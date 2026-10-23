Prévia de Barcelona x Real Madrid pela LaLiga: o Real Madrid consegue alcançar um Barcelona irresistível?

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 15h no horário EST e às 19h no horário GMT.

Barça vive grande fase, mas não é infalível

O Barcelona já tem seis pontos de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid, apesar de a temporada da La Liga estar apenas na nona rodada. Depois de vencer os nove primeiros jogos, o Barça pode se tornar o primeiro time da história do futebol espanhol a ganhar suas dez primeiras partidas em uma edição da La Liga. A equipe sofreu uma derrota por 4 a 2 para o PSG, campeão europeu, no meio da semana. Portanto, não é invencível, mas Hansi Flick e seu time recebem de bom grado o retorno ao Camp Nou.

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Real Madrid começa a engrenar

Após um início de temporada irregular de Jose Mourinho em sua segunda passagem pelo clube, o técnico comandará seu primeiro El Clásico em 13 anos. O Madrid marcou quatro gols em cada um dos últimos três jogos, o mais recente deles uma goleada por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League. Mourinho não perdeu nenhum dos últimos cinco confrontos com o Barça à frente do Madrid, mas sua equipe ainda não terminou uma partida fora de casa sem sofrer gols nesta temporada. O Madrid também sofreu gols nos últimos 12 encontros com o velho rival Barcelona.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Barça venceu seus últimos 23 jogos em casa pela La Liga.

O Madrid perdeu dois de seus últimos três jogos fora de casa pela La Liga.

O atacante Dani Olmo, do Barça, sofreu uma lesão contra o PSG. Eric Garcia também está fora, enquanto Jules Koundé é dúvida. O astro brasileiro Vinícius Júnior, do Madrid, está suspenso.

Notícias e elencos das equipes

O Barcelona não poderá contar com Roony Bardghji, Jules Kounde e Dani Olmo por lesão. Olmo sofreu um problema muscular grave na derrota para o PSG e está fora por aproximadamente um mês. Flick não tem suspensões com que se preocupar, embora as ausências de Kounde e Olmo representem perdas importantes na defesa e no meio-campo, respectivamente.

O Real Madrid viaja à Catalunha sem Vinicius Junior, que cumpre suspensão, e também não contará com o defensor Raul Asencio, lesionado. Novas informações sobre as equipes serão acrescentadas mais perto do início da partida, à medida que ambas finalizarem seus preparativos.

Forma recente

O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota foi para o PSG na Champions League, em 20 de outubro, por 4 a 2 no Parc des Princes. Os outros resultados foram vitórias por 5 a 2 sobre o Real Betis fora de casa, por 4 a 1 sobre o Galatasaray, por 3 a 0 sobre o Getafe e por 3 a 1 sobre o Sevilla fora de casa. Nessas cinco partidas, a equipe de Flick marcou 15 gols e sofreu sete.

O Real Madrid também venceu quatro de seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 2 a 1 para o Atletico Madrid, no fim de setembro. Desde então, a equipe de Mourinho tem mostrado força: venceu o RB Leipzig por 4 a 1 em 21 de outubro, o Sevilla por 4 a 1, a Roma por 4 a 3 fora de casa na Champions League e o Villarreal por 1 a 0. O Madrid marcou 13 gols e sofreu quatro nessa sequência, com vitórias nas três partidas mais recentes.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Barcelona por 2 a 0 no Spotify Camp Nou, pela La Liga, em 10 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu quatro e o Real Madrid, um. O clube catalão também conquistou vitórias na Supercopa, na Copa do Rei e em um segundo encontro pela La Liga em maio de 2025. A única vitória do Real Madrid nessa sequência ocorreu no Bernabeu, em outubro de 2025, por 2 a 1 pela La Liga. O Barcelona marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco confrontos.

Classificação

Na La Liga, o Barcelona ocupa atualmente a primeira posição, enquanto o Real Madrid está em terceiro.