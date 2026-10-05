Prévia de Croácia x Espanha pela Liga das Nações da Uefa A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Croácia x Espanha começa em 6 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Campeã do mundo encara uma Croácia ferida

A Espanha vive grande fase antes do duelo com uma Croácia que foi atropelada pela Inglaterra na última rodada.

Espanha parece impecável sob o comando de De La Fuente

A Espanha está invicta há 41 jogos, venceu os últimos 10 e lidera com folga, com três vitórias em três partidas nesta competição. Na última rodada, foi superior à Tchéquia e venceu por 3 a 1, com gols de Lanmine Yamal, Rodri e Mikel Merino.

Getty Images

Um dia sombrio para a Croácia

A goleada por 7 a 0 sofrida pela Croácia diante da Inglaterra foi a pior derrota de sua história em um jogo internacional masculino. Após derrotas pesadas consecutivas, a Croácia agora ocupa o terceiro lugar do Grupo 4 da Liga A da UEFA Nations League. O time de Slaven Bilic dificilmente poderia ter um teste mais duro do que um encontro com a campeã do mundo na sequência, mas é isso que terá pela frente. A derrota por 4 a 1 para a Espanha no confronto anterior dificilmente lhes dará confiança.

Getty Images

Estatísticas principais

A Croácia sofreu 2 ou mais gols em cinco dos últimos seis encontros com a Espanha.

Prováveis escalações

Croácia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Espanha (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Getty Images

Notícias das equipes e elencos

A Croácia é comandada por Slaven Bilic, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. Atualizações devem ser acrescentadas mais perto do início da partida.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também não tem notícias confirmadas da equipe neste momento. Dean Huijsen atuou no encontro anterior, em Sevilha, e falou sobre seu retorno ao cenário internacional após ficar fora do elenco da Copa do Mundo. Atualizações completas do elenco virão à medida que a partida se aproximar.

Forma

A Croácia chega para este jogo com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com uma derrota adicional completando uma sequência irregular. Seu resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para a Espanha, em Sevilha, e antes disso venceu a Tchéquia por 2 a 1 na Nations League. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu vitórias sobre Gana e Panamá, mas a equipe foi eliminada por Portugal nas oitavas de final. Ao longo dessas cinco partidas, a Croácia marcou sete gols e sofreu nove, refletindo um time capaz de produzir no ataque, mas propenso a falhas defensivas contra adversários de elite.

A Espanha venceu os últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre a Croácia, e antes disso derrotou a Inglaterra por 3 a 2 na estreia da Nations League. A campanha na Copa do Mundo que precedeu esta trajetória incluiu vitórias sobre Bélgica, França e Argentina na final, com a Espanha sofrendo apenas dois gols ao longo dessas cinco partidas, ambos na Nations League. É uma sequência que ressalta tanto sua qualidade ofensiva quanto sua organização defensiva.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu há poucos dias, quando a Espanha venceu por 4 a 1 em Sevilha, pela Nations League. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva clara vantagem, com resultados que incluem uma vitória por 3 a 0 na Euro 2024 e um triunfo por 5 a 3 na Euro 2020 após a prorrogação. A única vitória da Croácia na série recente veio em uma partida da Nations League em novembro de 2018, quando bateu a Espanha por 3 a 2. Um encontro posterior pela Nations League, em junho de 2023, terminou em 0 a 0, o único empate da sequência.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Espanha ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inglaterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V D 3 Croácia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 D D V 4 Tchéquia CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

No Grupo 3 da Liga A da UEFA Nations League, a Espanha ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a Croácia está em terceiro lugar, fazendo deste confronto um duelo direto com implicações significativas para o desenvolvimento do grupo.