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Supercopa da Alemanha
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Signal Iduna Park
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Prévia de Borussia Dortmund x Bayern de Munique da Supercopa Franz Beckenbauer: tudo o que você precisa saber

Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund
Bayern de Munique

Prévia completa de Borussia Dortmund x Bayern de Munique na Supercopa Franz Beckenbauer de 2026. Analisamos o retrospecto do confronto, as atualizações dos elencos e os principais destaques antes deste tradicional jogo de abertura da temporada alemã no Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: detalhes da partida

crest
Supercopa da Alemanha - Final
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund e FC Bayern Munich darão o pontapé inicial em 22 de agosto de 2026, às 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images

Leia mais: O mistério Musiala: por que a estrela do Bayern de Munique desabou após apenas 15 minutos?

Panorama da partida: a realeza alemã se enfrenta

Os ferozes rivais do futebol alemão abrem a campanha de 2026 na Supercopa Franz Beckenbauer, renomeada em homenagem ao falecido Kaiser. Com o Bayern de Munique completando uma dobradinha doméstica arrasadora em 2025/26, o vice-campeão da liga Borussia Dortmund ganha o direito de receber este eletrizante confronto em jogo único no Signal Iduna Park. Empurrado pela famosa Muralha Amarela, o BVB tentará dar um golpe psicológico imediato contra os gigantes bávaros e conquistar o primeiro troféu em disputa nesta temporada.

FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYGetty Images

A dura preparação de verão do Die Schwarzgelben

Sob o comando do técnico Niko Kovač, a programação de pré-temporada do Dortmund foi desenhada para forjar resiliência imediata. Após uma exigente turnê de verão, incluindo testes contra a elite europeia, o BVB encerrou sua campanha de preparação em 15 de agosto com um eletrizante empate por 2 a 2 contra a Roma diante de casa lotada. Mostrando a luta característica da equipe, Julian Ryerson e o artilheiro talismânico Serhou Guirassy fizeram o Dortmund reagir de uma desvantagem de dois gols em 30 minutos, dando ao elenco uma crença tática vital antes do clássico de sábado.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images

O time de Kompany em alta rotação

O Bayern de Munique de Vincent Kompany chega a Dortmund ostentando uma forma afiada no verão. O atual campeão da Bundesliga derrotou o Aston Villa por 2 a 1 antes de dar um show ofensivo em seu compromisso final de 15 de agosto, uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. Com Luis Díaz causando impacto imediato ao lado de Jamal Musiala e de uma unidade ofensiva letal, o jogo de pressão em alta intensidade do Bayern parece totalmente pronto na busca pelo seu 12º título da Supercopa.

Rivalidade do Der Klassiker: margens mínimas em grandes jogos

Esta partida marca a 10ª vez que esses dois clubes gigantes se enfrentam com a Supercopa em jogo. O Bayern tem uma ligeira vantagem, com cinco títulos da Supercopa contra quatro do Dortmund nos confrontos diretos entre eles. O último duelo pela liga no Signal Iduna Park foi um thriller de cinco gols que o Bayern venceu por pouco por 3 a 2, garantindo mais um confronto de alta intensidade em que o brilho individual e erros na pressão alta podem decidir o resultado.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
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Bayern de Munique
FCB
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Bayern de Munique
FCB

Técnico

  • N. Kovac

Niko Kovac não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no Dortmund antes da Supercopa, e nenhuma provável escalação foi divulgada até o momento. Atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

Vincent Kompany enfrenta um cenário mais incerto no Bayern. Konrad Laimer foi substituído cedo no amistoso contra o Leipzig com o que pareceu ser um problema no pé ou no joelho e não conseguiu andar sem apoio depois, com a comissão de Kompany incapaz de dar um prazo claro para seu retorno. Jamal Musiala também deixou aquele jogo no fim após sofrer um relatado episódio de tontura e problemas circulatórios no forte calor, embora o Bayern tenha confirmado que ele estava se sentindo melhor após o apito final. Min-jae Kim também saiu com um problema na coxa durante a mesma partida. Nenhuma provável escalação foi confirmada para o Bayern.

Forma

BVB

BVB - Sequência

F95
D2-1
OSA
D1-0
FCT
V0-1
ARS
D2-3
ROM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

SVW
D2-1
REG
V0-15
JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
Gol marcado (sofrido)
23/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Dortmund chega à Supercopa com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra a Roma, após uma derrota por 3 a 2 para o Arsenal. A equipe também perdeu para Cerezo Osaka e Fortuna Düsseldorf durante sua programação de pré-temporada, com sua única vitória vindo contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas, um retrospecto que reflete um time ainda buscando sua forma antes da nova temporada.

O Bayern chega em forma consideravelmente melhor, com quatro vitórias nos últimos cinco amistosos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, e a equipe também bateu Aston Villa por 2 a 1 e Jeju SK por 2 a 1 durante sua turnê de pré-temporada. Uma goleada por 15 a 0 sobre o FC Rottach-Egern também está no retrospecto, embora sua única derrota tenha vindo contra o Wehen Wiesbaden. O Bayern marcou 22 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBayern de Munique
1
2
2
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
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Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
0
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Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu na Bundesliga em 28 de fevereiro de 2026, quando o Bayern venceu por 3 a 2 no Signal Iduna Park. Antes disso, o Bayern bateu o Dortmund por 2 a 1 em Munique em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Bayern leva vantagem com três vitórias contra uma do Dortmund, além de um empate. A única vitória do Dortmund nessa sequência aconteceu na casa do Bayern em março de 2024, quando venceu por 2 a 0.

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