Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea x Hull City começa em 12 de setembro de 2026, às 10:00 EST e 15:00 GMT.

Chelsea tenta se recuperar após a primeira derrota da campanha

Depois de duas vitórias empolgantes, o Chelsea voltou à realidade com uma derrota por 2 a 1 fora de casa para o campeão e rival londrino Arsenal. O time abriu com uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham e depois emendou um triunfo por 4 a 3 contra o Brighton em Stamford Bridge. Também saiu na frente cedo no Emirates contra o Arsenal. Os gols no início têm sido uma característica do Chelsea sob o comando de Xabi Alonso, com o time abrindo o placar no primeiro, no quarto e no segundo minuto de suas partidas, respectivamente. A falta de jogos sem sofrer gols, porém, será uma preocupação para o novo treinador espanhol.

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Hull Tigers seguem sendo a grande surpresa de 2026

Tem sido um par de meses de conto de fadas para os Tigers do Hull City. Depois de conquistar o acesso à Premier League ao vencer a final dos playoffs na última temporada, o time começou forte com vitórias sobre Manchester United e Coventry, além de um empate por 0 a 0 com o Aston Villa. Se alguém dissesse que o Hull sofreria zero gols após os três primeiros jogos da nova temporada da Premier League, poucos acreditariam. Este, porém, certamente será seu teste mais duro da temporada até agora, contra um ataque empolgante e dinâmico com Morgan Rogers, Cole Palmer e Joao Pedro.

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Estatísticas principais

O Hull ainda não sofreu nenhum gol nesta temporada na liga, mas perdeu todos os nove confrontos históricos da Premier League contra o Chelsea.

Joao Pedro tem dois gols e duas assistências na liga nesta temporada pelo Chelsea.

Prováveis escalações

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, está sem dois meio-campistas para esta partida. Jordan Henderson segue fora, e o reforço de verão Marco Palestra também está indisponível por lesão. No momento, não há suspensões listadas, e nenhuma provável escalação confirmada foi divulgada antes do pontapé inicial. Atualizações serão adicionadas mais perto da partida.

O técnico do Hull City, Sergej Jakirovic, tem uma lista de lesões mais extensa. O goleiro Jack Butland, os meio-campistas Darko Gyabi, Eliot Matazo e Oscar Zambrano, além do defensor Charlie Hughes, estão todos fora. Com cinco desfalques, Jakirovic precisará recorrer à profundidade de seu elenco disponível em Stamford Bridge.

Forma

O Chelsea venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com apenas um empate. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, dando sequência a uma série que incluiu um triunfo por 2 a 3 fora de casa sobre o Fulham e uma vitória por 2 a 0 contra o Luton Town na Copa da Liga Inglesa. Ao longo das cinco partidas, o Chelsea marcou 14 gols e sofreu sete, refletindo uma abordagem ofensiva sob o comando de Alonso.

O Hull City venceu três de suas últimas cinco partidas, com um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Coventry City na Premier League. O time também bateu o Manchester United por 2 a 0 e superou o Stoke City nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa após empate por 1 a 1. Sua única derrota nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Eintracht Frankfurt.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na FA Cup em fevereiro de 2026, quando o Chelsea venceu por 4 a 0 no estádio do Hull City. Antes disso, o Chelsea venceu por 2 a 1 em uma partida da FA Cup no mesmo local em janeiro de 2020. Nos últimos cinco confrontos, o Chelsea venceu todos os cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu apenas um.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Hull City ocupa a terceira posição e o Chelsea é o quarto antes desta partida.