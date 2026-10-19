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Prévia de Como x Manchester United pela Champions League: Manchester United busca virada de chave crucial antes de viagem complicada à Itália

Como x Manchester United
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Prévia completa do confronto entre Como 1907 e Manchester United F.C. pela Champions League. Analisamos os resultados mais recentes das equipes em competições nacionais e europeias, o momento de cada uma e os principais assuntos antes do duelo da 3ª rodada, marcado para o primeiro horário desta quarta-feira, no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como.

Como x Manchester United: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 e Manchester United F.C. entram em campo em 21 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Surpresa italiana recebe o Manchester United

O Como 1907 recebe o Manchester United, gigante inglês, no pitoresco Estádio Giuseppe Sinigaglia pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Com o apoio entusiasmado de sua torcida, a ambiciosa equipe de Cesc Fàbregas busca testar seu estilo ofensivo e fluido diante de um adversário de peso. Para o Manchester United, a viagem à Lombardia representa uma oportunidade crucial de conquistar sua primeira vitória na fase de liga da Champions League, depois de deixar pontos pelo caminho em Madri.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como marca três gols fora de casa em vitória marcante em Florença

O Como 1907 chega ao compromisso europeu de quarta-feira cheio de confiança após uma vitória expressiva por 3 a 1 fora de casa sobre a ACF Fiorentina, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Gols de Mattia Liberali, aos 31 minutos, e Nico Paz, aos 35, deram à equipe de Fàbregas o controle da partida antes de Anastasios Douvikas garantir os três pontos no segundo tempo. Impulsionado pela criação dinâmica de Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, o Como leva sua fase ofensiva letal para a noite histórica de quarta-feira.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United empata clássico dos Peninos antes de viagem pela Europa

O Manchester United viaja ao norte da Itália em busca de encerrar uma sequência difícil de resultados em todas as competições. Depois de perder por 2 a 0 fora de casa para o Atlético Madrid na segunda rodada da Champions League, em 13 de outubro, o United empatou por 1 a 1 com o Leeds United, seu grande rival, em Elland Road, no domingo, 18 de outubro. Bryan Mbeumo abriu o placar aos 35 minutos. Liderado pelo capitão Bruno Fernandes no meio-campo, ao lado dos atacantes de lado Bryan Mbeumo e Amad Diallo, o United pretende assumir o controle da partida desde o início em solo italiano.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Como x Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
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Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Time titular

Manchester United

Técnico

  • Cesc Fábregas
  • M. Carrick

O Como é comandado por Cesc Fabregas, mas ainda não há escalação confirmada nem informações sobre lesões antes da partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United é comandado por Michael Carrick, e ainda não há informações confirmadas sobre o elenco ou notícias de lesões. Mais informações serão acrescentadas à medida que surgirem na preparação para o jogo.

Forma recente

COM

COM - Sequência

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
E0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Como chega a esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou nove gols e sofreu três. Seu compromisso mais recente foi um empate sem gols fora de casa com a Roma, pela Serie A, resultado que veio após sua única derrota nesse período, por 2 a 0 para o Frosinone. O destaque da sequência recente veio na Champions League, com uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe também venceu o Parma por 2 a 1 na Serie A. Seu resultado mais recente na Champions League, porém, foi uma derrota por 3 a 2 para o Feyenoord, o que complica sua situação no grupo.

O Manchester United tem tido muita dificuldade para manter a regularidade e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, sequência que inclui três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid na Champions League. A equipe também empatou por 1 a 1 com Tottenham e Fulham na Premier League e perdeu por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa, além de sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City. O United marcou apenas três gols e sofreu seis nessas cinco partidas, retrospecto que evidencia o tamanho do desafio de Carrick.

Histórico de confrontos

Não há confrontos anteriores entre Como e Manchester United registrados nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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