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Liga dos Campeões
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Prévia de Club Brugge x Aston Villa pela Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
Club Brugge
Aston Villa
U. Emery

Prévia completa do duelo entre Club Brugge e o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências, fase e muito mais.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
Jan Breydel Stadion

Club Brugge x Aston Villa | começa em 8 de setembro de 2026 às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Club Brugge recebendo o Aston Villa, vencedor da Liga Europa da temporada passada.

Brugge em evolução testará um Villa problemático

O Club Brugge fará sua 13ª participação, um novo recorde belga, na fase de grupos/liga da UCL depois de conquistar o título nacional na temporada passada. A equipe venceu quatro de suas cinco partidas da liga nesta temporada e chegou ao mata-mata da UCL em cada uma de suas últimas três participações, então a confiança estará alta.

Vencer a Liga Europa em maio foi um grande momento para o Villa e para o técnico Unai Emery, mas a campanha doméstica mais recente começou de forma turbulenta. O time perdeu jogadores-chave como Youri Tielemans, Morgan Rogers e Ezri Konsa para rivais da Premier League e não conseguiu marcar em seus três primeiros jogos da EPL nesta temporada. Sob o comando de Emery, porém, o Villa tem sido excelente nas competições da UEFA, perdendo apenas três de seus últimos 21 jogos de fase de grupos/liga (V16, E2), além de vencer oito de suas 12 partidas na UCL com o espanhol.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas principais e notícias de lesão

  • Os últimos 15 jogos do Club Brugge na UCL tiveram mais de 2,5 gols.
  • Desde o início da UCL 2024-25, apenas o Barcelona (44) sofreu mais gols do que o Club Brugge (43).
  • O Villa não sofreu gols em nove de suas últimas 16 partidas europeias.
  • O novo reforço do Villa, Johan Manzambi, e o ausente de longa data Amadou Onana seguem fora, mas Joao Gomes pode jogar na Champions League em meio a uma suspensão doméstica de três partidas.
  • O atacante do Villa Nicolas Jackson participou de cinco gols em dez jogos na UCL pelo Bayern na temporada passada (G3, A2).
Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Club Brugge x Aston Villa

4-2-3-1
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer3H. Lee64K. Sabbe44B. Mechele65J. Seys17R. Vermant10H. Vetlesen67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3V. Nilsson Lindeloef22I. Maatsen5T. Mings7J. McGinn6R. Barkley8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Brugge

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • I. Leko
  • U. Emery

O Club Brugge é comandado por Ivan Leko, embora nenhuma informação confirmada sobre lesão ou suspensão esteja disponível no momento para o time da casa. Nenhuma escalação provável foi confirmada antes da partida, e novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, também não confirmou uma provável escalação, sem lesões ou suspensões listadas nos dados disponíveis mais recentes. As notícias das equipes de ambos os lados serão atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis.

Forma

CLB

CLB - Sequência

KOR
V3-0
OHL
V0-3
CER
V1-0
GNT
D2-1
LOM
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVL

AVL - Sequência

PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Club Brugge venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Gent na Belgian First Division A em 30 de agosto. Antes disso, o Brugge venceu o Cercle Brugge por 1 a 0 e ganhou por 3 a 0 fora de casa contra o OH Leuven, com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o Kortrijk também nessa sequência. Sua única outra derrota veio contra o Union St. Gilloise na Supercopa da Bélgica, terminando 1 a 1 antes de perder nos pênaltis. Ao longo das cinco partidas, o Brugge marcou oito gols e sofreu cinco.

O Aston Villa perdeu todas as suas cinco partidas mais recentes. Seu último jogo foi uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal na Premier League em 31 de agosto. Antes disso, o Villa foi derrotado por 4 a 0 pelo Brighton, perdeu por 2 a 1 para o Borussia Moenchengladbach em um amistoso, caiu por 2 a 1 diante do Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA e perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique na pré-temporada. O Villa marcou três gols e sofreu dez ao longo desses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Club BruggeEmpateAston Villa
1
0
2
Liga dos Campeões
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
FJ
Liga dos Campeões
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FJ
Liga dos Campeões
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 12 de março de 2025, quando o Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 0 na Champions League, no Villa Park. Antes disso, o Villa também venceu o jogo de ida por 3 a 1 no Jan Breydel Stadion, em 4 de março de 2025. O único confronto anterior no conjunto de dados viu o Club Brugge derrotar o Aston Villa por 1 a 0 em casa, na Champions League, em 6 de novembro de 2024. Nos três confrontos registrados, o Aston Villa soma duas vitórias contra uma do Club Brugge, com o Villa tendo marcado seis gols contra dois do Brugge.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na classificação da Champions League, tanto o Club Brugge quanto o Aston Villa estão atualmente listados na primeira posição.

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