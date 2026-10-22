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Prévia de Aston Villa x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Aston Villa x Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
U. Emery

Prévia completa de Aston Villa x Manchester City pela Premier League: a equipe de Enzo Maresca, que vem marcando muitos gols, põe à prova seu aproveitamento de 100% contra o time de Unai Emery no primeiro jogo de sábado, no Villa Park.

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Premier League - Rodada 8
Villa Park

Aston Villa e Manchester City se enfrentam em 24 de outubro de 2026, às 07h30 EST e às 11h30 GMT.

Início com 100% de aproveitamento do City impressiona, apesar das controvérsias

Nuvem

Villa se estabiliza após início irregular

O Aston Villa está apenas em 12º lugar, com oito pontos e duas vitórias nas primeiras sete partidas. No entanto, a equipe não perde em nenhuma competição desde a derrota por 1-2 em casa para o Nottingham Forest, em 12 de setembro. Agora, soma três vitórias consecutivas, incluindo o expressivo triunfo por 1 a 0 sobre o Newcastle em seu compromisso mais recente pela Premier League. Entre os reforços, Johan Manzambi e o goleiro Zion Suzuki têm se destacado.

Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Foden encerra jejum de gols

Depois de 35 partidas sem marcar, Phil Foden fez quatro gols nos últimos dois jogos, incluindo três contra o AEK Athens na partida mais recente pela Champions League. Em meio à controvérsia e diante da possibilidade de sofrer sanções pesadas após violar as regras de fair play financeiro da Premier League, o Manchester City segue fazendo sua parte em campo. O novo técnico Enzo Maresca iniciou sua trajetória à frente da equipe no Etihad com sete vitórias em sete jogos pela Premier League. Erling Haaland lidera a artilharia, com oito gols. O gigante norueguês ganhou folga na goleada do City por 5 a 1 sobre o AEK, mas marcou duas vezes em cada uma de suas duas últimas partidas pelo clube.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • Enzo Maresca é o primeiro técnico a vencer suas sete primeiras partidas da Premier League à frente de um clube.
  • O técnico do Villa, Emery, não contará com Amadou Onana, Ian Maatsen e Aaron Wan-Bissaka para esta partida.
  • O ponta do City Antoine Semenyo ficará fora por oito semanas devido a um problema no joelho.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Aston Villa x Manchester City

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashT. MingsT. MingsV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefL. BogardeL. BogardeAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. Ait NouriR. Ait NouriA. BouaddiA. BouaddiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Time titular

Manchester City

Técnico

  • U. Emery
  • E. Maresca

O Aston Villa tem um número significativo de desfalques com os quais Unai Emery precisa lidar. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka e Johan Manzambi estão todos listados como lesionados, e são esperadas atualizações sobre a disponibilidade deles mais perto do início da partida.

O Manchester City também enfrenta problemas com lesões no ataque. Antoine Semenyo está confirmado como desfalque por até oito semanas devido a um problema no joelho, enquanto Matheus Nunes também está fora de ação. A condição física de Erling Haaland continua sendo motivo de preocupação após sua saída antecipada contra o Ipswich Town, e Enzo Maresca ainda não confirmou se o norueguês estará disponível.

Momento das equipes

AVL

AVL - Sequência

SEV
V1-3
BRE
E2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Aston Villa venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. A única vez em que deixou pontos pelo caminho foi no empate por 2 a 2 em casa com o Brentford, pela Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United, e a equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 na Champions League durante essa sequência. Nessas cinco partidas, o Villa marcou 12 gols e sofreu seis.

O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com a única derrota sendo um revés por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu compromisso mais recente terminou em vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League, e a equipe também venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa nesse período. Em cinco partidas, o City marcou 18 gols e sofreu 11.

Histórico do confronto

Confrontos

Aston VillaEmpateManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium, em uma partida da Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villa venceu três e o City venceu dois, com oito gols marcados pelo Villa e sete pelo City no total. Três dos últimos quatro encontros foram decididos por apenas um gol de diferença.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

O Manchester City lidera a Premier League antes desta partida, enquanto o Aston Villa ocupa a 12ª posição. A diferença na tabela ajuda a situar o confronto: o City chega como líder da competição, enquanto o Villa tentará aproveitar o mando de campo para reduzir a distância em relação aos clubes à sua frente.

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