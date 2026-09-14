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Bundesliga
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
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Prévia de Bayern de Munique x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Union Berlin
Bundesliga
Bayern de Munique
Union Berlin

Prévia completa de Bayern de Munique x Union Berlin na Bundesliga. Analisamos os resultados da 3ª rodada, o momento recente e as principais histórias antes do duelo desta sexta-feira à noite na Allianz Arena.

Bayern de Munique x Union Berlin: detalhes da partida

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Bundesliga - Rodada 4
Allianz Arena

FC Bayern de Munique e 1. FC Union Berlin se enfrentarão em 18 de setembro de 2026, às 18h30 GMT (14h30 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

A Bundesliga de sexta-feira à noite na Baviera

O FC Bayern de Munique volta para casa para receber o 1. FC Union Berlin na Allianz Arena na abertura da 4ª rodada da temporada 2026/27 da Bundesliga. Embalado por vitórias consecutivas em competições nacionais e europeias, o gigante bávaro busca garantir mais três pontos diante de sua torcida para manter o embalo inicial no topo da tabela. Para o Union Berlin, uma desafiadora viagem a Munique após uma frustrante derrota em casa representa uma oportunidade imediata de se reabilitar e testar seu sistema defensivo contra o melhor ataque da liga.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane e Karl garantem três pontos para os bávaros

O FC Bayern de Munique chega à noite de sexta-feira em alta após uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o SV Elversberg no Waldstadion an der Kaiserlinde, pela 3ª rodada (13 de setembro). O jovem Lennart Karl abriu o placar aos 26 minutos, antes de Maurice Krattenmacher empatar para os mandantes pouco depois da marca de uma hora. O astro Harry Kane marcou o gol decisivo aos 72 minutos, mantendo o Bayern invicto na Bundesliga, com sete pontos em três jogos, após o empate em 0 a 0 com o Schalke e a vitória por 5 a 0 no meio de semana sobre o Bodø/Glimt na Champions League.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Die Eisernen tropeça no fim contra o Schalke

O FC Union Berlin viaja ao sul tentando corrigir a rota após sofrer uma derrota em casa por 3 a 1 para o FC Schalke 04 no Stadion An der Alten Försterei, pela 3ª rodada (11 de setembro). Depois de sair atrás com gols de Robin Gosens e Adil Aouchiche, Tim Skarke marcou um gol de consolação nos acréscimos (90+6') antes de o Schalke fazer o terceiro já nos minutos finais dos acréscimos. Somada à derrota por 4 a 0 fora de casa para o Bayer Leverkusen na 2ª rodada, a sequência faz o Union Berlin buscar desesperadamente estabilidade defensiva para frear o ataque implacável do Bayern.

O bloco compacto do Union pode parar a linha de frente do Bayern?

O Bayern de Munique tem forte vantagem no papel, usando suas opções criativas com Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane para desmontar blocos defensivos baixos. O Union Berlin vai depender muito da organização física em bloco médio com Rani Khedira e Leopold Querfeld, buscando acionar contra-ataques rápidos com Emmanuel Latte Lath. Com pontos importantes em jogo para abrir o fim de semana, o confronto de sexta-feira promete ação em ritmo acelerado desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Union Berlin

Técnico

  • V. Kompany

Vincent Kompany não confirmou uma provável escalação para esta partida, e nenhuma preocupação com lesão ou suspensão foi sinalizada para o time da casa. Atualizações serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial à medida que as notícias das equipes ficarem disponíveis.

O Union Berlin chega para a partida sem três jogadores. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf e Oliver Burke estão lesionados e indisponíveis para o elenco de Mauro Lustrinelli. No momento, não há suspensões registradas para a equipe visitante.

Forma

FCB

FCB - Sequência

STU
V5-1
OSN
V1-4
S04
E0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
16/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCU

FCU - Sequência

IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
E3-3
B04
D4-0
S04
D1-3
Gol marcado (sofrido)
10/16
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Bayern de Munique venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate. Sua partida mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt na Champions League, e o time também bateu o VfB Stuttgart por 5 a 1 na Bundesliga. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 13 gols e sofreu apenas um.

O Union Berlin venceu um de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu três. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Schalke na Bundesliga, e a equipe também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen. Em cinco partidas, o Union marcou dez gols, mas sofreu 14.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Copa da Alemanha
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
13Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu na Bundesliga em 21 de março de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 4 a 0 na Allianz Arena. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três, com um empate e uma vitória do Union Berlin. O Bayern marcou 12 gols nesses encontros e sofreu cinco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
E
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
321072+57
V
E
V
5
LeipzigLeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
E
V
D
8
MainzMainzM05
311163+34
D
V
E
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
V
D
E
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
E
V
D
11
SchalkeSchalkeS04
311134-14
V
E
D
12
ColôniaColôniaKOE
311157-24
E
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
StuttgartStuttgartSTU
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
E
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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