Prévia de Bournemouth x AC Milan pela Liga Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

AFC Bournemouth x AC Milan: detalhes da partida

Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth e AC Milan entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Bournemouth recebe gigante italiano em noite histórica

O AFC Bournemouth recebe o AC Milan, sete vezes campeão europeu, no Vitality Stadium pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27. A equipe do sul da Inglaterra busca mostrar sua força em casa e consolidar sua posição entre os primeiros colocados da competição. Enquanto isso, o AC Milan viaja a Dorset embalado por partidas com muitos gols em competições nacionais e europeias, disposto a conquistar mais três pontos em solo inglês.

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Bournemouth vem de vitória sólida em casa sobre o Sunderland

O Bournemouth chega à partida de quinta-feira após uma convincente vitória por 2 a 0 em casa sobre o Sunderland, pela Premier League, no domingo, 18 de outubro. Marcus Tavernier abriu o placar logo aos seis minutos, antes de Evanilson ampliar a vantagem pouco depois do intervalo, aos 48. O resultado veio após a vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Assim, a equipe de Marco Rose soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols no Vitality Stadium, impulsionada pelo atacante Evanilson e pelo armador que atua pelos lados Marcus Tavernier.

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AC Milan vem de duas vitórias seguidas com muitos gols

O AC Milan viaja à Inglaterra embalado por um ataque em grande fase. No domingo, 18 de outubro, venceu a Atalanta por 3 a 2 em um jogo emocionante pela Serie A, no San Siro, com gols de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. O resultado veio após uma vitória convincente por 4 a 0 fora de casa sobre o FC Red Bull Salzburg, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Com a criatividade de Luka Modrić e Adrien Rabiot na armação, além da ameaça de Christian Pulisic pelos lados, o Milan chega à partida de quinta-feira com grande poder ofensivo.

Notícias das equipes e elencos

O Bournemouth de Marco Rose ainda não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Novidades sobre a equipe são esperadas mais perto do início do jogo.

Da mesma forma, ainda não há detalhes confirmados sobre o elenco do AC Milan de Ruben Amorim. As informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão atualizadas conforme o clube as divulgar antes da partida.

Momento das equipes

O Bournemouth chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, pela Premier League. Antes disso, venceu o Sturm Graz por 3 a 0 na Liga Europa. As únicas derrotas nesse período foram para o Chelsea, por 5 a 1 no campeonato, e para o Liverpool, por 1 a 0. A equipe de Rose marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com desempenho na competição europeia notavelmente superior ao registrado no campeonato nacional.

O Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Serie A, após vencer o Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Sassuolo e uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota foi por 2 a 0 para o Benfica, em competição europeia. A equipe de Amorim marcou 10 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros de confrontos diretos: um amistoso entre clubes em setembro de 2016, no qual o AC Milan venceu por 2 a 1 no Vitality Stadium. Com apenas esse encontro registrado, há pouco histórico para servir de referência, e esta partida da Liga Europa estabelecerá o tom de uma possível rivalidade futura entre as equipes.