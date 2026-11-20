Chelsea x Leeds United: detalhes da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Reencontro após chuva de gols na copa tem muito em jogo na liga

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O Chelsea recebe o Leeds United em Stamford Bridge pela Premier League. A equipe de Xabi Alonso busca encerrar uma sequência de resultados irregulares que a deixou na quinta posição da tabela.

O Chelsea chega para a partida após perder por 1 a 0 para o Sunderland, resultado que deu continuidade a uma campanha de altos e baixos na liga para o elenco de Alonso. A equipe venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no campeonato, com derrotas para Tottenham e Sunderland antes e depois de uma vitória sobre o Manchester United, respectivamente.

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O Leeds chega ao oeste de Londres na nona posição e embalado por bons resultados. A equipe de Daniel Farke venceu o Tottenham por 1 a 0 no último fim de semana e perdeu apenas uma das últimas três partidas na Premier League.

O goleiro James Trafford volta a Stamford Bridge em grande fase após uma atuação dominante pela Inglaterra durante a pausa para seleções. Duas defesas em sequência nos minutos finais ajudaram a garantir a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha, em Madri, pela Liga das Nações.

Com os dois clubes de olho em uma subida rumo à metade superior da tabela, o confronto tem peso importante em meio à disputa acirrada no meio da classificação da Premier League.

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