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Supercopa da Alemanha
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Signal Iduna Park
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Prévia de Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Supercopa Franz Beckenbauer: tudo o que você precisa saber

Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund
Bayern de Munique

Prévia completa de Borussia Dortmund x Bayern de Munique na Supercopa Franz Beckenbauer de 2026. Analisamos o retrospecto do confronto, as atualizações dos elencos e os principais destaques antes desta tradicional abertura da temporada alemã no Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: detalhes da partida

crest
Supercopa da Alemanha - Final
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e Bayern de Munique entrarão em campo em 22 de agosto de 2026 às 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images

Leia mais: O mistério Musiala: por que a estrela do Bayern de Munique desabou após apenas 15 minutos?

Visão geral da partida: realeza alemã se enfrenta

Os ferozes rivais do futebol alemão abrem a temporada de 2026 na Franz Beckenbauer Supercup, renomeada em homenagem ao falecido Kaiser. Com o Bayern de Munique completando uma dobradinha nacional arrasadora em 2025/26, o Borussia Dortmund, vice-campeão da liga, ganha o direito de receber este eletrizante duelo em jogo único no Signal Iduna Park. Empurrado pelo famoso Yellow Wall, o BVB tentará dar um golpe psicológico imediato nos gigantes da Baviera e conquistar o primeiro troféu em disputa nesta temporada.

FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYGetty Images

O duro verão do Die Schwarzgelben

Sob o comando do técnico Niko Kovač, a agenda de pré-temporada do Dortmund foi montada para forjar resiliência imediata. Após uma exigente turnê de verão, incluindo testes contra a elite europeia, o BVB encerrou sua campanha de preparação em 15 de agosto com um eletrizante empate por 2 a 2 com a Roma diante de casa cheia. Mostrando a habitual capacidade de reação, Julian Ryerson e o atacante talismânico Serhou Guirassy recolocaram o Dortmund no jogo após estar perdendo por dois gols em 30 minutos, dando ao elenco uma crença tática vital antes do clássico de sábado.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images

Time de Kompany em grande fase

O Bayern de Munique de Vincent Kompany chega a Dortmund ostentando uma forma de verão afiada. O atual campeão da Bundesliga superou o Aston Villa por 2 a 1 antes de dar um show ofensivo em sua despedida de 15 de agosto: vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. Com Luis Díaz causando impacto imediato ao lado de Jamal Musiala e de uma unidade ofensiva letal, o jogo de pressão em alta intensidade do Bayern parece totalmente pronto na busca pelo seu 12º título da Supercopa.

Rivalidade em Der Klassiker: margens mínimas em grandes duelos

Esta partida marca a 10ª vez que esses dois clubes gigantes se enfrentam com a Supercopa em jogo. O Bayern tem uma ligeira vantagem, com cinco vitórias na Supercopa contra quatro do Dortmund nos confrontos diretos. O encontro anterior pela liga no Signal Iduna Park foi um thriller de cinco gols vencido por pouco pelo Bayern por 3 a 2, o que garante mais um duelo de alta intensidade em que o brilho individual e erros sob pressão alta podem definir o resultado.

Escalações prováveis

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Luca Reggiani, Julian Ryerson; Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Maximilian BeierJulian Brandt, Serhou Guirassy, Samuele Inácio

Bayern de Munique: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Michael Olise, Jamal Musiala, Konrad Laimer, Luis Díaz; Harry Kane

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
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Bayern de Munique
FCB
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Bayern de Munique
FCB

Técnico

  • N. Kovac

Niko Kovac não tem preocupações confirmadas com lesão ou suspensão no Dortmund antes da Supercopa, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

Vincent Kompany enfrenta um cenário mais incerto no Bayern. Konrad Laimer foi substituído cedo no amistoso contra o Leipzig com o que pareceu ser um problema no pé ou no joelho e depois não conseguiu andar sem apoio, com a comissão de Kompany sem conseguir dar um prazo claro para seu retorno. Jamal Musiala também deixou aquela partida no fim após sofrer um relatado episódio de tontura e problemas circulatórios no forte calor, embora o Bayern tenha confirmado que ele estava se sentindo melhor após o apito final. Min-jae Kim também saiu com um problema na coxa durante a mesma partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada para o Bayern.

Forma

BVB

BVB - Sequência

F95
D2-1
OSA
D1-0
FCT
V0-1
ARS
D2-3
ROM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

SVW
D2-1
REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
Gol marcado (sofrido)
23/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Dortmund chega à Supercopa com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 com a Roma, após a derrota por 3 a 2 para o Arsenal. Também perdeu para Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf durante a pré-temporada, com sua única vitória vindo contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco jogos, um retrospecto que reflete uma equipe ainda buscando sua forma antes da nova temporada.

O Bayern chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco amistosos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, e também bateu Aston Villa por 2 a 1 e Jeju SK por 2 a 1 durante sua turnê de pré-temporada. Uma goleada por 15 a 0 sobre o FC Rottach-Egern também está no histórico, embora sua única derrota tenha sido contra o Wehen Wiesbaden. O Bayern marcou 22 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBayern de Munique
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu na Bundesliga em 28 de fevereiro de 2026, quando o Bayern venceu por 3 a 2 no Signal Iduna Park. Antes disso, o Bayern derrotou o Dortmund por 2 a 1 em Munique em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Bayern leva vantagem com três vitórias contra uma do Dortmund, além de um empate. A única vitória do Dortmund nessa sequência veio na casa do Bayern em março de 2024, quando venceu por 2 a 0.

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