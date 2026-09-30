Espanha e Tchéquia se enfrentam em 3 de outubro de 2026, às 12h45 EST e 18h45 GMT.
A implacável campeã mundial Espanha busca dar sequência à sua sequência
A campeã mundial Espanha está agora invicta há 40 partidas após golear a Croácia por 4 a 1 da última vez, o que significa que soma seis pontos em seis possíveis na Liga A da Liga das Nações da UEFA. O excepcional adolescente do Barcelona deu sequência com dois gols nessa vitória, depois de marcar o gol de abertura na vitória da Espanha por 3 a 2 sobre a Inglaterra.Getty Images
Os tchecos ainda não pontuaram
Em contraste, a Tchéquia perdeu as duas partidas que disputou até agora na Liga das Nações, contra Croácia e Inglaterra. Com a Espanha agora em uma sequência de nove vitórias, esta parece uma tarefa difícil para os homens de Santi Denia. O meia Pavel Sulc foi expulso contra a Inglaterra, então não terá participação contra os espanhóis. O atacante de ladoGetty Images
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Espanha x Tchéquia
Técnico
- L. de la Fuente
Luis de la Fuente não confirmou uma provável escalação da Espanha para o confronto, e não foram relatadas preocupações com lesões ou suspensões para o time da casa. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.
O elenco da Tchéquia de Santi Denia também não tem, neste momento, escalação confirmada nem informações sobre lesões disponíveis. Mais notícias da equipe devem ser confirmadas antes da partida.
Forma
A Espanha venceu cada um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando dez gols e sofrendo apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações, e antes disso venceu a Inglaterra por 3 a 2 em Wembley na partida de abertura do grupo. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu vitórias sobre Argentina, França e Bélgica, com a Espanha sem sofrer gols ao longo dessas três partidas.
A Tchéquia perdeu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos, marcando quatro gols e sofrendo nove. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para a Inglaterra em Praga. Antes, nessa sequência, perdeu por 2 a 1 para a Croácia na Liga das Nações, foi derrotada por 3 a 0 pelo México na Copa do Mundo, empatou em 1 a 1 com a África do Sul e perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas seleções no conjunto de dados aconteceu na Liga das Nações da UEFA em junho de 2022, quando a Espanha venceu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com resultados que incluem um empate por 2 a 2 em Praga em junho de 2022, uma vitória por 1 a 0 na Euro 2016 e duas vitórias nas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. O único empate da Tchéquia no conjunto de dados aconteceu naquela partida da Liga das Nações em Praga, quatro anos atrás.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 3
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
D
V
|4
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
A Espanha lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, enquanto a Tchéquia está em quarto e último. Com o líder do grupo enfrentando o lanterna, o resultado aqui ou deixará a Espanha ainda mais isolada ou dará à Tchéquia seu primeiro ponto para construir em cima.