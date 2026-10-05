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Prévia de Chelsea x Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Chelsea x Bournemouth
Premier League
Chelsea
Bournemouth

Prévia completa de Chelsea x Bournemouth pela Premier League. Analisamos os resultados da 5ª rodada, o momento das equipes e os principais temas antes do confronto deste sábado à tarde em Stamford Bridge.

Chelsea x AFC Bournemouth: detalhes da partida

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Premier League - Rodada 6
Stamford Bridge

Chelsea F.C. e AFC Bournemouth se enfrentarão em 10 de outubro de 2026, às 14:00 GMT (10:00 AM EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Chelsea recebe o Bournemouth em duelo após a pausa

O Chelsea volta a Stamford Bridge para receber o AFC Bournemouth pela 6ª rodada da Premier League 2026/27. Após tropeços antes da pausa internacional de outono, os dois lados tentam retomar o embalo e somar pontos importantes no oeste de Londres. O Chelsea buscará aproveitar o mando de campo para voltar a vencer, enquanto o Bournemouth de Marco Rose tenta transformar boas atuações em sua primeira vitória na liga na temporada.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Tropeço do Chelsea antes da pausa no clássico do oeste de Londres

O Chelsea chega ao sábado em busca de uma resposta imediata após sofrer uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Brentford na 5ª rodada (18 de setembro). Depois de um primeiro tempo sem gols, tentos de Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fábio Carvalho na etapa final derrubaram o Chelsea. O resultado veio após um empate em casa por 2 a 2 contra o Hull City, deixando o time em busca de recuperar a eficiência que produziu vitórias consecutivas sobre Fulham (3 a 2) e Brighton (4 a 3) no início da campanha.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Derrota apertada do Bournemouth para o Liverpool

O Bournemouth viaja a Londres em busca de maior poder de decisão após uma derrota em casa por 1 a 0 para o Liverpool na 5ª rodada (20 de setembro). O time de Marco Rose montou um sistema defensivo disciplinado no Vitality Stadium antes de Alexander Isak abrir o placar aos 56 minutos. O Bournemouth tem se mostrado difícil de ser batido nesta temporada, com empates respeitáveis contra Newcastle United (2 a 2) e Brentford (2 a 2), e apostará em seu bloco compacto para tentar frustrar o Chelsea.

Duelo em Stamford Bridge

Os encontros anteriores entre esses dois clubes produziram confrontos equilibrados e com muitos gols, incluindo um emocionante empate por 2 a 2 no último duelo entre eles em Stamford Bridge. O Chelsea recorrerá à criatividade de Cole Palmer e Pedro Neto para furar as linhas adversárias. Enquanto isso, o Bournemouth contará com a estabilidade central de Tyler Adams e Alex Scott para atrapalhar a construção do Chelsea e iniciar ataques rápidos em transição com Evanilson e Marcus Tavernier. Com os dois clubes tentando embalar neste outono, o confronto de sábado promete ação intensa.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Chelsea x Bournemouth

Técnico

  • X. Alonso

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tem uma longa lista de desfalques para esta partida. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer e Jamie Gittens estão todos fora por lesão, deixando o elenco desfalcado em várias posições. Nenhuma suspensão está registrada no momento, e atualizações sobre a provável escalação serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Bournemouth também tem vários jogadores fora sob o comando de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert e David Brooks estão todos listados como lesionados. Assim como o Chelsea, não há suspensões, e mais notícias sobre o elenco serão confirmadas na preparação para a partida.

Forma

CHE

CHE - Sequência

BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
E2-2
BRE
D3-0
Gol marcado (sofrido)
13/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

NEW
E2-2
LIN
V4-0
BRE
E2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Chelsea soma uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos de Premier League, embora sua aparição competitiva mais recente tenha sido uma vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United na Copa da Liga Inglesa. Seu último resultado na liga foi a derrota por 3 a 0 para o Brentford, e o time também perdeu por 2 a 1 para o Arsenal anteriormente nessa sequência. Os melhores momentos vieram nas vitórias sobre o Brighton (4 a 3) e no empate por 2 a 2 com o Hull City, com o Chelsea marcando 16 gols em seus últimos cinco jogos em todas as competições e sofrendo nove.

O Bournemouth venceu uma vez, empatou duas e perdeu uma em suas últimas quatro partidas de Premier League, com uma vitória na Copa da Liga Inglesa sobre o Lincoln City (4 a 0) também dentro dessa sequência de cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, e o time empatou por 2 a 2 com Brentford e Newcastle United na liga. Uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Real Sociedad na Liga Europa foi seu principal resultado neste período.

Histórico do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateBournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 2 a 2 em Stamford Bridge, em 30 de dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea venceu duas vezes, com uma vitória do Bournemouth e dois empates. A única vitória fora de casa nessa sequência aconteceu quando o Chelsea venceu o Bournemouth por 1 a 0, em setembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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