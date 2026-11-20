Chelsea x Leeds United: detalhes da partida
Reencontro após chuva de gols na copa tem muito em jogo na liga
O Chelsea recebe o Leeds United em Stamford Bridge pela Premier League. A equipe de Xabi Alonso busca encerrar uma sequência de resultados irregulares que a deixou na quinta posição da tabela.
O Chelsea chega para a partida após perder por 1 a 0 para o Sunderland, resultado que deu continuidade a uma campanha de altos e baixos na liga para o elenco de Alonso. A equipe venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no campeonato, com derrotas para Tottenham e Sunderland antes e depois de uma vitória sobre o Manchester United, respectivamente.
O Leeds chega ao oeste de Londres na nona posição e embalado por bons resultados. A equipe de Daniel Farke venceu o Tottenham por 1 a 0 no último fim de semana e perdeu apenas uma das últimas três partidas na Premier League.
O goleiro James Trafford volta a Stamford Bridge em grande fase após uma atuação dominante pela Inglaterra durante a pausa para seleções. Duas defesas em sequência nos minutos finais ajudaram a garantir a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha, em Madri, pela Liga das Nações.
Com os dois clubes de olho em uma subida rumo à metade superior da tabela, o confronto tem peso importante em meio à disputa acirrada no meio da classificação da Premier League.
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Prováveis escalações de Chelsea x Leeds
Momento das equipes
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
D
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
D
D
D
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
D
V
V
D
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
D
V
D
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
D
D
E
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
D
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
D
V
E
D
E
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
D
E
E
D
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
E
E
V
V
E
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
D
V
V
V
E
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
E
D
V
D
D
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
D
E
E
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
D
E
E
D
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
E
E
V
V
D
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
D
E
D
D
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
D
V
D
D
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
E
D
D
E
E
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
D
E
D
D
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
D
D
D
D
V