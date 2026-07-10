Espanha x Bélgica: detalhes da partida

Copa do Mundo - Quartas de final 10 de jul. de 2026 - 15:00 SoFi Stadium

Espanha x Bélgica terá início em 10 de julho de 2026, às 19:00 GMT e 15:00 EST.

Leia mais: Ex-zagueiro do Barcelona assume como novo técnico do México após saída de Javier Aguirre depois da derrota para a Inglaterra

Getty Images

Imperiosa campeã europeia enfrenta os embalados Red Devils em duelo de peso em Los Angeles

Um verdadeiro clássico entre pesos-pesados ocupa o centro das atenções nas quartas de final, com a favorita do torneio, a Espanha, enfrentando uma Bélgica repleta de estrelas no Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente comanda uma equipe impecável e em busca de fazer história com La Roja, que abriu caminho no mata-mata com arrogância tática e uma base defensiva de ferro que simplesmente se recusa a ceder.

No caminho está uma Bélgica incrivelmente perigosa, que evoluiu gradualmente para uma máquina multifacetada de fazer gols à medida que o torneio avança. Embalada por uma impressionante sequência de 18 jogos de invencibilidade em todas as competições, a Bélgica chega ao sul da Califórnia determinada a romper a barreira estrutural da Espanha e garantir um lugar lendário entre os quatro finalistas.

Disciplina tática e técnica individual de elite estarão em plena exibição quando esses dois postulantes europeus se encontrarem no cenário global. Antes de fazer suas apostas pré-jogo ou combinações personalizadas de placar, certifique-se de que seu saldo esteja totalmente otimizado com crédito extra da casa. Aproveite nosso código promocional da betwinner para elevar seu perfil de jogo.

Como La Roja e a Bélgica chegaram até aqui

A Espanha teve uma campanha impecável e historicamente sólida na defesa para chegar às quartas de final. O time de De la Fuente passou com tranquilidade pela fase de grupos antes de demonstrar total maturidade no mata-mata, goleando a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e superando Portugal por 1 a 0 nas oitavas de final graças a um dramático gol tardio do reserva Mikel Merino. Fundamentalmente, a Espanha ainda não sofreu um único gol em todo o torneio, com o goleiro Unai Simón estabelecendo um novo recorde notável de 609 minutos sem ser vazado.

O caminho da Bélgica até Los Angeles foi definido por uma resposta ofensiva explosiva. Após um início lento que rendeu empates contra Egito e Irã, a equipe deslanchou com uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia para sair da fase de grupos. Levou esse ímpeto para o mata-mata, sobrevivendo a uma apertada vitória por 3 a 2 sobre Senegal na prorrogação antes de produzir uma atuação de gala nas oitavas de final, demolindo os coanfitriões do torneio, os Estados Unidos, por 4 a 1 em Seattle para sinalizar toda a sua ameaça.

Getty Images

Baixas por lesão no meio-campo e dores de cabeça na escalação orientam escolhas

A preparação tática para estas quartas de final de destaque é fortemente ditada por um enorme golpe por lesão no elenco belga. O pilar do meio-campo Amadou Onana foi oficialmente descartado do restante da Copa do Mundo após sofrer uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), criando uma séria vulnerabilidade defensiva no setor central. Além disso, um teste físico de última hora será necessário para o defensor do Sporting Zeno Debast, enquanto Kevin De Bruyne é cotado para retornar ao centro após ser administrado com cuidado.

A Espanha chega para o confronto em uma condição física muito mais estável, exibindo um quadro praticamente sem problemas médicos. Embora o ponta Nico Williams venha lidando com um problema leve, a expectativa é de que esteja apto para voltar ao grupo do dia do jogo. De la Fuente enfrenta uma invejável dor de cabeça na lateral direita, onde Marcos Llorente pressiona intensamente para tirar Pedro Porro após uma participação defensiva impressionante na fase anterior.

Leia mais: Como conseguir ingressos para Espanha x Bélgica: preços da Copa do Mundo, informações das quartas de final, vendas de última hora e mais

Armadilhas no ritmo tático contra velocidade de transição para definir os termos

O plano estratégico se concentrará inteiramente em uma fascinante batalha pelo território central e pela velocidade vertical. O desenho da Espanha gira em torno de absoluta restrição no meio-campo e controle da posse de bola. O vencedor da Bola de Ouro de 2024, Rodri, será o pilar do pivô recuado, ao lado de Pedri e Dani Olmo, buscando sufocar linhas de passe, comprimir espaços e explorar meticulosamente os meio-espaços para servir o atacante em forma Mikel Oyarzabal, que lidera a Espanha com quatro gols no torneio.

