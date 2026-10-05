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Prévia de Croácia x Espanha pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

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L. Yamal

Prévia completa de Croácia x Espanha na Liga das Nações da Uefa A. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e mais.

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Liga das Nações A - Rodada 4
Stadion Poljud

Croácia x Espanha começa em 6 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Campeã do mundo encara uma Croácia ferida

A Espanha vive grande fase antes do duelo com uma Croácia que foi atropelada pela Inglaterra na última rodada.

Espanha parece impecável sob o comando de De La Fuente

A Espanha está invicta há 41 jogos, venceu os últimos 10 e lidera com folga, com três vitórias em três partidas nesta competição. Na última rodada, foi superior à Tchéquia e venceu por 3 a 1, com gols de Lanmine Yamal, Rodri e Mikel Merino.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEGetty Images

Um dia sombrio para a Croácia

A goleada por 7 a 0 sofrida pela Croácia diante da Inglaterra foi a pior derrota de sua história em um jogo internacional masculino. Após derrotas pesadas consecutivas, a Croácia agora ocupa o terceiro lugar do Grupo 4 da Liga A da UEFA Nations League. O time de Slaven Bilic dificilmente poderia ter um teste mais duro do que um encontro com a campeã do mundo na sequência, mas é isso que terá pela frente. A derrota por 4 a 1 para a Espanha no confronto anterior dificilmente lhes dará confiança.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Estatísticas principais

  • A Croácia sofreu 2 ou mais gols em cinco dos últimos seis encontros com a Espanha.

Prováveis escalações

Croácia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Espanha (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Croácia x Espanha

Técnico

  • S. Bilic

A Croácia é comandada por Slaven Bilic, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. Atualizações devem ser acrescentadas mais perto do início da partida.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também não tem notícias confirmadas da equipe neste momento. Dean Huijsen atuou no encontro anterior, em Sevilha, e falou sobre seu retorno ao cenário internacional após ficar fora do elenco da Copa do Mundo. Atualizações completas do elenco virão à medida que a partida se aproximar.

Forma

CRO

CRO - Sequência

GAN
V2-1
POR
D2-1
CZE
V1-2
ESP
D4-1
ING
D0-7
Gol marcado (sofrido)
6/15
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ESP

ESP - Sequência

FRA
V0-2
ARG
V1-0
ING
V2-3
CRO
V4-1
CZE
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Croácia chega para este jogo com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com uma derrota adicional completando uma sequência irregular. Seu resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para a Espanha, em Sevilha, e antes disso venceu a Tchéquia por 2 a 1 na Nations League. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu vitórias sobre Gana e Panamá, mas a equipe foi eliminada por Portugal nas oitavas de final. Ao longo dessas cinco partidas, a Croácia marcou sete gols e sofreu nove, refletindo um time capaz de produzir no ataque, mas propenso a falhas defensivas contra adversários de elite.

A Espanha venceu os últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre a Croácia, e antes disso derrotou a Inglaterra por 3 a 2 na estreia da Nations League. A campanha na Copa do Mundo que precedeu esta trajetória incluiu vitórias sobre Bélgica, França e Argentina na final, com a Espanha sofrendo apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas, ambos na Nations League. É uma sequência que ressalta tanto sua qualidade ofensiva quanto sua organização defensiva.

Retrospecto do confronto

Confrontos

CroáciaEmpateEspanha
1
0
4
Liga das Nações A
Espanha badge
Espanha
ESP
4
Croácia badge
Croácia
CRO
1
FJ
Eurocopa
Espanha badge
Espanha
ESP
3
Croácia badge
Croácia
CRO
0
FJ
Liga das Nações A
Croácia badge
Croácia
CRO
0
Espanha badge
Espanha
ESP
0
FJ
Eurocopa
Croácia badge
Croácia
CRO
3
Espanha badge
Espanha
ESP
5
FJ
Liga das Nações A
Croácia badge
Croácia
CRO
3
Espanha badge
Espanha
ESP
2
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu há poucos dias, quando a Espanha venceu por 4 a 1 em Sevilha, pela Nations League. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva clara vantagem, com resultados que incluem uma vitória por 3 a 0 na Euro 2024 e um triunfo por 5 a 3 na Euro 2020 após a prorrogação. A única vitória da Croácia na série recente veio em uma partida da Nations League em novembro de 2018, quando bateu a Espanha por 3 a 2. Um encontro posterior pela Nations League, em junho de 2023, terminou em 0 a 0, o único empate da sequência.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
EspanhaEspanhaESP
3300104+69
V
V
V
2
InglaterraInglaterraING
3201113+86
V
V
D
3
CroáciaCroáciaCRO
3102312-93
D
D
V
4
TchéquiaTchéquiaCZE
300327-50
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo 3 da Liga A da UEFA Nations League, a Espanha ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a Croácia está em terceiro lugar, fazendo deste confronto um duelo direto com implicações significativas para o desenvolvimento do grupo.

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