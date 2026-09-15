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Liga Europa
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
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Prévia de Crystal Palace x Lech Poznan pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Liga Europa
Crystal Palace
Lech Poznań

Prévia completa de Crystal Palace x Lech Poznan na Liga Europa. Falamos sobre táticas, notícias das equipes, momento e mais.

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Liga Europa - Rodada 1
Selhurst Park

Crystal Palace x Lech Poznań começa em 17 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 19:00 GMT.

Prévia de Crystal Palace x Lech Poznań pela Liga Europa

O Crystal Palace, campeão da UEFA Conference League na última temporada, começa sua campanha na UEFA Europa League desta temporada contra o time polonês Lech Poznań, em Londres.

Palace precisa melhorar seu desempenho em casa

O Crystal Palace ainda está se ajustando à vida após Oliver Glasner, que lhes deu seu primeiro grande título da história com a FA Cup de 2025 e depois emendou com a glória na Conference League de 2026. Após duas vitórias consecutivas, o Crystal Palace perdeu por 3 a 2 em casa para o recém-promovido Ipswich, o que significa que venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos em Selhurst Park. Daichi Kamada participou de quatro gols nos últimos três jogos do Palace, incluindo três assistências, então o meia japonês será peça-chave para os londrinos de Pierre Sage, que começaram mal a Premier League, com apenas três pontos em quatro partidas.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

O Lech Poznań viu sua sequência de nove jogos oficiais sem perder chegar ao fim no sábado, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Górnik Zabrze na Ekstraklasa polonesa. O Lech venceu seus dois confrontos classificatórios da UEL por placares agregados de 6 a 0 e 9 a 2 e, tendo vencido cinco de seus últimos seis jogos europeus fora de casa (E1), vai a Londres cheio de confiança.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Estatísticas principais e notícias de lesões

  • Doze dos últimos 14 jogos oficiais do Palace tiveram mais de 2,5 gols.
  • O Palace marcou 2 ou mais gols em cinco de seus últimos seis jogos europeus em casa.
  • Os últimos cinco jogos do Lech foram todos equilibrados, sem nenhum com margem de vitória superior a um gol.
  • O Lech marcou em 15 jogos europeus consecutivos fora de casa.
  • O Poznań marcou 15 gols em quatro classificatórios da UEL.
  • Patrik Wålemark marcou quatro gols nos três últimos classificatórios da UEL do Lech Poznań.
  • O Palace segue sem o trio de ataque Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, enquanto Ali Gholizadeh não joga desde maio pelo Lech Poznań.

Prováveis escalações

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Crystal Palace x Lech Poznań

Técnico

  • P. Sage

As opções de Pierre Sage são limitadas para este confronto. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e o clube não divulgou informações oficiais sobre lesões ou suspensões para esta partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

No Lech Poznan, Niels Frederiksen também ainda não confirmou seu elenco nem sua lista de lesionados. Nenhuma suspensão foi reportada. Mais notícias da equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

CRY

CRY - Sequência

EVE
D2-0
MCI
D1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
IPS
D2-3
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LCH

LCH - Sequência

THU
E2-2
WID
V2-3
JAG
V2-1
RAK
V1-0
GOR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Crystal Palace venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Ipswich Town na Premier League, em 12 de setembro, quando um gol no fim decidiu a partida. Antes disso, o Palace bateu o Middlesbrough por 3 a 0 na Carabao Cup e venceu o Fulham por 3 a 2 fora de casa na Premier League, embora tenha perdido por 4 a 1 para o Manchester City e por 2 a 0 para o Everton antes desses resultados. Ao longo desses cinco jogos, o Palace marcou nove gols e sofreu dez.

O Lech Poznan venceu três e perdeu um de seus últimos cinco jogos, com um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Gornik Zabrze na Ekstraklasa, em 12 de setembro. Antes disso, venceu o Rakow Czestochowa por 1 a 0 e o Jagiellonia Bialystok por 2 a 1 em vitórias consecutivas na liga, ganhou por 3 a 2 fora de casa contra o Widzew Lodz e empatou por 2 a 2 com o Thun na classificação da Europa League. O Lech marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Histórico do confronto

Não há dados de confronto direto disponíveis para este duelo entre Crystal Palace e Lech Poznan.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
OmoniaOmoniaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
OlympiacosOlympiacosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvárosFerencvárosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznańLech PoznańLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofiaLevski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, Crystal Palace e Lech Poznan aparecem ambos na primeira posição antes desta partida.

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