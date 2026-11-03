Prévia de Crystal Palace x Hoffenheim pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Prévia de Crystal Palace x Hoffenheim pela Liga Europa

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Selhurst Park

O Crystal Palace recebe o Hoffenheim em Selhurst Park pela Liga Europa. A equipe de Pierre Sage quer deixar de lado a sequência ruim de resultados na Premier League. A partida começa às 13h45 no horário do leste dos Estados Unidos e às 17h45 no horário de Greenwich, nesta quinta-feira, 5 de novembro.

Crystal Palace não decola na Premier League

O Palace vive má fase no campeonato nacional. Perdeu três partidas seguidas na Premier League e está na zona de rebaixamento, embora apenas pelo saldo de gols, com sete pontos em nove jogos. A equipe de Pierre Sage tem oscilado, mas vez ou outra consegue boas atuações nas copas. Venceu o Fulham fora de casa pela Copa da Liga Inglesa e conquistou um respeitável empate por 2 a 2 com o Besiktas nesta competição, mas também perdeu por 3 a 2 para o Lyon. Sage espera que a vitória por 4 a 0 em casa sobre o Lech Poznan, na primeira rodada, sirva de modelo para os próximos jogos como mandante na Liga Europa, contra Hoffenheim e Real Sociedad.

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Hoffenheim também oscila constantemente

A equipe de Christian Ilzer enfrenta dificuldades semelhantes às do Palace. Sofreu duas derrotas seguidas na Bundesliga, mas venceu o Lyon por 3 a 0 em seu último jogo pela Liga Europa, somando os primeiros pontos na campanha após derrotas para Besiktas e OFI Crete. O experiente croata Andrej Kramaric brilhou contra o Lyon, com um gol e duas assistências.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Dez dos 13 jogos do Hoffenheim nesta temporada tiveram mais de 2,5 gols.

Yeremy Pino marcou nos três jogos do Palace pela Liga Europa nesta temporada.

O Hoffenheim não empatou nenhuma partida pela Bundesliga ou pela Liga Europa nesta temporada.

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