Prévia de Bournemouth x AC Milan pela Liga Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

AFC Bournemouth x AC Milan: detalhes da partida
AFC Bournemouth e AC Milan entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Bournemouth recebe gigante italiano em noite histórica
O AFC Bournemouth recebe o AC Milan, sete vezes campeão europeu, no Vitality Stadium pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27. A equipe do sul da Inglaterra busca mostrar sua força em casa e consolidar sua posição entre os primeiros colocados da competição. Enquanto isso, o AC Milan viaja a Dorset embalado por partidas com muitos gols em competições nacionais e europeias, disposto a conquistar mais três pontos em solo inglês.
Bournemouth vem de vitória sólida em casa sobre o Sunderland
O Bournemouth chega à partida de quinta-feira após uma convincente vitória por 2 a 0 em casa sobre o Sunderland, pela Premier League, no domingo, 18 de outubro. Marcus Tavernier abriu o placar logo aos seis minutos, antes de Evanilson ampliar a vantagem pouco depois do intervalo, aos 48. O resultado veio após a vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Assim, a equipe de Marco Rose soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols no Vitality Stadium, impulsionada pelo atacante Evanilson e pelo armador que atua pelos lados Marcus Tavernier.
AC Milan vem de duas vitórias seguidas com muitos gols
O AC Milan viaja à Inglaterra embalado por um ataque em grande fase. No domingo, 18 de outubro, venceu a Atalanta por 3 a 2 em um jogo emocionante pela Serie A, no San Siro, com gols de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. O resultado veio após uma vitória convincente por 4 a 0 fora de casa sobre o FC Red Bull Salzburg, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Com a criatividade de Luka Modrić e Adrien Rabiot na armação, além da ameaça de Christian Pulisic pelos lados, o Milan chega à partida de quinta-feira com grande poder ofensivo.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bournemouth x Milan
Técnico
- M. Rose
O Bournemouth de Marco Rose ainda não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Novidades sobre a equipe são esperadas mais perto do início do jogo.
Da mesma forma, ainda não há detalhes confirmados sobre o elenco do AC Milan de Ruben Amorim. As informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão atualizadas conforme o clube as divulgar antes da partida.
Momento das equipes
O Bournemouth chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, pela Premier League. Antes disso, venceu o Sturm Graz por 3 a 0 na Liga Europa. As únicas derrotas nesse período foram para o Chelsea, por 5 a 1 no campeonato, e para o Liverpool, por 1 a 0. A equipe de Rose marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com desempenho na competição europeia notavelmente superior ao registrado no campeonato nacional.
O Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Serie A, após vencer o Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Sassuolo e uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota foi por 2 a 0 para o Benfica, em competição europeia. A equipe de Amorim marcou 10 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Histórico de confrontos
Confrontos
Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros de confrontos diretos: um amistoso entre clubes em setembro de 2016, no qual o AC Milan venceu por 2 a 1 no Vitality Stadium. Com apenas esse encontro registrado, há pouco histórico para servir de referência, e esta partida da Liga Europa estabelecerá o tom de uma possível rivalidade futura entre as equipes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|10
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|11
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
E
V
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|13
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|14
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
V
E
|15
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
D
V
|16
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
D
V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|-3
|3
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V
|22
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|22
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
E
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
D
D