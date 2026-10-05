Prévia de Croácia x Espanha pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Croácia x Espanha começa em 6 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.
Campeã do mundo encara uma Croácia ferida
A Espanha vive grande fase antes do duelo com uma Croácia que foi atropelada pela Inglaterra na última rodada.
Espanha parece impecável sob o comando de De La Fuente
A Espanha está invicta há 41 jogos, venceu os últimos 10 e lidera com folga, com três vitórias em três partidas nesta competição. Na última rodada, foi superior à Tchéquia e venceu por 3 a 1, com gols de Lanmine Yamal, Rodri e Mikel Merino.Getty Images
Um dia sombrio para a Croácia
A goleada por 7 a 0 sofrida pela Croácia diante da Inglaterra foi a pior derrota de sua história em um jogo internacional masculino. Após derrotas pesadas consecutivas, a Croácia agora ocupa o terceiro lugar do Grupo 4 da Liga A da UEFA Nations League. O time de Slaven Bilic dificilmente poderia ter um teste mais duro do que um encontro com a campeã do mundo na sequência, mas é isso que terá pela frente. A derrota por 4 a 1 para a Espanha no confronto anterior dificilmente lhes dará confiança.Getty Images
Estatísticas principais
- A Croácia sofreu 2 ou mais gols em cinco dos últimos seis encontros com a Espanha.
Prováveis escalações
Croácia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.
Espanha (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.Getty Images
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Croácia x Espanha
Técnico
- S. Bilic
A Croácia é comandada por Slaven Bilic, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. Atualizações devem ser acrescentadas mais perto do início da partida.
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também não tem notícias confirmadas da equipe neste momento. Dean Huijsen atuou no encontro anterior, em Sevilha, e falou sobre seu retorno ao cenário internacional após ficar fora do elenco da Copa do Mundo. Atualizações completas do elenco virão à medida que a partida se aproximar.
Forma
A Croácia chega para este jogo com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com uma derrota adicional completando uma sequência irregular. Seu resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para a Espanha, em Sevilha, e antes disso venceu a Tchéquia por 2 a 1 na Nations League. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu vitórias sobre Gana e Panamá, mas a equipe foi eliminada por Portugal nas oitavas de final. Ao longo dessas cinco partidas, a Croácia marcou sete gols e sofreu nove, refletindo um time capaz de produzir no ataque, mas propenso a falhas defensivas contra adversários de elite.
A Espanha venceu os últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre a Croácia, e antes disso derrotou a Inglaterra por 3 a 2 na estreia da Nations League. A campanha na Copa do Mundo que precedeu esta trajetória incluiu vitórias sobre Bélgica, França e Argentina na final, com a Espanha sofrendo apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas, ambos na Nations League. É uma sequência que ressalta tanto sua qualidade ofensiva quanto sua organização defensiva.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu há poucos dias, quando a Espanha venceu por 4 a 1 em Sevilha, pela Nations League. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva clara vantagem, com resultados que incluem uma vitória por 3 a 0 na Euro 2024 e um triunfo por 5 a 3 na Euro 2020 após a prorrogação. A única vitória da Croácia na série recente veio em uma partida da Nations League em novembro de 2018, quando bateu a Espanha por 3 a 2. Um encontro posterior pela Nations League, em junho de 2023, terminou em 0 a 0, o único empate da sequência.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 3
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|+6
|9
V
V
V
|2
|3
|2
|0
|1
|11
|3
|+8
|6
V
V
D
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|12
|-9
|3
D
D
V
|4
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
No Grupo 3 da Liga A da UEFA Nations League, a Espanha ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a Croácia está em terceiro lugar, fazendo deste confronto um duelo direto com implicações significativas para o desenvolvimento do grupo.