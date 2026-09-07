Prévia de Barcelona x Feyenoord pela Liga dos Campeões da UEFA: tudo o que você precisa saber

Barcelona x Feyenoord: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Feyenoord darão o pontapé inicial em 9 de setembro de 2026 às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Campanha europeia começa na Catalunha

O FC Barcelona volta para casa para receber o time holandês Feyenoord no Spotify Camp Nou, dando início à sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA. Embalado por um início perfeito de temporada no cenário doméstico, o time de Hansi Flick busca estabelecer domínio precoce na Europa e defender seu mando de campo. Para o Feyenoord, a difícil viagem a Barcelona representa um teste imediato de suas credenciais europeias, enquanto tenta construir sobre um resultado doméstico animador no fim de semana.

Getty Images

Goleada do Blaugrana inspirada por Yamal em Mestalla

O FC Barcelona chega à noite de quarta-feira em forma cintilante após desmontar o Valencia CF por 5 a 0 fora de casa, em Mestalla, em partida da 4ª rodada de LaLiga, no dia 6 de setembro. Lamine Yamal abriu o placar aos 6 minutos e marcou o segundo já no fim, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes. A vitória contundente mantém o Barça perfeito em LaLiga, com 12 pontos em quatro partidas e impressionantes 14 gols marcados, destacando sua potência ofensiva implacável sob o comando de Flick.

Getty Images

A arrancada dos Rotterdammers no segundo tempo em Nijmegen

O Feyenoord viaja à Espanha transbordando confiança após uma forte vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o NEC Nijmegen na Eredivisie, pela 5ª rodada, em 5 de setembro. Depois de um primeiro tempo sem gols, Gjivai Zechiël abriu o placar aos 52 minutos antes de Luciano Valente e Jerayno Schaken acrescentarem gols na etapa final para deixar o jogo fora de alcance. O resultado encerrou uma sequência de empates consecutivos no cenário doméstico, dando ao time de Giovanni van Bronckhorst o ritmo ofensivo de que tanto precisava antes da competição europeia.

Fogos ofensivos sob as luzes da Catalunha

Os dois lados favorecem um futebol agressivo e voltado para a frente, embora o Barcelona tenha uma vantagem clara em qualidade individual e no fator casa. A linha de frente elétrica do Barça, liderada por Lamine Yamal e Raphinha, colocará enorme pressão sobre a linha defensiva do Feyenoord, ancorada por Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Com pontos cruciais em jogo na fase de liga expandida da Champions League, a abertura de quarta-feira promete ritmo alto e ação ofensiva desde o primeiro apito.

Notícias das equipes e elencos

O Barcelona é comandado por Hans-Dieter Flick, embora nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões esteja disponível neste momento para o time da casa, e nenhuma provável escalação tenha sido divulgada. O Feyenoord chega para o confronto sob o comando de Giovanni van Bronckhorst, com o quadro físico do elenco visitante igualmente incerto neste estágio. As notícias completas das equipes de ambos os lados serão adicionadas aqui mais perto do pontapé inicial, à medida que informações confirmadas se tornarem disponíveis.

Forma

O Barcelona chega em forma excepcional, vencendo todas as cinco partidas mais recentes em todas as competições. O time de Flick tem sido particularmente prolífico em LaLiga, batendo o Rayo Vallecano por 5 a 2 em sua atuação mais recente e goleando o Elche por 5 a 0 no início de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu apenas três, em uma sequência que inclui dois jogos seguidos sem sofrer gols contra Athletic Bilbao e Elche.

O retrospecto recente do Feyenoord é mais inconsistente. O time de Van Bronckhorst somou três vitórias, um empate e um empate nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate por 2 a 2 contra o ADO Den Haag na Eredivisie. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória fora de casa por 5 a 2 sobre o Cambuur, embora dois empates em seus últimos três jogos de liga sugiram alguma fragilidade antes da competição europeia.

Confronto direto

Não há dados de confronto direto entre Barcelona e Feyenoord disponíveis nos registros fornecidos. As informações sobre encontros históricos serão atualizadas quando dados confirmados estiverem disponíveis.