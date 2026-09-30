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Liga das Nações A
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Nuevo Carlos Tartiere
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Prévia de Espanha x Chéquia pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A
Tchéquia
Espanha

Prévia completa de Espanha x Chéquia pela Liga das Nações da Uefa A. Falamos sobre tática, notícias das equipes, forma e mais.

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Liga das Nações A - Rodada 3
Nuevo Carlos Tartiere

Espanha e Tchéquia se enfrentam em 3 de outubro de 2026, às 12h45 EST e 18h45 GMT.

A implacável campeã mundial Espanha busca dar sequência à sua sequência

A campeã mundial Espanha está agora invicta há 40 partidas após golear a Croácia por 4 a 1 da última vez, o que significa que soma seis pontos em seis possíveis na Liga A da Liga das Nações da UEFA. O excepcional adolescente do Barcelona deu sequência com dois gols nessa vitória, depois de marcar o gol de abertura na vitória da Espanha por 3 a 2 sobre a Inglaterra.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Os tchecos ainda não pontuaram

Em contraste, a Tchéquia perdeu as duas partidas que disputou até agora na Liga das Nações, contra Croácia e Inglaterra. Com a Espanha agora em uma sequência de nove vitórias, esta parece uma tarefa difícil para os homens de Santi Denia. O meia Pavel Sulc foi expulso contra a Inglaterra, então não terá participação contra os espanhóis. O atacante de lado

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Espanha x Tchéquia

Técnico

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente não confirmou uma provável escalação da Espanha para o confronto, e não foram relatadas preocupações com lesões ou suspensões para o time da casa. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O elenco da Tchéquia de Santi Denia também não tem, neste momento, escalação confirmada nem informações sobre lesões disponíveis. Mais notícias da equipe devem ser confirmadas antes da partida.

Forma

ESP

ESP - Sequência

BÉL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
ING
V2-3
CRO
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CZE

CZE - Sequência

CDS
D2-1
RSA
E1-1
MÉX
D0-3
CRO
D1-2
ING
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Espanha venceu cada um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando dez gols e sofrendo apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações, e antes disso venceu a Inglaterra por 3 a 2 em Wembley na partida de abertura do grupo. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu vitórias sobre Argentina, França e Bélgica, com a Espanha sem sofrer gols ao longo dessas três partidas.

A Tchéquia perdeu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos, marcando quatro gols e sofrendo nove. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para a Inglaterra em Praga. Antes, nessa sequência, perdeu por 2 a 1 para a Croácia na Liga das Nações, foi derrotada por 3 a 0 pelo México na Copa do Mundo, empatou em 1 a 1 com a África do Sul e perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul.

Retrospecto do confronto

Confrontos

EspanhaEmpateTchéquia
4
1
0
Liga das Nações A
Espanha badge
Espanha
ESP
2
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
FJ
Liga das Nações A
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
2
Espanha badge
Espanha
ESP
2
FJ
Eurocopa
Espanha badge
Espanha
ESP
1
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
FJ
European Championship Qualification
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
Espanha badge
Espanha
ESP
2
FJ
European Championship Qualification
Espanha badge
Espanha
ESP
2
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
1
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas seleções no conjunto de dados aconteceu na Liga das Nações da UEFA em junho de 2022, quando a Espanha venceu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com resultados que incluem um empate por 2 a 2 em Praga em junho de 2022, uma vitória por 1 a 0 na Euro 2016 e duas vitórias nas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. O único empate da Tchéquia no conjunto de dados aconteceu naquela partida da Liga das Nações em Praga, quatro anos atrás.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
EspanhaEspanhaESP
220073+46
V
V
2
InglaterraInglaterraING
210143+13
V
D
3
CroáciaCroáciaCRO
210135-23
D
V
4
TchéquiaTchéquiaCZE
200214-30
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

A Espanha lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, enquanto a Tchéquia está em quarto e último. Com o líder do grupo enfrentando o lanterna, o resultado aqui ou deixará a Espanha ainda mais isolada ou dará à Tchéquia seu primeiro ponto para construir em cima.

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