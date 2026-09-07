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Prévia de Barcelona x Feyenoord pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Barcelona x Feyenoord
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Prévia completa de Barcelona x Feyenoord na Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados do fim de semana nas ligas nacionais, o momento recente e as principais histórias antes deste confronto de quarta-feira à noite no Spotify Camp Nou.

Barcelona x Feyenoord: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Feyenoord darão o pontapé inicial em 9 de setembro de 2026 às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Campanha europeia começa na Catalunha

O FC Barcelona volta para casa para receber o time holandês Feyenoord no Spotify Camp Nou, dando início à sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA. Embalado por um início perfeito de temporada no cenário doméstico, o time de Hansi Flick busca estabelecer domínio precoce na Europa e defender seu mando de campo. Para o Feyenoord, a difícil viagem a Barcelona representa um teste imediato de suas credenciais europeias, enquanto tenta construir sobre um resultado doméstico animador no fim de semana.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Goleada do Blaugrana inspirada por Yamal em Mestalla

O FC Barcelona chega à noite de quarta-feira em forma cintilante após desmontar o Valencia CF por 5 a 0 fora de casa, em Mestalla, em partida da 4ª rodada de LaLiga, no dia 6 de setembro. Lamine Yamal abriu o placar aos 6 minutos e marcou o segundo já no fim, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes. A vitória contundente mantém o Barça perfeito em LaLiga, com 12 pontos em quatro partidas e impressionantes 14 gols marcados, destacando sua potência ofensiva implacável sob o comando de Flick.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

A arrancada dos Rotterdammers no segundo tempo em Nijmegen

O Feyenoord viaja à Espanha transbordando confiança após uma forte vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o NEC Nijmegen na Eredivisie, pela 5ª rodada, em 5 de setembro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Gjivai Zechiël abriu o placar aos 52 minutos antes de Luciano Valente e Jerayno Schaken acrescentarem gols na etapa final para deixar o jogo fora de alcance. O resultado encerrou uma sequência de empates consecutivos no cenário doméstico, dando ao time de Giovanni van Bronckhorst o ritmo ofensivo de que tanto precisava antes da competição europeia.

Fogos ofensivos sob as luzes da Catalunha

Os dois lados favorecem um futebol agressivo e voltado para a frente, embora o Barcelona tenha uma vantagem clara em qualidade individual e no fator casa. A linha de frente elétrica do Barça, liderada por Lamine Yamal e Raphinha, colocará enorme pressão sobre a linha defensiva do Feyenoord, ancorada por Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Com pontos cruciais em jogo na fase de liga expandida da Champions League, a abertura de quarta-feira promete ritmo alto e ação ofensiva desde o primeiro apito.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Barcelona x Feyenoord

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Barcelona
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Formação
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FEY
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Feyenoord
FEY

Técnico

  • H. Flick

O Barcelona é comandado por Hans-Dieter Flick, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível neste momento para o time da casa, e nenhuma provável escalação tenha sido divulgada. O Feyenoord chega para o confronto sob o comando de Giovanni van Bronckhorst, com o quadro físico do elenco visitante igualmente incerto neste estágio. As notícias completas das equipes de ambos os lados serão adicionadas aqui mais perto do pontapé inicial, à medida que informações confirmadas se tornarem disponíveis.

Forma

BAR

BAR - Sequência

AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
Gol marcado (sofrido)
19/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FEY

FEY - Sequência

SPA
V0-1
GAE
E2-2
CAM
V2-5
HAA
E2-2
NEC
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Barcelona chega em forma excepcional, vencendo todas as cinco partidas mais recentes em todas as competições. O time de Flick tem sido particularmente prolífico em LaLiga, batendo o Rayo Vallecano por 5 a 2 em sua atuação mais recente e goleando o Elche por 5 a 0 no início de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu apenas três, em uma sequência que inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols contra Athletic Bilbao e Elche.

O retrospecto recente do Feyenoord é mais inconsistente. O time de Van Bronckhorst somou três vitórias, um empate e um empate nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate por 2 a 2 contra o ADO Den Haag na Eredivisie. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 5 a 2 sobre o Cambuur, embora dois empates em seus últimos três jogos de liga sugiram alguma fragilidade antes da competição europeia.

Confronto direto

Não há dados de confronto direto entre Barcelona e Feyenoord disponíveis nos registros fornecidos. As informações sobre encontros históricos serão atualizadas quando dados confirmados estiverem disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

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