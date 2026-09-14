Prévia de Bayern de Munique x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Union Berlin: detalhes da partida
FC Bayern de Munique e 1. FC Union Berlin se enfrentarão em 18 de setembro de 2026, às 18h30 GMT (14h30 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).
A Bundesliga de sexta-feira à noite na Baviera
O FC Bayern de Munique volta para casa para receber o 1. FC Union Berlin na Allianz Arena na abertura da 4ª rodada da temporada 2026/27 da Bundesliga. Embalado por vitórias consecutivas em competições nacionais e europeias, o gigante bávaro busca garantir mais três pontos diante de sua torcida para manter o embalo inicial no topo da tabela. Para o Union Berlin, uma desafiadora viagem a Munique após uma frustrante derrota em casa representa uma oportunidade imediata de se reabilitar e testar seu sistema defensivo contra o melhor ataque da liga.Getty Images
Kane e Karl garantem três pontos para os bávaros
O FC Bayern de Munique chega à noite de sexta-feira em alta após uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o SV Elversberg no Waldstadion an der Kaiserlinde, pela 3ª rodada (13 de setembro). O jovem Lennart Karl abriu o placar aos 26 minutos, antes de Maurice Krattenmacher empatar para os mandantes pouco depois da marca de uma hora. O astro Harry Kane marcou o gol decisivo aos 72 minutos, mantendo o Bayern invicto na Bundesliga, com sete pontos em três jogos, após o empate em 0 a 0 com o Schalke e a vitória por 5 a 0 no meio de semana sobre o Bodø/Glimt na Champions League.Getty Images
Die Eisernen tropeça no fim contra o Schalke
O FC Union Berlin viaja ao sul tentando corrigir a rota após sofrer uma derrota em casa por 3 a 1 para o FC Schalke 04 no Stadion An der Alten Försterei, pela 3ª rodada (11 de setembro). Depois de sair atrás com gols de Robin Gosens e Adil Aouchiche, Tim Skarke marcou um gol de consolação nos acréscimos (90+6') antes de o Schalke fazer o terceiro já nos minutos finais dos acréscimos. Somada à derrota por 4 a 0 fora de casa para o Bayer Leverkusen na 2ª rodada, a sequência faz o Union Berlin buscar desesperadamente estabilidade defensiva para frear o ataque implacável do Bayern.
O bloco compacto do Union pode parar a linha de frente do Bayern?
O Bayern de Munique tem forte vantagem no papel, usando suas opções criativas com Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane para desmontar blocos defensivos baixos. O Union Berlin vai depender muito da organização física em bloco médio com Rani Khedira e Leopold Querfeld, buscando acionar contra-ataques rápidos com Emmanuel Latte Lath. Com pontos importantes em jogo para abrir o fim de semana, o confronto de sexta-feira promete ação em ritmo acelerado desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bayern de Munique x Union Berlin
Técnico
- V. Kompany
Vincent Kompany não confirmou uma provável escalação para esta partida, e nenhuma preocupação com lesão ou suspensão foi sinalizada para o time da casa. Atualizações serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial à medida que as notícias das equipes ficarem disponíveis.
O Union Berlin chega para a partida sem três jogadores. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf e Oliver Burke estão lesionados e indisponíveis para o elenco de Mauro Lustrinelli. No momento, não há suspensões registradas para a equipe visitante.
Forma
O Bayern de Munique venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate. Sua partida mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt na Champions League, e o time também bateu o VfB Stuttgart por 5 a 1 na Bundesliga. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 13 gols e sofreu apenas um.
O Union Berlin venceu um de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu três. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Schalke na Bundesliga, e a equipe também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen. Em cinco partidas, o Union marcou dez gols, mas sofreu 14.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois times aconteceu na Bundesliga em 21 de março de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 4 a 0 na Allianz Arena. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três, com um empate e uma vitória do Union Berlin. O Bayern marcou 12 gols nesses encontros e sofreu cinco.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|4
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|+6
|6
V
D
V
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|7
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
V
D
|8
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
D
V
E
|9
|3
|1
|1
|1
|7
|8
|-1
|4
V
D
E
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
E
V
D
|11
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
V
E
D
|12
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
E
D
V
|13
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
D
D
E
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
D
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
D
D
D