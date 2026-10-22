Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa e Manchester City se enfrentam em 24 de outubro de 2026, às 07h30 EST e às 11h30 GMT.

Início com 100% de aproveitamento do City impressiona, apesar das controvérsias

Nuvem

Villa se estabiliza após início irregular

O Aston Villa está apenas em 12º lugar, com oito pontos e duas vitórias nas primeiras sete partidas. No entanto, a equipe não perde em nenhuma competição desde a derrota por 1-2 em casa para o Nottingham Forest, em 12 de setembro. Agora, soma três vitórias consecutivas, incluindo o expressivo triunfo por 1 a 0 sobre o Newcastle em seu compromisso mais recente pela Premier League. Entre os reforços, Johan Manzambi e o goleiro Zion Suzuki têm se destacado.

Getty Images

Foden encerra jejum de gols

Depois de 35 partidas sem marcar, Phil Foden fez quatro gols nos últimos dois jogos, incluindo três contra o AEK Athens na partida mais recente pela Champions League. Em meio à controvérsia e diante da possibilidade de sofrer sanções pesadas após violar as regras de fair play financeiro da Premier League, o Manchester City segue fazendo sua parte em campo. O novo técnico Enzo Maresca iniciou sua trajetória à frente da equipe no Etihad com sete vitórias em sete jogos pela Premier League. Erling Haaland lidera a artilharia, com oito gols. O gigante norueguês ganhou folga na goleada do City por 5 a 1 sobre o AEK, mas marcou duas vezes em cada uma de suas duas últimas partidas pelo clube.

Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

Enzo Maresca é o primeiro técnico a vencer suas sete primeiras partidas da Premier League à frente de um clube.

O técnico do Villa, Emery, não contará com Amadou Onana, Ian Maatsen e Aaron Wan-Bissaka para esta partida.

O ponta do City Antoine Semenyo ficará fora por oito semanas devido a um problema no joelho.

Notícias das equipes e elencos

O Aston Villa tem um número significativo de desfalques com os quais Unai Emery precisa lidar. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka e Johan Manzambi estão todos listados como lesionados, e são esperadas atualizações sobre a disponibilidade deles mais perto do início da partida.

O Manchester City também enfrenta problemas com lesões no ataque. Antoine Semenyo está confirmado como desfalque por até oito semanas devido a um problema no joelho, enquanto Matheus Nunes também está fora de ação. A condição física de Erling Haaland continua sendo motivo de preocupação após sua saída antecipada contra o Ipswich Town, e Enzo Maresca ainda não confirmou se o norueguês estará disponível.

Momento das equipes

O Aston Villa venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. A única vez em que deixou pontos pelo caminho foi no empate por 2 a 2 em casa com o Brentford, pela Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United, e a equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 na Champions League durante essa sequência. Nessas cinco partidas, o Villa marcou 12 gols e sofreu seis.

O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com a única derrota sendo um revés por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu compromisso mais recente terminou em vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League, e a equipe também venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa nesse período. Em cinco partidas, o City marcou 18 gols e sofreu 11.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium, em uma partida da Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villa venceu três e o City venceu dois, com oito gols marcados pelo Villa e sete pelo City no total. Três dos últimos quatro encontros foram decididos por apenas um gol de diferença.

Classificação

O Manchester City lidera a Premier League antes desta partida, enquanto o Aston Villa ocupa a 12ª posição. A diferença na tabela ajuda a situar o confronto: o City chega como líder da competição, enquanto o Villa tentará aproveitar o mando de campo para reduzir a distância em relação aos clubes à sua frente.