Borussia Dortmund x Bayern de Munique: detalhes da partida

Supercopa da Alemanha - Final 22 de ago. de 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e Bayern de Munique entram em campo em 22 de agosto de 2026, às 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

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Visão geral da partida: a realeza alemã entra em choque

Os maiores rivais do futebol alemão abrem a campanha de 2026 na Supercopa Franz Beckenbauer, renomeada em homenagem ao falecido Kaiser. Com o Bayern de Munique completando uma dobradinha nacional em 2025/26, o Borussia Dortmund, vice-campeão da liga, ganha o direito de receber este eletrizante confronto em jogo único no Signal Iduna Park. Empurrado pela famosa Muralha Amarela, o BVB tentará impor um golpe psicológico imediato contra o gigante bávaro e conquistar o primeiro troféu em disputa nesta temporada.

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A dura preparação de verão do Die Schwarzgelben

Sob o comando do técnico Niko Kovač, a agenda de pré-temporada do Dortmund foi montada para forjar resiliência imediata. Após uma exigente turnê de verão, incluindo testes contra a elite do futebol europeu, o BVB encerrou sua campanha de preparação em 15 de agosto com um eletrizante empate por 2 a 2 contra a Roma diante de casa cheia. Mostrando a habitual capacidade de reação, Julian Ryerson e o atacante talismânico Serhou Guirassy buscaram o empate para o Dortmund após a equipe estar perdendo por dois gols em 30 minutos, dando ao elenco uma confiança tática vital antes do clássico de sábado.

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Os comandados de Kompany estão voando

O Bayern de Munique de Vincent Kompany chega a Dortmund ostentando uma forma afiada no verão. O atual campeão da Bundesliga derrotou o Aston Villa por 2 a 1 antes de dar um show ofensivo em seu compromisso final de 15 de agosto, uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. Com Luis Díaz causando impacto imediato ao lado de Jamal Musiala e de um setor ofensivo letal, o jogo de pressão em alta intensidade do Bayern parece totalmente ajustado na tentativa de conquistar sua 12ª taça da Supercopa.

Rivalidade do Der Klassiker: detalhes mínimos em grandes confrontos

Esta partida marca a 10ª vez em que estes dois clubes gigantes se enfrentam com a Supercopa em jogo. O Bayern tem uma vantagem estreita, com cinco vitórias na Supercopa contra quatro do Dortmund nos confrontos diretos entre eles. O encontro anterior pela liga no Signal Iduna Park foi um emocionante duelo de cinco gols, no qual o Bayern venceu por 3 a 2 por margem mínima, o que garante mais um duelo de alta intensidade em que o brilho individual e os erros sob pressão podem decidir o resultado.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Mane, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Karetsas, Inacio; Guirassy

Bayern de Munique: Urbig; Boey, Tah, Min-jae, Brown; Kimmich, Bischof, Pavlovic; Saibari, Ibrahimovic, Diaz

Notícias das equipes e elencos

Niko Kovac não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no Dortmund antes da Supercopa, e nenhuma provável escalação foi divulgada até o momento. Atualizações são esperadas para mais perto do pontapé inicial.

Vincent Kompany enfrenta um cenário mais incerto no Bayern. Konrad Laimer foi substituído cedo no amistoso contra o Leipzig com o que pareceu ser um problema no pé ou no joelho e depois não conseguiu andar sem apoio, com a comissão de Kompany incapaz de dar um prazo claro para seu retorno. Jamal Musiala também deixou aquela partida no fim depois de sofrer um relatado episódio de tontura e problemas circulatórios no forte calor, embora o Bayern tenha confirmado que ele estava se sentindo melhor após o apito final. Min-jae Kim também saiu com um problema na coxa durante a mesma partida. Nenhuma provável escalação foi confirmada para o Bayern.

Forma

O Dortmund chega à Supercopa com uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra a Roma, após uma derrota por 3 a 2 para o Arsenal. A equipe também perdeu para Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf durante sua programação de pré-temporada, com sua única vitória vindo contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco jogos, um retrospecto que reflete um time ainda buscando sua forma antes da nova temporada.

O Bayern chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco amistosos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, e a equipe também bateu Aston Villa por 2 a 1 e Jeju SK por 2 a 1 durante sua turnê de pré-temporada. Uma goleada por 15 a 0 sobre o FC Rottach-Egern também consta no retrospecto, embora sua única derrota tenha vindo contra o Wehen Wiesbaden. O Bayern marcou 22 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu na Bundesliga em 28 de fevereiro de 2026, quando o Bayern venceu por 3 a 2 no Signal Iduna Park. Antes disso, o Bayern havia derrotado o Dortmund por 2 a 1 em Munique, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Bayern leva vantagem com três vitórias contra uma do Dortmund, além de um empate. A única vitória do Dortmund nessa sequência veio na casa do Bayern em março de 2024, quando venceu por 2 a 0.