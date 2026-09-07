Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Club Brugge x Aston Villa | começa em 8 de setembro de 2026 às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Club Brugge recebendo o Aston Villa, vencedor da Liga Europa da temporada passada.

Brugge em evolução testará um Villa problemático

O Club Brugge fará sua 13ª participação, um novo recorde belga, na fase de grupos/liga da UCL depois de conquistar o título nacional na temporada passada. A equipe venceu quatro de suas cinco partidas da liga nesta temporada e chegou ao mata-mata da UCL em cada uma de suas últimas três participações, então a confiança estará alta.

Vencer a Liga Europa em maio foi um grande momento para o Villa e para o técnico Unai Emery, mas a campanha doméstica mais recente começou de forma turbulenta. O time perdeu jogadores-chave como Youri Tielemans, Morgan Rogers e Ezri Konsa para rivais da Premier League e não conseguiu marcar em seus três primeiros jogos da EPL nesta temporada. Sob o comando de Emery, porém, o Villa tem sido excelente nas competições da UEFA, perdendo apenas três de seus últimos 21 jogos de fase de grupos/liga (V16, E2), além de vencer oito de suas 12 partidas na UCL com o espanhol.

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Estatísticas principais e notícias de lesão

Os últimos 15 jogos do Club Brugge na UCL tiveram mais de 2,5 gols.

Desde o início da UCL 2024-25, apenas o Barcelona (44) sofreu mais gols do que o Club Brugge (43).

O Villa não sofreu gols em nove de suas últimas 16 partidas europeias.

O novo reforço do Villa, Johan Manzambi, e o ausente de longa data Amadou Onana seguem fora, mas Joao Gomes pode jogar na Champions League em meio a uma suspensão doméstica de três partidas.

O atacante do Villa Nicolas Jackson participou de cinco gols em dez jogos na UCL pelo Bayern na temporada passada (G3, A2).

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Prováveis escalações

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Notícias das equipes e elencos

O Club Brugge é comandado por Ivan Leko, embora nenhuma informação confirmada sobre lesão ou suspensão esteja disponível no momento para o time da casa. Nenhuma escalação provável foi confirmada antes da partida, e novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, também não confirmou uma provável escalação, sem lesões ou suspensões listadas nos dados disponíveis mais recentes. As notícias das equipes de ambos os lados serão atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis.

Forma

O Club Brugge venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Gent na Belgian First Division A em 30 de agosto. Antes disso, o Brugge venceu o Cercle Brugge por 1 a 0 e ganhou por 3 a 0 fora de casa contra o OH Leuven, com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o Kortrijk também nessa sequência. Sua única outra derrota veio contra o Union St. Gilloise na Supercopa da Bélgica, terminando 1 a 1 antes de perder nos pênaltis. Ao longo das cinco partidas, o Brugge marcou oito gols e sofreu cinco.

O Aston Villa perdeu todas as suas cinco partidas mais recentes. Seu último jogo foi uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal na Premier League em 31 de agosto. Antes disso, o Villa foi derrotado por 4 a 0 pelo Brighton, perdeu por 2 a 1 para o Borussia Moenchengladbach em um amistoso, caiu por 2 a 1 diante do Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA e perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique na pré-temporada. O Villa marcou três gols e sofreu dez ao longo desses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 12 de março de 2025, quando o Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 0 na Champions League, no Villa Park. Antes disso, o Villa também venceu o jogo de ida por 3 a 1 no Jan Breydel Stadion, em 4 de março de 2025. O único confronto anterior no conjunto de dados viu o Club Brugge derrotar o Aston Villa por 1 a 0 em casa, na Champions League, em 6 de novembro de 2024. Nos três confrontos registrados, o Aston Villa soma duas vitórias contra uma do Club Brugge, com o Villa tendo marcado seis gols contra dois do Brugge.

Classificação

Na classificação da Champions League, tanto o Club Brugge quanto o Aston Villa estão atualmente listados na primeira posição.