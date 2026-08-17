Prévia de Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Brighton & Hove Albion x Aston Villa: detalhes da partida
Brighton & Hove Albion e Aston Villa vão se enfrentar em 23 de agosto de 2026, às 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).Getty Images
Fogos de artifício na 1ª rodada no Amex
O Brighton & Hove Albion inicia sua campanha na Premier League 2026/27 recebendo o Aston Villa no American Express Stadium. Com os dois clubes alimentando grandes ambições de classificação europeia e estabilidade doméstica, uma vitória na estreia no litoral sul oferece uma oportunidade imediata de estabelecer um marco psicológico para a longa temporada da liga que está por vir.
As vitórias dominantes do Seagulls em casa na pré-temporada embalam o verão
O Brighton chega para o fim de semana de abertura após uma impressionante sequência de resultados nos amistosos. Depois de o amistoso programado contra o FC Annecy ter sido cancelado no fim de julho, o Brighton emplacou três vitórias consecutivas em casa. A equipe abriu agosto superando o RC Strasbourg, da Ligue 1, por 4 a 3, depois venceu a AS Roma com um convincente 3 a 0 e concluiu sua preparação em 15 de agosto com um sereno triunfo por 1 a 0 sobre o Bologna.Getty Images
Os testes exigentes do Aston Villa contra a elite da Europa
O Aston Villa chega à 1ª rodada após uma intensa agenda de verão que testou a profundidade do elenco em várias competições. O time de Unai Emery conquistou vitórias confortáveis em amistosos sobre Walsall (5 a 0), Indonesia XI (3 a 1) e BG Pathum United (3 a 1). No entanto, o Villa enfrentou adversários de altíssimo nível na reta final, perdendo duelos apertados para Bayern de Munique (2 a 1), Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA (2 a 1) e Borussia Mönchengladbach (2 a 1) em seu último teste, em 15 de agosto.
Histórico do confronto direto: duelos litorâneos equilibrados
Os encontros recentes entre Brighton e Aston Villa têm produzido confrontos equilibrados e táticos de forma consistente. No duelo mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, o Villa arrancou uma vitória apertada por 1 a 0 no Villa Park com um gol contra aos 86 minutos. Com os dois lados dependentes de transições rápidas pelos lados e de armadilhas de pressão bem estruturadas, a abertura de temporada no domingo promete margens mínimas, nas quais um único erro pode ser decisivo.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Brighton x Aston Villa
Técnico
- F. Hurzeler
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, não conta com vários jogadores do elenco principal para esta partida. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba e Yankuba Minteh aparecem todos como lesionados, e nenhuma escalação provável foi confirmada antes do pontapé inicial. Atualizações serão adicionadas mais perto da partida.
O técnico do Aston Villa, Unai Emery, enfrenta seus próprios desafios de escalação. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi e Alejandro Garnacho estão fora por lesão. Nenhum provável XI inicial foi anunciado, e as notícias da equipe serão atualizadas à medida que ficarem disponíveis.
Forma
O Brighton chega em boa forma de pré-temporada, com vitórias em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 3 a 0 para o Manchester United na rodada final da Premier League da temporada passada. O time de Hurzeler marcou 12 gols em suas quatro vitórias na pré-temporada, incluindo triunfos consecutivos por 4 a 3 sobre o Strasbourg e um resultado de 3 a 0 contra a Roma, sofrendo apenas três gols nesses quatro jogos.
O retrospecto recente do Aston Villa conta uma história diferente. O time de Emery venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, um triunfo por 3 a 1 sobre o BG Pathum United, na Tailândia. A equipe perdeu para Real Sociedad, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA e Borussia Moenchengladbach, sofrendo nove gols nessas quatro derrotas e marcando apenas cinco.
Retrospecto do confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Aston Villa venceu o Brighton por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League. Antes disso, o Brighton recebeu o Villa em dezembro de 2025 em um emocionante jogo de sete gols, com o Villa buscando a virada para vencer por 4 a 3 no American Express Community Stadium. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Villa leva vantagem com três vitórias contra duas do Brighton, além de um empate. O Villa marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto o Brighton fez sete.