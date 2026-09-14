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Premier League
team-logoBrighton
The American Express Community Stadium
team-logoArsenal
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Prévia de Brighton & Hove Albion x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Brighton x Arsenal
Premier League
Brighton
Arsenal

Prévia completa de Brighton & Hove Albion x Arsenal na Premier League. Analisamos os resultados da 4ª rodada, o momento recente e os principais assuntos antes deste confronto na tarde de sábado, no American Express Stadium.

Brighton & Hove Albion x Arsenal: detalhes da partida

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Premier League - Rodada 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion e Arsenal entrarão em campo em 19 de setembro de 2026, às 15:00 GMT (11:00 AM EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

Brighton recebe o impecável Arsenal na costa sul

O Brighton & Hove Albion volta ao American Express Stadium para receber o líder Arsenal pela quinta rodada da Premier League 2026/27. Depois de uma vitória fora de casa com muitos gols no cenário doméstico, a equipe de Fabian Hürzeler tenta aproveitar o fator casa para impor aos postulantes ao título o primeiro tropeço na temporada. Para o Arsenal de Mikel Arteta, a viagem ao sul após vitórias consecutivas em competições nacionais e europeias representa um teste importante na tentativa de preservar sua campanha perfeita na Premier League.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

A goleada de cinco gols do Brighton sobre o Coventry

O Brighton & Hove Albion chega ao sábado cheio de confiança depois de aplicar um dominante 5 a 0 fora de casa sobre o Coventry City na quarta rodada (13 de setembro). Charalampos Kostoulas abriu o placar aos 35 minutos antes de Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk e Yasin Ayari marcarem no segundo tempo para coroar uma atuação impiedosa. O resultado se soma ao empate em 1 a 1 em casa com o Leeds United na terceira rodada, provando que o Brighton tem muito poder de fogo apesar dos compromissos da copa no meio de semana.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Dois gols no segundo tempo do Arsenal derrubam o Sunderland

O Arsenal viaja para a costa sul cheio de confiança depois de garantir uma suada vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Sunderland no Stadium of Light, pela quarta rodada (12 de setembro). Depois de superar um primeiro tempo sem gols, o reserva Bruno Guimarães abriu o placar aos 58 minutos antes de Bukayo Saka confirmar os três pontos com um pênalti nos acréscimos. Somado ao triunfo por 2 a 1 sobre o Chelsea e à vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli na Champions League, o elenco de Arteta segue demonstrando notável controle tático e disciplina defensiva.

A intensidade do Brighton pode furar a sólida linha defensiva do Arsenal?

Os confrontos históricos na costa sul frequentemente proporcionaram partidas em ritmo acelerado e propostas táticas dinâmicas. As combinações fluidas do meio-campo do Brighton, lideradas por Pascal Groß e Yasin Ayari, tentarão romper a estrutura central do Arsenal. Enquanto isso, o Arsenal apostará na movimentação criativa de Martin Ødegaard e Bukayo Saka para desmontar a defesa do Brighton. Com pontos importantes em jogo logo no início da campanha, o duelo de sábado promete drama de Premier League desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Brighton x Arsenal

Técnico

  • F. Hurzeler

Fabian Hurzeler lida com uma longa lista de desfalques para esta partida. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna e Evan Ferguson estão todos fora, deixando o elenco do Brighton desfalcado em várias posições. Atualizações sobre a disponibilidade deles serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial.

No Arsenal, William Saliba segue fora, e essa é a única preocupação confirmada por lesão no elenco de Mikel Arteta neste momento. Fora isso, o Arsenal deve ter praticamente todas as opções à disposição para a escalação.

Forma

BHA

BHA - Sequência

AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
D4-3
LEE
E1-1
COV
V0-5
Gol marcado (sofrido)
17/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Brighton chega em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City, e a equipe também venceu o Aston Villa por 4 a 0 e bateu o Tromsoe por 4 a 0 na fase classificatória da Conference League. O Brighton marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu oito, embora a derrota por 4 a 3 para o Chelsea mostre vulnerabilidade defensiva.

O Arsenal venceu seus últimos cinco jogos sem perder um ponto sequer. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland fora de casa, e a equipe também bateu o SSC Napoli por 1 a 0 na Champions League, o Chelsea por 2 a 1, o Aston Villa por 1 a 0 e o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal marcou sete gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum em suas últimas três partidas competitivas.

Retrospecto do confronto

Confrontos

BrightonEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no American Express Community Stadium. Antes disso, o Arsenal venceu o Brighton por 2 a 1 em casa na Premier League em dezembro de 2025 e também o derrotou por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal soma três vitórias contra nenhuma do Brighton, com dois empates completando o retrospecto.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
4
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
5
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
6
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
7
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
8
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
9
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
10
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
11
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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