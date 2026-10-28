Prévia de Chelsea x Manchester United pela Premier League
O Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge no sábado, 31 de outubro, às 09h30 EST e às 13h30 GMT.
O emprego de Carrick está seguro, por enquanto
A passagem de Michael Carrick pelo comando do Manchester United está perto do fim, embora tudo indique que ele ainda estará à frente da equipe contra o Chelsea, em Stamford Bridge. O Manchester United venceu apenas uma de suas oito primeiras partidas na Premier League e já está 15 pontos atrás dos líderes Manchester City e Arsenal. A derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford pareceu selar o destino de Carrick, mas o treinador de 45 anos terá mais uma chance de conquistar uma vitória de peso. Um dos principais assuntos é o capitão Bruno Fernandes, que estabeleceu o recorde de assistências em uma única temporada na última campanha, com 21. Ele ficou no banco de reservas e não entrou em campo na derrota para o Bournemouth, mas o United pareceu sem criatividade na ausência de seu principal armador português. O United venceu apenas um dos últimos 11 jogos em que Fernandes não foi titular, o que deixa Carrick diante de um dilema.
Espere o inesperado do Chelsea de Xabi Alonso
Na última rodada da Premier League, o Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge pela competição em 37 tentativas. Nem é preciso dizer que o resultado não agradou à torcida do Chelsea. A imprevisibilidade recente da equipe se resume aos últimos cinco jogos na Premier League: duas derrotas, duas vitórias e um empate. Vitórias com muitos gols têm sido frequentes em Stamford Bridge. O triunfo por 4 a 3 sobre o Brighton na liga, o 6 a 3 contra o Leeds na Copa da Liga Inglesa e o 5 a 1 diante do Bournemouth na Premier League resumem bem o futebol cheio de gols oferecido à torcida do Chelsea.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- Cole Palmer retorna após cumprir suspensão contra o Liverpool na Copa da Liga Inglesa.
- O atacante do Chelsea Joao Pedro, que participou diretamente de oito gols na liga nesta temporada, está fora por um problema na coxa.
- O United não vence há oito jogos em todas as competições e não chegou a nove partidas seguidas sem vitória neste século.
- O Chelsea marcou 17 gols nos últimos cinco jogos em casa, mas sofreu gols em todos eles.
- O único jogo do United sem sofrer gols em todas as competições nesta temporada foi contra o Sabah, estreante na Champions League.
Prováveis escalações
Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.
Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United
Técnico
- X. Alonso
Momento das equipes
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
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|Sequência
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V
V
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V
V
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V
V
V
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|8
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|1
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|8
|+3
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V
V
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|8
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|3
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|13
D
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E
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|8
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|5
|1
|14
|9
|+5
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D
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V
E
|7
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|5
|1
|9
|6
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V
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|2
|3
|12
|14
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V
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|12
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V
E
V
D
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
E
D
E
D
E
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
D
D
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
E
D
V
D
V
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
V
V
D
D
E
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
V
V
E
D
E
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
V
D
E
E
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
D
E
E
E
D
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
D
D
V
E
D
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
E
D
D
D
V
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
D
D
V
V
D
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
E
D
D
D
D