Prévia de Croácia x Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Croácia x Inglaterra: detalhes da partida
Croácia e Inglaterra se enfrentarão em 3 de outubro de 2026, às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).
Pesos-pesados do Grupo A3 se enfrentam em Rijeka
A Croácia volta a jogar em casa no Stadion HNK Rijeka Rujevica para receber a Inglaterra pela terceira rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, no Grupo A3. Após uma janela internacional de abertura irregular, a equipe do técnico Slaven Bilić tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado vital e subir na classificação do grupo. Para a Inglaterra de Thomas Tuchel, a viagem a Rijeka após uma vitória convincente fora de casa no fim de semana representa um teste importante, já que busca manter a pressão sobre a líder do grupo, a Espanha.Getty Images
A janela mista de setembro da Croácia
A Croácia chega ao confronto de sábado tentando se recuperar após sofrer uma dura derrota por 4 a 1 fora de casa para a Espanha na segunda rodada, em 29 de setembro. O atacante Dion Drena Beljo marcou o único gol da Croácia em Sevilha, antes de a Espanha assumir o controle. O resultado veio depois de uma impressionante vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Czechia, em Praga, na primeira rodada, em 26 de setembro, deixando Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić focados em restaurar a solidez defensiva em casa.Getty Images
A reação da Inglaterra
A Inglaterra viaja para a Croácia cheia de confiança após garantir uma disciplinada vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a Czechia na segunda rodada, em 29 de setembro. Depois de uma derrota em casa por 3 a 2 para a Espanha em Wembley na estreia, gols no segundo tempo de Anthony Gordon, aos 47 minutos, e do capitão Harry Kane, aos 69, deram a Thomas Tuchel sua primeira vitória no comando da Nations League. Com o apoio da capacidade de criação de Trent Alexander-Arnold e do ímpeto criativo de Jude Bellingham, a Inglaterra tenta embalar uma sequência de vitórias fora de casa.
O motor do meio-campo da Croácia pode frear o ataque pelos lados da Inglaterra?
Os confrontos históricos entre essas duas potências do futebol têm produzido alto drama tático, incluindo a vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na fase de grupos da Copa do Mundo, no início do verão. A Croácia tentará controlar a posse pelo centro com Luka Modrić, Mateo Kovačić e Petar Sučić, enquanto aposta em Dion Drena Beljo e Ivan Perišić em transições rápidas. Enquanto isso, a Inglaterra confiará no jogo dinâmico pelos lados com Bukayo Saka e Anthony Gordon para abrir a linha defensiva croata. Com pontos cruciais do Grupo A3 em jogo, o duelo de sábado promete ação europeia intensa desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Croácia x Inglaterra
Técnico
- S. Bilic
Slaven Bilic não confirmou uma provável escalação da Croácia para a partida, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi fornecida pelo time da casa. Atualizações devem ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.
Da mesma forma, Thomas Tuchel ainda não divulgou uma escalação projetada da Inglaterra, sem ausências confirmadas listadas até o momento. O elenco inclui Morgan Gibbs-White, que foi convocado em caráter emergencial, e Alex Scott, que fez sua estreia pela seleção principal na partida anterior.
Forma
A Croácia chega para esta partida com duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, tendo como resultado mais recente uma prejudicial derrota por 4 a 1 para a Espanha. Antes disso, registrou uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Czechia na Nations League. Ao longo dessas cinco partidas, os Vatreni marcaram seis gols, mas sofreram nove, um retrospecto que reflete a fragilidade defensiva que Bilic vem sendo pressionado a resolver. A campanha da equipe na Copa do Mundo, no início do ano, produziu vitórias sobre Gana e Panamá antes da eliminação para Portugal nas quartas de final.
A Inglaterra chega com três vitórias em seus últimos cinco jogos, mais recentemente o triunfo por 2 a 0 sobre a Czechia. Sua campanha na Nations League também incluiu uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, embora o time de Tuchel tenha mostrado considerável produção ofensiva durante o verão, ao bater a França por 6 a 4 em uma notável semifinal de Copa do Mundo antes de perder para a Argentina na final. A Inglaterra marcou 15 gols nessas cinco partidas e sofreu dez, destacando tanto sua potência ofensiva quanto a ocasional exposição defensiva no setor de trás.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas seleções terminou em uma convincente vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026, em junho, resultado que deu o tom da campanha inglesa no torneio. Antes disso, a Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0 na Euro 2020 e ganhou por 2 a 1 em um encontro da Nations League em novembro de 2018. A única vitória da Croácia nos últimos cinco confrontos diretos veio na Copa do Mundo de 2018, um triunfo por 2 a 1 que eliminou a Inglaterra na semifinal. O retrospecto geral nesses cinco jogos favorece a Inglaterra, que venceu três vezes contra uma da Croácia, além de um empate.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 3
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
D
V
|4
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D