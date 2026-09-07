Prévia de Barcelona x Feyenoord pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Barcelona x Feyenoord: detalhes da partida
FC Barcelona e Feyenoord darão o pontapé inicial em 9 de setembro de 2026 às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).
Campanha europeia começa na Catalunha
O FC Barcelona volta para casa para receber o time holandês Feyenoord no Spotify Camp Nou, dando início à sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA. Embalado por um início perfeito de temporada no cenário doméstico, o time de Hansi Flick busca estabelecer domínio precoce na Europa e defender seu mando de campo. Para o Feyenoord, a difícil viagem a Barcelona representa um teste imediato de suas credenciais europeias, enquanto tenta construir sobre um resultado doméstico animador no fim de semana.Getty Images
Goleada do Blaugrana inspirada por Yamal em Mestalla
O FC Barcelona chega à noite de quarta-feira em forma cintilante após desmontar o Valencia CF por 5 a 0 fora de casa, em Mestalla, em partida da 4ª rodada de LaLiga, no dia 6 de setembro. Lamine Yamal abriu o placar aos 6 minutos e marcou o segundo já no fim, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes. A vitória contundente mantém o Barça perfeito em LaLiga, com 12 pontos em quatro partidas e impressionantes 14 gols marcados, destacando sua potência ofensiva implacável sob o comando de Flick.Getty Images
A arrancada dos Rotterdammers no segundo tempo em Nijmegen
O Feyenoord viaja à Espanha transbordando confiança após uma forte vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o NEC Nijmegen na Eredivisie, pela 5ª rodada, em 5 de setembro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Gjivai Zechiël abriu o placar aos 52 minutos antes de Luciano Valente e Jerayno Schaken acrescentarem gols na etapa final para deixar o jogo fora de alcance. O resultado encerrou uma sequência de empates consecutivos no cenário doméstico, dando ao time de Giovanni van Bronckhorst o ritmo ofensivo de que tanto precisava antes da competição europeia.
Fogos ofensivos sob as luzes da Catalunha
Os dois lados favorecem um futebol agressivo e voltado para a frente, embora o Barcelona tenha uma vantagem clara em qualidade individual e no fator casa. A linha de frente elétrica do Barça, liderada por Lamine Yamal e Raphinha, colocará enorme pressão sobre a linha defensiva do Feyenoord, ancorada por Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Com pontos cruciais em jogo na fase de liga expandida da Champions League, a abertura de quarta-feira promete ritmo alto e ação ofensiva desde o primeiro apito.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Barcelona x Feyenoord
Técnico
- H. Flick
O Barcelona é comandado por Hans-Dieter Flick, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível neste momento para o time da casa, e nenhuma provável escalação tenha sido divulgada. O Feyenoord chega para o confronto sob o comando de Giovanni van Bronckhorst, com o quadro físico do elenco visitante igualmente incerto neste estágio. As notícias completas das equipes de ambos os lados serão adicionadas aqui mais perto do pontapé inicial, à medida que informações confirmadas se tornarem disponíveis.
Forma
O Barcelona chega em forma excepcional, vencendo todas as cinco partidas mais recentes em todas as competições. O time de Flick tem sido particularmente prolífico em LaLiga, batendo o Rayo Vallecano por 5 a 2 em sua atuação mais recente e goleando o Elche por 5 a 0 no início de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu apenas três, em uma sequência que inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols contra Athletic Bilbao e Elche.
O retrospecto recente do Feyenoord é mais inconsistente. O time de Van Bronckhorst somou três vitórias, um empate e um empate nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate por 2 a 2 contra o ADO Den Haag na Eredivisie. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 5 a 2 sobre o Cambuur, embora dois empates em seus últimos três jogos de liga sugiram alguma fragilidade antes da competição europeia.
Confronto direto
Não há dados de confronto direto entre Barcelona e Feyenoord disponíveis nos registros fornecidos. As informações sobre encontros históricos serão atualizadas quando dados confirmados estiverem disponíveis.
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