A contraestratégia da Bélgica precisa capitalizar fortemente transições rápidas e diretas para explorar a linha defensiva alta da Espanha. Na ausência de Onana, Youri Tielemans e Nicolas Raskin precisam oferecer enorme disciplina para proteger a linha de quatro, com o objetivo de superar rapidamente a pressão pós-perda da Espanha e acionar De Bruyne. A partir daí, a velocidade elétrica de Jérémy Doku pelos lados e a força física de Romelu Lukaku serão o principal caminho da Bélgica para desorganizar a estrutura de La Roja.

Estruturas consolidadas passam por exame definitivo

A Espanha enfrenta o teste definitivo de seu histórico registro defensivo diante de um ataque belga que marcou 12 gols nos últimos três jogos e balançou as redes com liberdade a partir de múltiplas posições.

A Bélgica enfrenta a difícil tarefa de conter a amplitude fluida da Espanha sem seu principal homem de proteção no meio-campo. O sucesso depende inteiramente de seu bloco defensivo impedir que Lamine Yamal e Álex Baena abram espaços para cruzamentos para dentro da área.

Provável XI da Espanha contra a Bélgica

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Provável XI da Bélgica contra a Espanha

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Espanha x Bélgica: fatos e números

As duas nações se enfrentaram 22 vezes em todas as competições. A Espanha venceu 12 partidas, a Bélgica venceu 5, e 5 terminaram empatadas.

Elas se enfrentaram duas vezes na Copa do Mundo. As quartas de final de 1986, no México, terminaram em empate por 1 a 1 antes de a Bélgica avançar nos pênaltis. A Espanha venceu o encontro mais recente em Copa do Mundo por 2 a 1 na fase de grupos de 1990.

O último confronto entre elas foi um amistoso internacional em setembro de 2016, vencido pela Espanha por 2 a 0.

A equipe de Luis de la Fuente está invicta no torneio e, de forma marcante, não sofreu um único gol. Seu registro defensivo foi reforçado pelo goleiro Unai Simón, que estabeleceu um novo recorde do torneio de minutos sem sofrer gol.

Treinada por Rudi Garcia, a Bélgica carrega uma impressionante sequência de 18 jogos de invencibilidade em todas as competições. Nas oitavas de final, derrotou os Estados Unidos por 4 a 1 em Seattle.

Convocados da Espanha para o elenco de 26 jogadores

Goleiros: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Meio-campistas: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Atacantes: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Convocados da Bélgica para o elenco de 26 jogadores

Goleiros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Meio-campistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Atacantes: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notícias das equipes e elencos

A Espanha é comandada por Luis de la Fuente. Nenhuma lesão ou suspensão está listada atualmente para o elenco, e nenhuma escalação titular confirmada foi anunciada antes das quartas de final. Mais notícias da equipe serão adicionadas mais perto do início do jogo.

A Bélgica é comandada por Rudi Garcia. O elenco também não tem uma escalação confirmada disponível neste momento, embora valha notar que Amadou Onana foi substituído à força durante a vitória sobre os Estados Unidos com o que pareceu ser um problema no joelho. Nenhuma atualização oficial sobre sua disponibilidade foi fornecida. As notícias da equipe serão atualizadas à medida que as informações estiverem disponíveis.

ESP BÉL Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado 24 A. Onana

Forma

A Espanha venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas, todas nesta Copa do Mundo. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final, decidida pelo gol de Mikel Merino nos acréscimos. Antes disso, no torneio, venceu a Áustria por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 4 a 0, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai e um empate por 0 a 0 contra Cabo Verde completando a sequência. A Espanha marcou oito gols e não sofreu nenhum nessas cinco partidas, saindo sem ser vazada em todos os jogos neste torneio.

A Bélgica venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas, também todas nesta Copa do Mundo. Sua apresentação mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos em Seattle, com De Ketelaere, Vanaken e Lukaku entre os artilheiros. Antes disso, venceu Senegal por 3 a 2 em uma virada dramática nos 16 avos de final e derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1. Empates contra Irã e Egito na fase de grupos antecederam essa sequência. A Bélgica marcou 13 gols em seus últimos cinco jogos e sofreu quatro.

Retrospecto do confronto

O encontro competitivo mais recente entre essas seleções no conjunto de dados fornecido ocorreu em um amistoso em setembro de 2016, quando a Espanha venceu por 2 a 0 com a Bélgica como mandante nominal. Antes disso, a Espanha derrotou a Bélgica por 5 a 0 em uma eliminatória para a Copa do Mundo em 2009, após uma vitória por 2 a 1 em Bruxelas em outubro de 2008. Nos cinco jogos listados, a Espanha venceu todos os cinco, marcando 11 gols e sofrendo um.

Classificação

A Bélgica terminou na liderança do Grupo G nesta Copa do Mundo. A Espanha venceu o Grupo H e chega às quartas de final como líder de grupo em seu lado da chave.