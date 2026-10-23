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Prévia de Barcelona x Real Madrid pela LaLiga: o Real Madrid consegue alcançar um Barcelona irresistível?

Barcelona x Real Madrid
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L. Yamal

Prévia completa de Barcelona x Real Madrid no primeiro El Clásico de LaLiga da temporada. O Real Madrid consegue alcançar o líder disparado?

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La Liga - Rodada 10
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Barcelona e Real Madrid se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 15h no horário EST e às 19h no horário GMT.

Barça vive grande fase, mas não é infalível

O Barcelona já tem seis pontos de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid, apesar de a temporada da La Liga estar apenas na nona rodada. Depois de vencer os nove primeiros jogos, o Barça pode se tornar o primeiro time da história do futebol espanhol a ganhar suas dez primeiras partidas em uma edição da La Liga. A equipe sofreu uma derrota por 4 a 2 para o PSG, campeão europeu, no meio da semana. Portanto, não é invencível, mas Hansi Flick e seu time recebem de bom grado o retorno ao Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Real Madrid começa a engrenar

Após um início de temporada irregular de Jose Mourinho em sua segunda passagem pelo clube, o técnico comandará seu primeiro El Clásico em 13 anos. O Madrid marcou quatro gols em cada um dos últimos três jogos, o mais recente deles uma goleada por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League. Mourinho não perdeu nenhum dos últimos cinco confrontos com o Barça à frente do Madrid, mas sua equipe ainda não terminou uma partida fora de casa sem sofrer gols nesta temporada. O Madrid também sofreu gols nos últimos 12 encontros com o velho rival Barcelona.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Barça venceu seus últimos 23 jogos em casa pela La Liga.
  • O Madrid perdeu dois de seus últimos três jogos fora de casa pela La Liga.
  • O atacante Dani Olmo, do Barça, sofreu uma lesão contra o PSG. Eric Garcia também está fora, enquanto Jules Koundé é dúvida. O astro brasileiro Vinícius Júnior, do Madrid, está suspenso.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Barcelona x Real Madrid

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
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Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • H. Flick
  • J. Mourinho

O Barcelona não poderá contar com Roony Bardghji, Jules Kounde e Dani Olmo por lesão. Olmo sofreu um problema muscular grave na derrota para o PSG e está fora por aproximadamente um mês. Flick não tem suspensões com que se preocupar, embora as ausências de Kounde e Olmo representem perdas importantes na defesa e no meio-campo, respectivamente.

O Real Madrid viaja à Catalunha sem Vinicius Junior, que cumpre suspensão, e também não contará com o defensor Raul Asencio, lesionado. Novas informações sobre as equipes serão acrescentadas mais perto do início da partida, à medida que ambas finalizarem seus preparativos.

Forma recente

BAR

BAR - Sequência

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
Gol marcado (sofrido)
17/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol marcado (sofrido)
14/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota foi para o PSG na Champions League, em 20 de outubro, por 4 a 2 no Parc des Princes. Os outros resultados foram vitórias por 5 a 2 sobre o Real Betis fora de casa, por 4 a 1 sobre o Galatasaray, por 3 a 0 sobre o Getafe e por 3 a 1 sobre o Sevilla fora de casa. Nessas cinco partidas, a equipe de Flick marcou 15 gols e sofreu sete.

O Real Madrid também venceu quatro de seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 2 a 1 para o Atletico Madrid, no fim de setembro. Desde então, a equipe de Mourinho tem mostrado força: venceu o RB Leipzig por 4 a 1 em 21 de outubro, o Sevilla por 4 a 1, a Roma por 4 a 3 fora de casa na Champions League e o Villarreal por 1 a 0. O Madrid marcou 13 gols e sofreu quatro nessa sequência, com vitórias nas três partidas mais recentes.

Histórico do confronto

Confrontos

BarcelonaEmpateReal Madrid
4
0
1
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Supercopa da Espanha
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
Copa do Rei
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
11Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Barcelona por 2 a 0 no Spotify Camp Nou, pela La Liga, em 10 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu quatro e o Real Madrid, um. O clube catalão também conquistou vitórias na Supercopa, na Copa do Rei e em um segundo encontro pela La Liga em maio de 2025. A única vitória do Real Madrid nessa sequência ocorreu no Bernabeu, em outubro de 2025, por 2 a 1 pela La Liga. O Barcelona marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco confrontos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
E
D
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
E
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Barcelona ocupa atualmente a primeira posição, enquanto o Real Madrid está em terceiro.

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