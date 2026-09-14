Prévia de Brighton & Hove Albion x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Brighton & Hove Albion x Arsenal: detalhes da partida
Brighton & Hove Albion e Arsenal entrarão em campo em 19 de setembro de 2026, às 15:00 GMT (11:00 AM EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).
Brighton recebe o impecável Arsenal na costa sul
O Brighton & Hove Albion volta ao American Express Stadium para receber o líder Arsenal pela quinta rodada da Premier League 2026/27. Depois de uma vitória fora de casa com muitos gols no cenário doméstico, a equipe de Fabian Hürzeler tenta aproveitar o fator casa para impor aos postulantes ao título o primeiro tropeço na temporada. Para o Arsenal de Mikel Arteta, a viagem ao sul após vitórias consecutivas em competições nacionais e europeias representa um teste importante na tentativa de preservar sua campanha perfeita na Premier League.Getty Images
A goleada de cinco gols do Brighton sobre o Coventry
O Brighton & Hove Albion chega ao sábado cheio de confiança depois de aplicar um dominante 5 a 0 fora de casa sobre o Coventry City na quarta rodada (13 de setembro). Charalampos Kostoulas abriu o placar aos 35 minutos antes de Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk e Yasin Ayari marcarem no segundo tempo para coroar uma atuação impiedosa. O resultado se soma ao empate em 1 a 1 em casa com o Leeds United na terceira rodada, provando que o Brighton tem muito poder de fogo apesar dos compromissos da copa no meio de semana.Getty Images
Dois gols no segundo tempo do Arsenal derrubam o Sunderland
O Arsenal viaja para a costa sul cheio de confiança depois de garantir uma suada vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Sunderland no Stadium of Light, pela quarta rodada (12 de setembro). Depois de superar um primeiro tempo sem gols, o reserva Bruno Guimarães abriu o placar aos 58 minutos antes de Bukayo Saka confirmar os três pontos com um pênalti nos acréscimos. Somado ao triunfo por 2 a 1 sobre o Chelsea e à vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli na Champions League, o elenco de Arteta segue demonstrando notável controle tático e disciplina defensiva.
A intensidade do Brighton pode furar a sólida linha defensiva do Arsenal?
Os confrontos históricos na costa sul frequentemente proporcionaram partidas em ritmo acelerado e propostas táticas dinâmicas. As combinações fluidas do meio-campo do Brighton, lideradas por Pascal Groß e Yasin Ayari, tentarão romper a estrutura central do Arsenal. Enquanto isso, o Arsenal apostará na movimentação criativa de Martin Ødegaard e Bukayo Saka para desmontar a defesa do Brighton. Com pontos importantes em jogo logo no início da campanha, o duelo de sábado promete drama de Premier League desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Brighton x Arsenal
Técnico
- F. Hurzeler
Fabian Hurzeler lida com uma longa lista de desfalques para esta partida. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna e Evan Ferguson estão todos fora, deixando o elenco do Brighton desfalcado em várias posições. Atualizações sobre a disponibilidade deles serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial.
No Arsenal, William Saliba segue fora, e essa é a única preocupação confirmada por lesão no elenco de Mikel Arteta neste momento. Fora isso, o Arsenal deve ter praticamente todas as opções à disposição para a escalação.
Forma
O Brighton chega em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City, e a equipe também venceu o Aston Villa por 4 a 0 e bateu o Tromsoe por 4 a 0 na fase classificatória da Conference League. O Brighton marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu oito, embora a derrota por 4 a 3 para o Chelsea mostre vulnerabilidade defensiva.
O Arsenal venceu seus últimos cinco jogos sem perder um ponto sequer. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland fora de casa, e a equipe também bateu o SSC Napoli por 1 a 0 na Champions League, o Chelsea por 2 a 1, o Aston Villa por 1 a 0 e o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal marcou sete gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum em suas últimas três partidas competitivas.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em março de 2026, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no American Express Community Stadium. Antes disso, o Arsenal venceu o Brighton por 2 a 1 em casa na Premier League em dezembro de 2025 e também o derrotou por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal soma três vitórias contra nenhuma do Brighton, com dois empates completando o retrospecto.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|6
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|7
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|8
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|9
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|10
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|+2
|5
E
V
E
|11
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
E
E
V
|12
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D