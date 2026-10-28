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Stamford Bridge
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Com a ajuda da

Prévia de Chelsea x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Prévia completa de Chelsea x Manchester United pela Premier League. Michael Carrick está com os dias contados?

Prévia de Chelsea x Manchester United pela Premier League

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Premier League - Rodada 9
Stamford Bridge

O Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge no sábado, 31 de outubro, às 09h30 EST e às 13h30 GMT.

O emprego de Carrick está seguro, por enquanto

A passagem de Michael Carrick pelo comando do Manchester United está perto do fim, embora tudo indique que ele ainda estará à frente da equipe contra o Chelsea, em Stamford Bridge. O Manchester United venceu apenas uma de suas oito primeiras partidas na Premier League e já está 15 pontos atrás dos líderes Manchester City e Arsenal. A derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford pareceu selar o destino de Carrick, mas o treinador de 45 anos terá mais uma chance de conquistar uma vitória de peso. Um dos principais assuntos é o capitão Bruno Fernandes, que estabeleceu o recorde de assistências em uma única temporada na última campanha, com 21. Ele ficou no banco de reservas e não entrou em campo na derrota para o Bournemouth, mas o United pareceu sem criatividade na ausência de seu principal armador português. O United venceu apenas um dos últimos 11 jogos em que Fernandes não foi titular, o que deixa Carrick diante de um dilema.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Espere o inesperado do Chelsea de Xabi Alonso

Na última rodada da Premier League, o Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge pela competição em 37 tentativas. Nem é preciso dizer que o resultado não agradou à torcida do Chelsea. A imprevisibilidade recente da equipe se resume aos últimos cinco jogos na Premier League: duas derrotas, duas vitórias e um empate. Vitórias com muitos gols têm sido frequentes em Stamford Bridge. O triunfo por 4 a 3 sobre o Brighton na liga, o 6 a 3 contra o Leeds na Copa da Liga Inglesa e o 5 a 1 diante do Bournemouth na Premier League resumem bem o futebol cheio de gols oferecido à torcida do Chelsea.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • Cole Palmer retorna após cumprir suspensão contra o Liverpool na Copa da Liga Inglesa.
  • O atacante do Chelsea Joao Pedro, que participou diretamente de oito gols na liga nesta temporada, está fora por um problema na coxa.
  • O United não vence há oito jogos em todas as competições e não chegou a nove partidas seguidas sem vitória neste século.
  • O Chelsea marcou 17 gols nos últimos cinco jogos em casa, mas sofreu gols em todos eles.
  • O único jogo do United sem sofrer gols em todas as competições nesta temporada foi contra o Sabah, estreante na Champions League.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United

Técnico

  • X. Alonso

Momento das equipes

CHE

CHE - Sequência

HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MUN

MUN - Sequência

TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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