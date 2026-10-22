Aston Villa e Manchester City se enfrentam em 24 de outubro de 2026, às 07h30 EST e às 11h30 GMT.
Início com 100% de aproveitamento do City impressiona, apesar das controvérsias
Nuvem
Villa se estabiliza após início irregular
O Aston Villa está apenas em 12º lugar, com oito pontos e duas vitórias nas primeiras sete partidas. No entanto, a equipe não perde em nenhuma competição desde a derrota por 1-2 em casa para o Nottingham Forest, em 12 de setembro. Agora, soma três vitórias consecutivas, incluindo o expressivo triunfo por 1 a 0 sobre o Newcastle em seu compromisso mais recente pela Premier League. Entre os reforços, Johan Manzambi e o goleiro Zion Suzuki têm se destacado.
Foden encerra jejum de gols
Depois de 35 partidas sem marcar, Phil Foden fez quatro gols nos últimos dois jogos, incluindo três contra o AEK Athens na partida mais recente pela Champions League. Em meio à controvérsia e diante da possibilidade de sofrer sanções pesadas após violar as regras de fair play financeiro da Premier League, o Manchester City segue fazendo sua parte em campo. O novo técnico Enzo Maresca iniciou sua trajetória à frente da equipe no Etihad com sete vitórias em sete jogos pela Premier League. Erling Haaland lidera a artilharia, com oito gols. O gigante norueguês ganhou folga na goleada do City por 5 a 1 sobre o AEK, mas marcou duas vezes em cada uma de suas duas últimas partidas pelo clube.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- Enzo Maresca é o primeiro técnico a vencer suas sete primeiras partidas da Premier League à frente de um clube.
- O técnico do Villa, Emery, não contará com Amadou Onana, Ian Maatsen e Aaron Wan-Bissaka para esta partida.
- O ponta do City Antoine Semenyo ficará fora por oito semanas devido a um problema no joelho.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Aston Villa x Manchester City
O Aston Villa tem um número significativo de desfalques com os quais Unai Emery precisa lidar. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka e Johan Manzambi estão todos listados como lesionados, e são esperadas atualizações sobre a disponibilidade deles mais perto do início da partida.
O Manchester City também enfrenta problemas com lesões no ataque. Antoine Semenyo está confirmado como desfalque por até oito semanas devido a um problema no joelho, enquanto Matheus Nunes também está fora de ação. A condição física de Erling Haaland continua sendo motivo de preocupação após sua saída antecipada contra o Ipswich Town, e Enzo Maresca ainda não confirmou se o norueguês estará disponível.
Momento das equipes
O Aston Villa venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. A única vez em que deixou pontos pelo caminho foi no empate por 2 a 2 em casa com o Brentford, pela Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United, e a equipe também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 na Champions League durante essa sequência. Nessas cinco partidas, o Villa marcou 12 gols e sofreu seis.
O Manchester City venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com a única derrota sendo um revés por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu compromisso mais recente terminou em vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League, e a equipe também venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa nesse período. Em cinco partidas, o City marcou 18 gols e sofreu 11.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium, em uma partida da Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Villa venceu três e o City venceu dois, com oito gols marcados pelo Villa e sete pelo City no total. Três dos últimos quatro encontros foram decididos por apenas um gol de diferença.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E
O Manchester City lidera a Premier League antes desta partida, enquanto o Aston Villa ocupa a 12ª posição. A diferença na tabela ajuda a situar o confronto: o City chega como líder da competição, enquanto o Villa tentará aproveitar o mando de campo para reduzir a distância em relação aos clubes à sua frente.