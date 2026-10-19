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Prévia de Bournemouth x AC Milan pela Liga Europa da UEFA: tudo o que você precisa saber

Bournemouth x Milan
Liga Europa
Bournemouth
Milan

Prévia completa do confronto entre AFC Bournemouth e AC Milan pela Liga Europa. Analisamos os resultados recentes das duas equipes em seus campeonatos nacionais e nas competições europeias, a fase de cada uma e os principais destaques antes do duelo da 3ª rodada, nesta quinta-feira à noite, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

AFC Bournemouth x AC Milan: detalhes da partida

crest
Liga Europa - Rodada 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth e AC Milan entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Bournemouth recebe gigante italiano em noite histórica

O AFC Bournemouth recebe o AC Milan, sete vezes campeão europeu, no Vitality Stadium pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27. A equipe do sul da Inglaterra busca mostrar sua força em casa e consolidar sua posição entre os primeiros colocados da competição. Enquanto isso, o AC Milan viaja a Dorset embalado por partidas com muitos gols em competições nacionais e europeias, disposto a conquistar mais três pontos em solo inglês.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth vem de vitória sólida em casa sobre o Sunderland

O Bournemouth chega à partida de quinta-feira após uma convincente vitória por 2 a 0 em casa sobre o Sunderland, pela Premier League, no domingo, 18 de outubro. Marcus Tavernier abriu o placar logo aos seis minutos, antes de Evanilson ampliar a vantagem pouco depois do intervalo, aos 48. O resultado veio após a vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Assim, a equipe de Marco Rose soma duas vitórias consecutivas sem sofrer gols no Vitality Stadium, impulsionada pelo atacante Evanilson e pelo armador que atua pelos lados Marcus Tavernier.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

AC Milan vem de duas vitórias seguidas com muitos gols

O AC Milan viaja à Inglaterra embalado por um ataque em grande fase. No domingo, 18 de outubro, venceu a Atalanta por 3 a 2 em um jogo emocionante pela Serie A, no San Siro, com gols de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. O resultado veio após uma vitória convincente por 4 a 0 fora de casa sobre o FC Red Bull Salzburg, pela segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Com a criatividade de Luka Modrić e Adrien Rabiot na armação, além da ameaça de Christian Pulisic pelos lados, o Milan chega à partida de quinta-feira com grande poder ofensivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bournemouth x Milan

Técnico

  • M. Rose

O Bournemouth de Marco Rose ainda não tem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Novidades sobre a equipe são esperadas mais perto do início do jogo.

Da mesma forma, ainda não há detalhes confirmados sobre o elenco do AC Milan de Ruben Amorim. As informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão atualizadas conforme o clube as divulgar antes da partida.

Momento das equipes

BOU

BOU - Sequência

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bournemouth chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, pela Premier League. Antes disso, venceu o Sturm Graz por 3 a 0 na Liga Europa. As únicas derrotas nesse período foram para o Chelsea, por 5 a 1 no campeonato, e para o Liverpool, por 1 a 0. A equipe de Rose marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas, com desempenho na competição europeia notavelmente superior ao registrado no campeonato nacional.

O Milan chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, pela Serie A, após vencer o Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Sassuolo e uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota foi por 2 a 0 para o Benfica, em competição europeia. A equipe de Amorim marcou 10 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos

Confrontos

BournemouthEmpateMilan
0
0
1
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros de confrontos diretos: um amistoso entre clubes em setembro de 2016, no qual o AC Milan venceu por 2 a 1 no Vitality Stadium. Com apenas esse encontro registrado, há pouco histórico para servir de referência, e esta partida da Liga Europa estabelecerá o tom de uma possível rivalidade futura entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

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