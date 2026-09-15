Prévia de Crystal Palace x Lech Poznan pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Crystal Palace x Lech Poznań começa em 17 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 19:00 GMT.
Prévia de Crystal Palace x Lech Poznań pela Liga Europa
O Crystal Palace, campeão da UEFA Conference League na última temporada, começa sua campanha na UEFA Europa League desta temporada contra o time polonês Lech Poznań, em Londres.
Palace precisa melhorar seu desempenho em casa
O Crystal Palace ainda está se ajustando à vida após Oliver Glasner, que lhes deu seu primeiro grande título da história com a FA Cup de 2025 e depois emendou com a glória na Conference League de 2026. Após duas vitórias consecutivas, o Crystal Palace perdeu por 3 a 2 em casa para o recém-promovido Ipswich, o que significa que venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos em Selhurst Park. Daichi Kamada participou de quatro gols nos últimos três jogos do Palace, incluindo três assistências, então o meia japonês será peça-chave para os londrinos de Pierre Sage, que começaram mal a Premier League, com apenas três pontos em quatro partidas.Getty Images
O Lech Poznań viu sua sequência de nove jogos oficiais sem perder chegar ao fim no sábado, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Górnik Zabrze na Ekstraklasa polonesa. O Lech venceu seus dois confrontos classificatórios da UEL por placares agregados de 6 a 0 e 9 a 2 e, tendo vencido cinco de seus últimos seis jogos europeus fora de casa (E1), vai a Londres cheio de confiança.Getty Images
Estatísticas principais e notícias de lesões
- Doze dos últimos 14 jogos oficiais do Palace tiveram mais de 2,5 gols.
- O Palace marcou 2 ou mais gols em cinco de seus últimos seis jogos europeus em casa.
- Os últimos cinco jogos do Lech foram todos equilibrados, sem nenhum com margem de vitória superior a um gol.
- O Lech marcou em 15 jogos europeus consecutivos fora de casa.
- O Poznań marcou 15 gols em quatro classificatórios da UEL.
- Patrik Wålemark marcou quatro gols nos três últimos classificatórios da UEL do Lech Poznań.
- O Palace segue sem o trio de ataque Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, enquanto Ali Gholizadeh não joga desde maio pelo Lech Poznań.
Prováveis escalações
Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.
Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Crystal Palace x Lech Poznań
Técnico
- P. Sage
As opções de Pierre Sage são limitadas para este confronto. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e o clube não divulgou informações oficiais sobre lesões ou suspensões para esta partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.
No Lech Poznan, Niels Frederiksen também ainda não confirmou seu elenco nem sua lista de lesionados. Nenhuma suspensão foi reportada. Mais notícias da equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
O Crystal Palace venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Ipswich Town na Premier League, em 12 de setembro, quando um gol no fim decidiu a partida. Antes disso, o Palace bateu o Middlesbrough por 3 a 0 na Carabao Cup e venceu o Fulham por 3 a 2 fora de casa na Premier League, embora tenha perdido por 4 a 1 para o Manchester City e por 2 a 0 para o Everton antes desses resultados. Ao longo desses cinco jogos, o Palace marcou nove gols e sofreu dez.
O Lech Poznan venceu três e perdeu um de seus últimos cinco jogos, com um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Gornik Zabrze na Ekstraklasa, em 12 de setembro. Antes disso, venceu o Rakow Czestochowa por 1 a 0 e o Jagiellonia Bialystok por 2 a 1 em vitórias consecutivas na liga, ganhou por 3 a 2 fora de casa contra o Widzew Lodz e empatou por 2 a 2 com o Thun na classificação da Europa League. O Lech marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.
Histórico do confronto
Não há dados de confronto direto disponíveis para este duelo entre Crystal Palace e Lech Poznan.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Na tabela da Liga Europa, Crystal Palace e Lech Poznan aparecem ambos na primeira posição antes desta partida.