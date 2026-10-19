Como x Manchester United: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 e Manchester United F.C. entram em campo em 21 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Surpresa italiana recebe o Manchester United

O Como 1907 recebe o Manchester United, gigante inglês, no pitoresco Estádio Giuseppe Sinigaglia pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Com o apoio entusiasmado de sua torcida, a ambiciosa equipe de Cesc Fàbregas busca testar seu estilo ofensivo e fluido diante de um adversário de peso. Para o Manchester United, a viagem à Lombardia representa uma oportunidade crucial de conquistar sua primeira vitória na fase de liga da Champions League, depois de deixar pontos pelo caminho em Madri.

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Como marca três gols fora de casa em vitória marcante em Florença

O Como 1907 chega ao compromisso europeu de quarta-feira cheio de confiança após uma vitória expressiva por 3 a 1 fora de casa sobre a ACF Fiorentina, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Gols de Mattia Liberali, aos 31 minutos, e Nico Paz, aos 35, deram à equipe de Fàbregas o controle da partida antes de Anastasios Douvikas garantir os três pontos no segundo tempo. Impulsionado pela criação dinâmica de Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, o Como leva sua fase ofensiva letal para a noite histórica de quarta-feira.

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Manchester United empata clássico dos Peninos antes de viagem pela Europa

O Manchester United viaja ao norte da Itália em busca de encerrar uma sequência difícil de resultados em todas as competições. Depois de perder por 2 a 0 fora de casa para o Atlético Madrid na segunda rodada da Champions League, em 13 de outubro, o United empatou por 1 a 1 com o Leeds United, seu grande rival, em Elland Road, no domingo, 18 de outubro. Bryan Mbeumo abriu o placar aos 35 minutos. Liderado pelo capitão Bruno Fernandes no meio-campo, ao lado dos atacantes de lado Bryan Mbeumo e Amad Diallo, o United pretende assumir o controle da partida desde o início em solo italiano.

Notícias das equipes e elencos

O Como é comandado por Cesc Fabregas, mas ainda não há escalação confirmada nem informações sobre lesões antes da partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United é comandado por Michael Carrick, e ainda não há informações confirmadas sobre o elenco ou notícias de lesões. Mais informações serão acrescentadas à medida que surgirem na preparação para o jogo.

Forma recente

O Como chega a esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou nove gols e sofreu três. Seu compromisso mais recente foi um empate sem gols fora de casa com a Roma, pela Serie A, resultado que veio após sua única derrota nesse período, por 2 a 0 para o Frosinone. O destaque da sequência recente veio na Champions League, com uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe também venceu o Parma por 2 a 1 na Serie A. Seu resultado mais recente na Champions League, porém, foi uma derrota por 3 a 2 para o Feyenoord, o que complica sua situação no grupo.

O Manchester United tem tido muita dificuldade para manter a regularidade e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, sequência que inclui três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid na Champions League. A equipe também empatou por 1 a 1 com Tottenham e Fulham na Premier League e perdeu por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa, além de sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City. O United marcou apenas três gols e sofreu seis nessas cinco partidas, retrospecto que evidencia o tamanho do desafio de Carrick.

Histórico de confrontos

Não há confrontos anteriores entre Como e Manchester United registrados nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.