, com três vitórias e dois empates. No compromisso mais recente, a equipe de Moyes empatou por 2 a 2 com o Hull City, antes de conquistar vitórias consecutivas por 1 a 0 sobre o Ipswich Town, na Premier League, e o Wolverhampton Wanderers, na Copa da Liga Inglesa. Um empate por 2 a 2 com o Manchester United no início dessa sequência mostrou que o Everton consegue competir com adversários da metade de cima da tabela. Nesses cinco jogos, o Everton marcou cinco gols e sofreu apenas três, números que refletem uma equipe cada vez mais sólida defensivamente.

O momento recente do Chelsea é mais irregular. A equipe de Alonso venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. O destaque foi a goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth no jogo mais recente, embora ela tenha vindo após uma derrota por 3 a 0 para o Brentford. A sequência também incluiu uma vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United na Copa da Liga Inglesa. O Chelsea marcou 16 gols e sofreu nove nesses cinco jogos, o que sugere uma equipe capaz tanto de brilhar quanto de mostrar vulnerabilidade.

Histórico do confronto

Confrontos

EvertonEmpateChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em março de 2026, quando o Everton venceu por 3 a 0 em casa, seu resultado mais convincente no histórico recente do confronto. Antes disso, o Chelsea havia dominado a série, com uma vitória por 2 a 0 em Stamford Bridge em dezembro de 2025 e outra por 1 a 0 no abril anterior. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Chelsea tem o melhor retrospecto geral, embora a vitória do Everton em casa no início deste ano lembre que o resultado deste confronto nem sempre acompanha o momento das equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
E
V
E
E
E
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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